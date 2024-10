"Es ilógico pensar que vamos a ganar la Copa, pero queremos llegar lo más lejos posible", ha sostenido Fran Escribá en toda una declaración de intenciones durante su rueda de prensa previa a la visita al Cortes. El entrenador del Granada ha incidido en que le da "máxima importancia" a la competición y ha insistido en que la intención de los rojiblancos es "pasar el máximo de eliminatorias posibles". "Lo demostraremos mañana con el once que saquemos", ha prometido.

"Esta es una eliminatoria que no tiene vuelta. En la Liga, tropiezas pero tienes una revancha la semana que viene. Aquí, pasas o te vas a casa", ha recordado el técnico rojiblanco como motivación para el encuentro de este miércoles, para el que tendrá algún obstáculo para armar su alineación. "Tenemos a varios jugadores con molestias. Fatiga siempre hay, pero tenemos varios que arrastran algún golpe importante. En función de cómo se encuentren, decidiremos incluso si viajan o no, porque nos convendría que se queden aquí trabajando para que estén recuperados el sábado", ha desvelado Escribá, quien ha reconocido que habrá algunos recreativistas más en la expedición "en función de esos efectivos del primer equipo que puedan quedarse aquí".

Los tocados, al margen de los lesionados Carlos Neva y Loïc Williams, son Rubén Sánchez, Lucas Boyé y Miguel Ángel Brau. "Rubén tiene un golpe fuerte que se llevó nada más salir. Creemos que estará disponible mañana. Lucas también arrastra un golpe, que se quedó en el medio campo, cerca del cuarto árbitro y del banquillo. Aguantó bien el partido, pero con mucho dolor", ha detallado el preparador nazarí, antes de matizar que el lateral izquierdo, por su parte, "está trabajando y está un poco cargado". "Estamos segurísimos de que todos llegan al fin de semana, lo que pasa es que queremos que lleguen también, si puede ser, mañana", ha tranquilizado, pendiente de la normativa para no incurrir en problemas como el que descalificó el curso pasado al Granada.

"Soy el primero que reconozco que no conocía esta norma el año pasado, cuando ocurrió", ha admitido el técnico valenciano, quien afirma haber revisado "todas" las situaciones de sus futbolistas para no infringir el reglamento. "La alineación, no solamente por el número de fichas profesionales, sino por la importancia del partido, va a contar con muchos jugadores del primer equipo. Si alguno no viene va a ser por molestias. Aun así, va a venir algún chico con opciones de jugar. Siempre nos toca estar atentos para no equivocarnos a la hora del once y, sobre todo, en los cambios, que es lo que te puede descontrolar", ha ahondado a este respecto, antes de afrontar el último ensayo del duelo contra el Cortes.

"La importancia que le damos a la Copa se refleja en eso: hemos hecho el mismo trabajo que hicimos con el Levante y el que vamos a hacer contra el Zaragoza", ha aseverado, para posteriormente hacer hincapié en un rival que "normalmente ha jugado con sistema de cinco atrás, 5-3-2". "Tiene futbolistas interesantes. Hoy en día, da igual la categoría, siempre encuentras alguno. Tiene un delantero que incordia mucho, siempre con la idea de ir hacia portería. En medio campo, tiene jugadores que juegan bien. Atrás es un equipo que se arma bien. Habrá que tener paciencia para moverlo. Posiblemente, que igual no, piensas que van a esperarte un poco. Los partidos en los que les he visto les han generado muy pocas ocasiones de gol", ha descrito al cuadro navarro. "Ojalá luego el partido se abra pronto y podamos estar relajados, pero es un encuentro en el que hay que tener paciencia y que hay que saber manejarlo. Todo lo que sea que avance el duelo con resultado de empate puede darles mucha fuerza y a nosotros ponernos nerviosos", ha advertido.

El viaje, ha afirmado, "se ha organizado bien". "Teníamos opción, por proximidad a Zaragoza, de quedarnos allí hasta la próxima jornada, pero optamos por volver. Tenemos la posibilidad de hacerlo en el día y a Zaragoza también viajamos en el día. El futbolista descansa mucho mejor en casa", ha expuesto. El equipo viajará en vuelo chárter y volverá en el mismo día, del mismo modo que lo hará el sábado para medirse al conjunto maño y tratar de olvidar una derrota, contra el Levante, que el grupo ha asumido "con naturalidad". "El vestuario, como es lógico, ayer estaba más serio y triste que en los días anteriores, como debe ser", ha reconocido, para después insistir en que "vendrán más". "Estamos preparados para que lo hagan, pero estamos convencidos de que vendrán más victorias que derrotas", ha apuntado.

Por último, cuestionado sobre el Balón de Oro que ha recibido Rodri este lunes y que le define como el mejor futbolista del planeta actualmente, Escribá ha asegurado estar "muy contento". "Tuve la suerte de estar dos temporadas con él y, además, ver su crecimiento", ha recordado, tras lo que ha descrito al centrocampista como "un chico fantástico, muy sencillo, natural y preparado". "Hace ya dos, tres o cuatro años dije que es el mejor mediocentro del mundo. Me alegra mucho que, además de ser un jugador español que es un chico fantástico, se reconozca la labor de un futbolista del medio campo", ha apostillado.