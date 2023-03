Paco López: "Tiene muchísimo mérito lo que hemos hecho"

El entrenador del Granada, Paco López, no ha ocultado su satisfacción tras la remontada del conjunto rojiblanco en su visita a El Plantío. "Tiene muchísimo mérito lo que hemos hecho, darle la vuelta al marcador", ha afirmado el preparador nazarí, quien ha insistido en que "la victoria es importantísima". "Por cómo se ha producido, por estar por detrás del marcador, por estar en la primera parte sometidos por el Burgos, por no ser nosotros, por costarnos mucho entrar en el partido", ha argumentado el valenciano, quien ha subrayado que el triunfo, además, tiene "mucho más valor" por el rival al que se ha enfrentado y el estadio en el que se ha disputado el encuentro.

"Nos permite no despegarnos de ahí arriba", ha expuesto Paco López, quien ha reconocido la mejoría del Granada a partir del empate. "Nos ha dado más confianza, pero lo hemos buscado con los cambios. Hemos tratado de darle una vuelta. Era un plan que teníamos previsto en el descanso. A los 10 o 15 minutos íbamos a tratar de darle la vuelta con un cambio de estructura y diferentes jugadores. Afortunadamente, ha salido bien. Hemos empatado y, lógicamente, el equipo se ha venido arriba. Hemos podido hacer el tercero al final, que nos ha dado regularidad", ha analizado el técnico rojiblanco.

Cuestionado sobre las aspiraciones granadinistas, el técnico valenciano ha expuesto su idea de no mirar más allá del siguiente encuentro. "Desde que llegamos en el mes de noviembre, la idea era hacer todo lo posible por ir sumando de tres en tres, centrarnos y poner el foco diario en cómo hacer las cosas para ganar cada partido. Ese sigue siendo nuestro objetivo", ha indicado el entrenador del Granada, quien, no obstante, se ha mostrado ambicioso. "Haciendo eso, entendemos que podemos estar al final arriba. No sé si en las dos primeras plazas, pero vamos a luchar hasta el final siempre que haya opciones. El mensaje que transmitimos desde el primer día en el vestuario era no dar por perdido absolutamente nada. En ello estamos, y todavía queda muchísimo. Lo digo después de haber ganado, porque el mensaje mío habría sido el mismo si no lo hubiésemos hecho", ha profundizado.

Por último, cuestionado sobre la lesión de Raúl Torrente, ha señalado que todavía es pronto para conocer el alcance de la dolencia. "Le tendrán que hacer las pruebas oportunas. Vamos a desear que sea lo menos posible", exteriorizado el preparador, quien ha reconocido que "estaba todo el mundo afectado". "Sobre todo él, porque viene de una lesión muy larga", ha concluido.

Julián Calero

El entrenador del Burgos, Julián Calero, ha resaltado por su parte que "los equipos grandes tienen esto: no hace falta que jueguen bien para que ganen". "En general, hemos sido muy superiores en el partido. Hemos llevado el partido todo el tiempo donde queríamos. hemos tenido ocasiones, no le hemos defendido bien, no les hemos dejado generar… Hablo del partido hasta el empate", ha analizado el preparador albinegro, quien ha lamentado la descomposición de su equipo tras el primer tanto de Jorge Molina. "Cuando juegas un partido abierto con un rival así, tienes las de perder. A partir del 1-2, el partido ha sido un poco una locura", ha zanjado.