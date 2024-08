Loïc Williams se une al Granada para medirse al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, principal estrella del cuadro saudí, aunque su participación está en duda. El central, ya integrado en la dinámica de trabajo de los de Guille Abascal, puede sumar este domingo (19:30 horas) en la Línea de la Concepción sus primeros minutos como rojiblanco, incorporado el pasado jueves a la disciplina procedente del Tenerife. Su presencia es la mayor novedad en el sexto amistoso del conjunto nazarí, el penúltimo de su preparación estival, en la que hasta el momento no ha logrado más que un triunfo. Lo siguiente será ya el duelo de presentación en Los Cármenes, el próximo jueves, frente al Al-Wehda, bajo el juicio de una afición desencantada.

Al técnico sevillano no se le escapa que el proceso de automatización del fútbol que pretende requiere resultados que lo afiancen, además de mitigar el runrún ya de entrada. “Es importante crecer ganando”, sostuvo tras la derrota ante el Sevilla. El choque mostró a un Granada todavía por hacer, con carencias palpables y dificultades tanto para generar juego como para finalizar, y en aquel contexto desnaturalizado, sometido al control hispalense. Una imagen cenicienta que al equipo le urge colorear, aunque todavía tiene algo menos de dos semanas de margen para hacerlo.

Abascal hizo varias pruebas todavía ante el cuadro sevillista, en apariencia más por gestión de cargas que con vistas a su primer once de la campaña. Este domingo, dada la cercanía del inicio del curso, sí cabría esperar algo que se asemeje al boceto de equipo que va esbozando en su pizarra. Habrá que ver qué rol tiene el recién llegado Williams, que le propone alternativas para conformar parejas en el centro de la zaga. También facilita la mutación del esquema a una defensa de cinco, una disposición que ensayó por primera vez precisamente en el Jesús Navas. A priori, llega como cuarto central del equipo, toda vez que la experiencia situaría por delante a Ignasi Miquel, Miguel Rubio y el también fichado Pablo Insua, pero el técnico no parece haber definido todavía sus titulares, lo que abre la puerta al valenciano.

Otro de los fichajes, Tsitaishvili, ya sumó en el último encuentro sus primeros compases como nazarí. Llamado a ser importante en el equipo, el heredero del dorsal ‘11’ de Uzuni puede tener más protagonismo en el amistoso de este domingo, ya sea por los costados o, como al final del partido de Sevilla, por dentro. Gonzalo Villar sí se ha posicionado como un jugador en principio clave en el juego rojiblanco, al igual que el goleador albanés en punta. Weissman, el único ariete fino, va también por buen camino. El resto está más abierto.

La cita con el Al-Nassr puede contribuir al despeje de incógnitas, aunque la congregación de futbolistas top que caracteriza a su plantilla lo dificulta. Cristiano Ronaldo se incorporó este sábado a los entrenamientos, por lo que es probable que no se vista de corto. No obstante, aun sin el astro portugués ni Laporte, Alex Telles, Brozovic, Otávio, Seko Fofana y Sadio Mané se antojan armas suficientes para incidir sobre un equipo que tampoco ha demostrado hasta ahora demasiada solidez defensiva. Otra prueba para calibrar a este Granada, que, si bien apenas calienta motores, todavía no entusiasma.