El Granada se va este miércoles (20:00 horas) de Copa del Rey con la intención de solventar su pase a la siguiente ronda sin sobresaltos y, ya puesto, olvidar su esperpéntica participación la campaña pasada. Un error garrafal hizo incurrir en alineación indebida al equipo entonces dirigido por Paco López, que obtuvo una victoria estéril contra el Arosa. Fran Escribá mira ahora con lupa la situación de cada uno de sus futbolistas, dispuesto a colocar sobre el tapete un once plagado de integrantes de su primera plantilla para evitar sustos ante el modesto Cortes. La cita se desplaza a Tudela, escenario mejor acondicionado, donde los navarros pretenden tender la trampa. Truco o trato antes de Halloween, en una oportunidad para que los menos habituales se reivindiquen.

Es lo que el técnico valenciano espera de sus pupilos, a los que dará cancha en la recta final de su secuencia maratoniana de encuentros. Lo de este miércoles sienta de una manera distinta a los rojiblancos, que pronto se han visto ante la ocasión de recuperar la inercia adquirida hasta este fin de semana. La derrota contra el Levante se ha asumido con aparente naturalidad, sin más drama en una competición tan reñida, aunque para que no tenga más calado será necesario cumplir en Copa. La lógica presenta al Granada como favorito ante un rival de Tercera RFEF, aunque la fama no le viene a este torneo por ser coherente, en especial en este formato. La eliminatoria se juega a partido único, una bala para marcar territorio o pegarse un tiro en el pie. Nunca parece conveniente resbalar en este punto, pero menos aún en el caso del cuadro nazarí, al que tanto le ha costado recuperar la normalidad.

Escribá quiere por ello que los de franjas horizontales se tomen la Copa en serio, y no como un estorbo en la carrera por el ascenso directo. Incidió en ello desde el mismo momento en el que perdió contra el Levante. Brinda en el vestuario opciones para que los jugadores que menos han participado eleven la competencia interna y reclamen su sitio en el once. En la alineación se adivinan muchas novedades, aunque no demasiados recreativistas. Regresará Luca Zidane, que ahora debe ganarse el puesto ante el buen rendimiento de Mariño, y probablemente repita el joven Oscar Naasei, que puede formar en el lateral diestro. Por el otro flanco gana enteros el canterano Boris Huerta, mientras que en el centro de la zaga los mejores posicionados son Ignasi Miquel, que ya cumplió sanción, y Pablo Insua.

En la sala de máquinas, Sergio Ruiz y Manu Trigueros ganan enteros para formar de inicio, seguramente con la opción de que Juanma les dé refresco tras el intermedio. A una banda se postula Theo Corbeanu, necesitado de actuaciones que le llenen el depósito de confianza, y Józwiak, desplazado en Liga por el ímpetu de Pablo Sáenz. Arriba, lo normal es que Uzuni descanse, descartado Lucas Boyé por un golpe. El argentino se une a una lista de ausencias que también componen Miguel Ángel Brau, Rubén Sánchez, Loïc Williams, Marc Martínez y Carlos Neva. Formarían por ello Shon Weissman y el joven Siren Diao, un condicionante sobre el tablero al disponer de licencia con el filial rojiblanco.

El Cortes presumiblemente saldrá con todo. Va noveno en su grupo de Tercera Federación, con 12 puntos obtenidos tras tres victorias, otros tantos empates y un par de derrotas. Llega, sin embargo, en buena dinámica tras enlazar dos de sus triunfos en las últimas jornadas, frente al Gares y al Beti Onak, con diana en sendos encuentros de Dani Salas, su goleador. La ilusión, carburante inagotable en la Copa, eleva la peligrosidad. Del entusiasmo de los de Daniel Bruna puede surgir la escabechina rojiblanca.

Alineaciones probables:

CD Cortes: Raúl; Lalaguna, Carlos Moratalla, Magallón, Musti, Alberto Pérez; Adel, Puertas; Hugo Fuentes, Dani Salas y Taz.

Granada CF: Luca Zidane; Oscar Naasei, Pablo Insua, Ignasi Miquel, Boris; Theo Corbeanu, Sergio Ruiz, Manu Trigueros, Józwiak; Shon Weissman y Siren Diao.

Árbitro: Eder Mallo Fernández, del comité vasco.