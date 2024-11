Daniel Fez y 'El lago de los cines' destacan entre los últimos shows del mes

¿Qué mejor para empezar el mes de Navidad que una gran variedad de espectáculos y conciertos? Granada se ha organizado para traer los mejores shows a la ciudad. Hay actuaciones para todos los gustos, así que no hay excusas para no salir este fin de semana.

Daniel Fez viene a cotillear con los granadinos

Se considera "influencer regulinchi" y dará este viernes a las 21:00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones un monólogo mejor que "regulinchi" sobre su experiencia. Se espera mucha interacción con el público en la que hablará sobre cómo le va en el amor, su experiencia de influencer y sobre si le sirven los videotutoriales que se estudia. El influencer cuenta con 2,8 millones de seguidores en TikTok, 903 mil en Instagram y cerca de 454 mil en X (antiguo Twitter). Acompañado de su mítica libreta azul, estará en la ciudad de la Alhambra este viernes y continuará su gira por Sevilla, Córdoba, Madrid y Barcelona hasta finales de este año.

'El lago de los cisnes', una obra maestra que llega a Granada

La obra maestra de la danza clásica 'El lago de los cisnes' se podrá ver este viernes a las 20:30 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones. En esta pieza, casi como en la vida, el bien gana al mal y será interpretado por una serie de grandes artistas internacionales, de nueve nacionalidades, que sorprenderá a todos los espectadores.

Luces y diversión en la Sala Aliatar con Carlos Ares y Varry Brava

Directo desde A Coruña, el artista Carlos Ares, visita la ciudad de la Alhambra este jueves a las 21:00 horas en la Sala Aliatar. El cantante lleva una década dedicándose al cuarto arte y ha trabajado junto a nombres conocidos de la música como Paula Cendejas o Mar Seguí, entre otros. Aunque fue en 2022 que el artista decidió "buscar su propio camino en el mundo de la creación artística" y destacar en la música a su manera. Tras haber publicado varios 'singles' fue el pasado 9 de febrero cuando lanzó su primer disco llamado 'Peregrino'. En este álbum, el artista desarrolla su propia versión del pop folk, yendo a contracorriente de las últimas modas.

Tan solo dos días después, el sábado a las 22:00 horas, la Sala Aliatar abre sus puertas de nuevo para Varry Brava. La banda nace en 2009 con la intención de ser "divertida, sin prejuicios, descarada y hedonista" y ya, la historia se cuenta por sí sola. Han colaborado con diferentes artistas como con Alberto Jiménez o 'Miss Caffeina' o con Carlos Sadness. El grupo ha estrenado el pasado mes de octubre el álbum 'Sharirop'. La entrada tendrá un precio de 25 euros.

Pop y rock se citan en Planta Baja con For Your Information + Radio Palmer, Apartamentos Acapulco y Embusteros

En la noche de este jueves también, a las 21:00 horas en Planta Baja, se podrá disfrutar del espectáculo de For your information + Radio Palmer. Este grupo granadino se ha fundado en 2018. Han participado en diferentes concursos y festivales en los que incluso se han visto premiados con su EP homónimo y ganan el 'Concurso Emergentes Granajoven' en 2019. A mediados de este mes, el 13 de noviembre, lanzaron su nuevo 'single' LCMT (laespadayelclavel RMX). For Your Information cuenta con una discografía que empieza en 2022 y han publicado cuatro singles hasta este año. Además, tienen dos discos, el más reciente estrenado en abril de este mismo año. La entrada costará 14 euros.

El grupo que cumple el año que viene una década, Apartamentos Acapulco, estarán presentes en Planta Baja el viernes a las 21:30 horas. La banda toma el nombre de una urbanización de Torrenueva, Granada, deja atrás la playa y vienen a la capital a deleitar los oídos de los apasionados del pop. En 2016, la banda estrena su primer disco 'Nuevos testamentos'. Su disco más reciente, 'La reconciliación', está disponible en plataformas digitales desde noviembre del año pasado. Para disfrutar de su música, la entrada costará 13 euros.

Planta Baja termina la semana cuando quiere, no el domingo, sino el sábado a las 21:00 horas con la banda de rock cordobesa, Embusteros. A pesar de tener un fuerte interés por la música electrónica, en esta ocasión le ha dado un papel secundario en sus canciones. Ahora, los artistas abrazan las melodías, las guitarras y los pianos. Su cuarto álbum, el más reciente, 'Vértigo', está disponible desde el pasado octubre y cuenta 10 'singles'. El precio de la entrada es de 13,20 euros.

Jueves 28 de noviembre

19:00 horas: Concierto de música de cámara. Facultad de Filosofía y Letras

21:00 horas: Carlos Ares. Aliatar

21:00 horas: For your information + Radio Palmer. Planta Baja. (14 euros)

21:30 horas: Mario Boville. JJ Taberna. (10 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: Vendiendo flores. Liberia Café Pub

22:00 horas: Illo Brown. Rocknrolla. (8 euros con consumición)

22:00 horas: Juan Justicia Band. Lemon Rock. (3 euros)

Viernes 29 de noviembre

20:00 horas: Raíz Black La Laguna Félix Slim. Edificio de usos múltiples, Íllora. (Entrada libre)

20:30 horas: El lago de los cisnes. Palacio de Congresos y Exposiciones

20:30 horas: Música Gnawa. Centro Federico García Lorca. (10 euros)

21:00 horas: Ferrán Exceso. JJ Taberna. (16 euros)

21:00 horas: La vida regulinchi con Daniel Fez. Palacio de Congresos y Exposiciones

21:00 horas: Ill Pekeño & Ergo Pro. El Tren. (18 euros)

21:00 horas: Nosebleed Superbowl. Sala Riff, Armilla. (12/15 euros)

21:30 horas: The Spouts. Lemon Rock. (3 euros)

21:30 horas: Apartamentos Acapulco. Planta Baja. (13 euros)

22:00 horas: Hot Jazz Jam. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: Suai Suave. Sala Víbora. (12 euros)

22:00 horas: Soundbay. Rocknrolla. (Entrada libre)

Sábado 30 de noviembre

18:00 horas: The Changers. Lemon Rock. (3 euros)

20:00 horas: Ocho apellidos andaluces. Palacio de Congresos y Exposiciones

20:00 horas: Raíz Black La Laguna Fernando Beiztegui & The Hammond Lovers. Edificio de usos múltiples, Íllora. (Entrada libre)

20:00 horas: Jolís. Casa de la cultura, Almuñécar

20:30 horas: Patrimonio flamenco. Teatro de la Chumbera. (13 euros)

21:00 horas: Embusteros. Planta Baja. (13,20 euros)

21:00 horas: Celtian + Argion + Reino de Hades. El Tren. (18 euros)

21:00 horas: Karnifuria Redface + Mügre + Blackbird + Eskóbula. Sala Riff, Armilla. (12/15 euros)

21:30 horas: Nito Serrano y Lapurasangre. JJ Taberna. (12 euros)

22:00 horas: Varry Brava. Aliatar. (25 euros)

22:00 horas: South Maz + Ortigas. Rocknrolla. (5 euros)

22:00 horas: Isaac Pascual Quartet. Ool Ya Koo. (7 euros)

Domingo 1 de diciembre