El 'boom' de la cirugía estética: más clientes y menos tabúes

En los últimos años, las operaciones y retoques estéticos no han hecho otra cosa que ir en aumento. Esta tendencia se ha convertido en un fenómeno global y España no ha sido una excepción. Según los datos de La Sociedad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), en el país se realizan más de 204.000 intervenciones de cirugía estética al año, eso sin tener en cuenta los retoques menos invasivos, que no están contabilizados. La misma institución expone que el 85% de estas cirugías se practican a mujeres, aunque el interés entre los hombres también crece. Particularmente entre las mujeres, las cirugías más demandadas son el aumento de mamas y las liposucciones y, por otro lado, entre los hombres las peticiones se centran en blefaroplastias, rinoplastias y ginecomastias.

Al analizar las edades en las que la práctica de procedimientos estéticos gana mayor popularidad, se observa un marcado auge entre los 30 y los 44 años. Sin embargo, es notable como esta tendencia está evolucionando hacia edades más jóvenes, con un incremento significativo de su aceptación entre estos. Por otro lado, la localización geográfica donde se realizan los procedimientos estéticos también está experimentando cambios sustanciales. Si bien hace algunos años era común que muchas personas optaran por viajar al extranjero en busca de estas intervenciones debido a sus costes más bajos, hoy en día se observa un fuerte fenómeno de nacionalización de este negocio. Cada vez es más frecuente encontrar clínicas especializadas y con tarifas más asequibles, en numerosas ciudades españolas como Madrid, Barcelona o la capital granadina.

Alicia Gómez Leyva, médica de reconocido prestigio en el campo de la medicina estética con más de 30 años de experiencia, señala que la edad de los pacientes "ha bajado notablemente" con el paso del tiempo. Por otro lado, incide en que en el presente ya no se viaja a Europa en busca de "un buen tratamiento". Esta tendencia se da gracias a la preocupación de los profesionales que han incorporado con presteza las innovaciones del sector.

Asimismo, Evelyn Galván, una mujer de 32 años que reside en Granada, comparte con GranadaDigital que se practicó una lipoescultura y una mamoplastia de aumento a los 18 años, la segunda siendo una de las cirugías más usuales entre mujeres. Comenta que aunque ella se las realizó porque quería que su cuerpo se viera como ella quería verse y no por presiones exteriores, "existe una gran presión social".

Por otro lado, ella defiende el uso de estas prácticas si esto hace que las mujeres se vuelvan más seguras no solo por fuera, sino por dentro. Comenta que "ni todas las mujeres que se practican cirugías estéticas están acomplejadas, ni todas las mujeres que no se lo hacen se sienten conformes con ellas mismas" y que es un tema muy personal que debe tratarse de forma individual. En la misma línea comenta que mucha gente le ha sugerido que se opere la nariz, pero que a ella le gusta su nariz y no ve razón para hacerlo. Así, Evelyn explica muy segura que la base de todo "es el amor propio", y que sin este sustento, las cirugías pueden no ser la solución que se está buscando.

Además del incremento en el número de operaciones estéticas realizadas también se puede observar una mayor predilección entre las mujeres. Temas que hace poco menos de una década se consideraban tabú y los cuales no solían formar parte de conversaciones entre amigos o familiares, se han vuelto más naturales, transparentes y accesibles. De manera similar, un ejemplo destacado de la disminución del estigma se observa en los cambios estéticos entre los hombres. Los datos revelan un aumento en la adopción de estos procedimientos por parte del género masculino, algo que anteriormente estaba fuertemente restringido.

Javier Rodrigo, un andaluz de 30 años, también ha compartido su experiencia con la cirugía estética para GranadaDigital. Javier se practicó una bichectomía con 28 años, una cirugía que trata de "afinar la cara" mediante la extracción de las bolas de Bichat. Cuenta que se lo hizo puramente por estética y un poco por casualidad ya que "había una oferta que por la segunda persona bajaban el precio". Añade que este retoque no le nace de ningún complejo, como es en algunos casos, y que después de la pandemia pensó que "podía ser una mejoría". De hecho, algunos profesionales de la salud cuestionan el uso de las redes sociales durante y después de la pandemia y atribuyen a ellas una parte del aumento de las cirugías y retoques estéticos.

La experiencia de Javier es un ejemplo que ilustra la realidad de que los precios de estas prácticas van a la baja, y hasta cuentan con descuentos. Además, también comenta que se realizó la operación en España y que "está muy contento con la clínica", ejemplo de como el negocio de la estética se instaura en España poco a poco. Por otro lado, Javier se va a someter a una cirugía de injerto capilar en pocas semanas y comenta que "hace tiempo que lo piensa" y que lo hace simplemente por verse mejor. Un dato que puede ser sorprendente para los jóvenes de las nuevas generaciones es que Javier no tiene redes sociales "desde hace cinco o seis años" y comenta que en ningún caso estas han sido motivo de sus operaciones, sino que se las ha hecho por "mejoría personal".

Asimismo, aunque el caso de Javier no es el único, las redes sociales son innegablemente una herramienta de difusión y exposición clave para las nuevas generaciones. Y es precisamente este contexto uno entre los cuales se ha facilitado la conversación sobre la cirugía estética. Teniendo en cuenta que en algunos casos ciertos personajes públicos prefieren mantener el silencio cuando se habla de cambios estéticos, muchos otros optan por compartir sus experiencias y consejos con su público, generando de esta forma un debate basado en si están, de esta forma, naturalizando la cirugía estética o promoviéndola entre los jóvenes. Sobre este tema, Evelyn Galván comenta que aunque en el momento de realizarse su cirugía las redes sociales no tenían apenas resonancia pero que "ahora la mayoría de las modelos tienen Photoshop, y esto pone mucha presión".

El tema de la salud mental es algo que concierne a toda la sociedad actualmente. Muchas personas se enfrentan a la presión psicológica generada por la constante exposición a imágenes y estándares de belleza en las redes sociales, hecho que les hace decantarse finalmente por hacer esa llamada a la clínica de cirugía estética. El peligro de esta acción recae en que sea un hecho aislado o, de otra forma, un hecho que se vuelva adictivo. "Para mi gusto, el impacto de las redes sociales ha sido negativo en los procedimientos estéticos porque llegan con una información muy sesgada. Normalmente una mala información no es una información del profesional y llegan con la idea muy equivocada", expresa Alicia Gómez Leyva. Asimismo, recalca que estos tratamientos no son adictivos. "En tal caso, lo que debe hacer un buen médico es frenar al paciente en el que vislumbra una pequeña patología", apostilla.

Por otro lado, hay quienes lidian con complejos corporales persistentes que, a lo largo del tiempo, pueden aliviarse mediante intervenciones quirúrgicas o retoques, permitiéndoles así vivir con mayor tranquilidad. Se vuelve evidente que la cirugía estética puede ser una herramienta de doble filo, impactando tanto positiva como negativamente en la salud mental de los pacientes a largo plazo.

En la misma línea, el aumento de información sobre la salud mental vinculada a los procedimientos estéticos ha llevado a muchos expertos a recomendar evaluaciones psicológicas previas a las intervenciones. Sin embargo, al analizar las experiencias de los tres testimonios presentados, resulta evidente que ninguno de ellos recibió este tipo de apoyo psicológico. Al respecto, Javier comenta "quizás me ha podido hacer falta en muchas ocasiones, pero para la cirugía no he pasado por ningún psicólogo", y en la misma línea Evelyn explica a GranadaDigital que su "salud mental no fue evaluada en ese momento, ni pre ni post".

De esta forma el análisis del panorama de la cirugía estética en España revela una tendencia en constante ascenso, con un incremento significativo en el número de procedimientos realizados y una mayor apertura en el diálogo público sobre el tema. Tanto desde experiencias personales como desde datos estadísticos, se ha evidenciado cómo esta práctica ha evolucionado y se ha integrado en la sociedad. No obstante, es preciso recordar que este fenómeno plantea desafíos, especialmente en lo que respecta a la salud mental de quienes consideran someterse a estas intervenciones.