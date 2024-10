"Si me dijeran qué equipo quiero, evidentemente, está cerca de lo que hemos visto hoy, un plantel que tiene pegada y que no ha encajado", ha reconocido Fran Escribá tras la goleada del Granada al Tenerife. El técnico rojiblanco ha señalado que "el partido fue completo" por parte de sus pupilos y ha asegurado que el choque deja "buena lectura". "Es el sueño de cualquier entrenador", ha definido el preparador la imagen del cuadro nazarí, aunque advierte de que la escuadra se dirige "hacia una semana que no tiene nada que ver". "Media hora de disfrute y a pensar en el partido de Castellón", ha aplacado la euforia.

"Defendimos bien y estuvimos muy ordenados. Es verdad que Mariño hizo dos o tres paradas espectaculares, aunque creo que todas eran fuera de juego, lo cual demuestra también la concentración", ha analizado el entrenador rojiblanco, quien ha hecho hincapié en que "este equipo tiene pegada". "Si somos capaces de generar muchas ocasiones como hoy, estás más cerca de ganar", ha argumentado en sala de prensa, convencido de que "la forma de ganar este partido no era defender el 2-0, sino buscar el 3-0". "Afortunadamente, aunque un poco tarde, lo matamos. Es para estar satisfechos", ha apostillado.

Golearon Uzuni y Lucas Boyé, aunque Escribá ha preferido quedarse "con los que no han marcado". "Hay que quedarse con que Theo y Pablo tuvieron opciones de marcar, Józwiak y Reinier también… Me quedo con ese equilibrio en general y con el trabajo de los que al final no marcan", ha esgrimido. Entre los que no marcaron Gonzalo Villar y Manu Trigueros, titulares en esta jornada. "Tenemos muy estudiados a los rivales y el Tenerife sabemos que era un equipo muy ordenado, que con un solo delantero, íbamos a tener una salida de balón más cómoda. Los dos tienen un montón de trabajo, pero es cierto que disfrutan si tienen el balón y son mejores si lo tienen que si tienen que robarlo", ha explicado, para seguidamente aseverar que "tanto uno como otro podían rendir bien y estoy muy contento porque han hecho muy buen partido".

Cuestionado en contrato por el murciano, el técnico granadinista ha deseado que "si se le queda pequeña la categoría a Gonzalo, que sea con el equipo". "Le deseo lo mejor a Gonzalo, pero si vuelve a jugar a Primera, que sea con nosotros. Sabemos que es un gran jugador. Teníamos la duda con la amarilla, porque se queda mucho el balón y en una puedes pisarlo, te la pueden robar y el primer gesto es agarrar. Le pedimos que tuviera cabeza y la tuvo", ha destacado. Otro nombre, el de Pablo Sáenz, también ha sobresalido sobre el verde. "Quedé muy contento con sus minutos el otro día, que salió en banda derecha, pero no solo por el gol, sino porque entendió muy bien lo que queríamos de él. Era una apuesta que creíamos que iba a salir bien", ha elogiado.

Cuestionado sobre Lucas Boyé, ha afirmado saber de su "potencial". "Él sabe que lo tiene. Si conmigo hizo 10, 11 o 12 goles, en segunda este número debe ser mayor. Cuando se quite esa generosidad, Lucas es difícilmente parable para los defensas", ha señalado, antes de reparar en la ausencia de Tsitaishvili por unas molestias musculares. "Puede llegar al partido del martes, pero un poco en la línea. Parte de lo que te dejan de alegría estos partidos es saber que hay otros jugadores. Podemos permitirnos no correr riesgos y no lo vamos a hacer. Si está bien, irá", ha zanjado.

No obstante, ha incidido sobre todo en que sus jugadores "entendieron muy bien el mensaje al descanso". "Por experiencia, sabes que muchas veces se baja. Entendieron que no habíamos hecho nada. Me quedo con esa ambición", ha insistido. "Creo que ahora mismo no cabe la autocrítica. Hay cosas que hemos hecho mal, pero son cosas menores. A nivel colectivo, evidentemente, estoy satisfecho", ha ahondado, aunque sin permitir una ilusión desmedida. "Vienen partidos muy importantes. Nuestra obligación es mirar todos los partidos y trabajarlos. Nosotros ya estamos viendo al Levante, pero para los chicos, mañana los cinco sentidos ya están en Castellón. Si queremos estar arriba, estos partidos de exigencia son los que quieren jugar los futbolistas y tenemos que estar muy metidos", ha defendido. "Hay que dejar un poco a los chicos. Son semanas de mucho trabajo y llevan mucha tensión. Es un grupo y se lo he oído decir a más de uno que no hemos hecho nada. Eso es lo que me gusta. Ahora es el momento de aprovechar esa inercia positiva", ha concluido.

"Me gustaría haber puesto a Messi"

El entrenador del Tenerife, Pepe Mel, no ha ocultado por su parte la frustración tras la derrota. "Hemos sido claramente inferiores. No hemos tenido muchos argumentos para contrarrestar nada. Todas las cosas buenas que el equipo hizo en los dos últimos partidos hoy no se han visto", ha lamentado, para seguidamente confesarse "cabreado, decepcionado". "Está claro que este no es el equipo que yo quiero ni el que la gente quiere. La imagen que hemos dado es malísima", ha ahondado.

"Tendremos que analizar el partido. En cuanto a poner futbolistas, no creo que no me haya equivocado, porque hemos puesto lo que había. No me puedo inventar un jugador que no tengo. Veníamos con muchísima gente fuera, con chicos. Un equipo recién descendido de Primera y tiene muchos argumentos nos ha pasado por encima. La verdad es que esperaba otra cosa y no ha sido así", ha lamentado, para finalmente sostener que han luchado "un transatlántico contra una patera". "El Granada tiene una plantilla que el año pasado jugaba en Primera. Nosotros, con un poco de suerte, mandaremos a un chaval a la sub 17", ha destacado. "A mí me gustaría haber puesto a Messi, pero no lo tengo", ha abrochado.