"El equipo tiene que seguir mejorando", ha concluido Alexander Medina, entrenador del Granada, tras firmar un empate con fortuna ante el Athletic, aunque no se le escapa que "dio un paso adelante con respecto al partido anterior". El entrenador rojiblanco considera que "el punto no estuvo mal por el desarrollo del partido" y asegura marcharse "satisfecho" con la actuación de sus pupilos. "No era un partido fácil para nosotros. La muerte de Antonio pegó duro. Sacamos fuerzas para poder hacer un muy buen encuentro. Por momentos, jugamos bien, contra un gran rival que, en algunos momentos, también nos superó", ha analizado.

El preparador uruguayo sostiene que el Granada ha dado "pasos adelante en todos los sentidos", aunque espera una mayor progresión. "El equipo que imagino va a ser mejor que este", ha reconocido Alexander Medina, a cuyo juicio el punto "es valorable", sobre todo por las circunstancias en que se ha jugado el partido. "Estuvimos muy bien en defensa. En ese sentido, me gustó el equipo y, sobre todo, la agresividad que tuvo. También, después, en los posicionamientos. En el segundo tiempo, mejoramos bastante en el juego. Fluyó más y por eso tuvimos ocasiones. En remates al arco fue buen partido también. El gol, extraño para ellos y extraño para nosotros", ha escrutado.

"Las jugadas que hoy sufrimos, sobre todo en el primer tiempo, no son de índole colectiva. No fue que el rival nos generó a través del juego", ha resaltado el Cacique, quien ha recordado las dos premisas que subrayó a su llegada: "Los posicionamientos y la intensidad de juego. Esas dos cosas las vi yo hoy", ha argumentado, lo que le lleva a resolver que "hay muchas cosas positivas en esto". "Hay que seguir trabajando. Hace dos semanas que estamos. Nosotros aspiramos, confiamos y creemos en que el equipo va a jugar mucho más", ha afirmado.

En esta misma línea, ha especificado que, a su modo de ver, la solidez defensiva parte de no quedar estirados, tanto para jugar como para marcar". "Como yo no puedo partir el equipo en dos, tengo que tratar de encontrar buenos posicionamientos", ha ahondado. Solamente hizo tres sustituciones, motivo por el que ha sido preguntado tras el encuentro. "No fue un partido normal. Por eso no realicé los cinco cambios", se ha encogido, después de exponer que no vio "desgaste físico en los jugadores". "Cuando noté que teníamos que seguir sosteniendo la intensidad, los hice", ha matizado. Entre los hombres que entraron de refresco, Petrovic, con cuya introducción ha buscado "levantar la primera línea de presión, presionar más alto y que ellos -los futbolistas del Athletic- estuvieran incómodos".

El técnico charrúa también ha valorado la actuación de André Ferreira tras su error en el primer gol del Athletic, este domingo. "Los jugadores pasan por muchos vaivenes de rendimiento. Lo de ayer fue un accidente. El otro día, con el Madrid, entra en un partido complicado y hace dos paradones importantes, a Valverde y a Bellingham. Lo que le pasa a los porteros es que cada vez que se equivocan, la pelota va dentro", ha esgrimido, para más adelante sentenciar que este lunes "estuvo bárbaro". "Me alegro por él, porque, si bien ayer en el gol del Athletic no estuvo afortunado, hoy sí estuvo seguro", ha exteriorizado, a lo que ha agregado que "uno tiene que tener memoria y reconocer que el año pasado fue un pilar para que el Granada esté en Primera División".

as tras el fallecimiento de Antonio Trujillo en pleno partido y "El dolor de nuestra institución por el fallecimiento de Antonio fue importante", ha expuesto el técnico rojiblanco, cuestionado sobre las horas tras conocer la muerte del abonado granadinista. "Ayer de noche, se nos comunicó que íbamos a jugar. Sabemos cómo es el fútbol. En muchas ocasiones, dependemos de un calendario muy apretado. Hay situaciones que uno entiende. Obviamente, hubiéramos optado por buscar algo más lejano en el tiempo. Estábamos preparados para jugar un muy buen partido, como hicimos, y regalarle esta actuación a Antonio y su familia. Se dio como se tuvo que dar. Los que estamos en el fútbol siempre estamos preparados para jugar en cualquier situación", ha zanjado en este sentido.

Ernesto Valverde

"Se me queda cuerpo de tener un punto más y no tener los tres", se ha encogido con cierta resignación Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, quien considera que el marcador obtenido en lo que se pudo jugar este domingo "se ha quedado corto". "En el segundo tiempo, lo previsible era que ellos empujaran un poquito más. Hemos tenido muchas opciones para hacer más peligro del que hemos hecho. Lo hemos hecho, sobre todo en remates de cabeza, de estrategia, pero nos ha faltado un poco de finura para definir situaciones muy claras", ha lamentado. "No haber marcado en el primer tiempo nos ha penalizado", ha añadido.