"Si no estamos todos implicados, es difícil que lleguemos a una igualdad real". Son palabras de Jesús Miguel Gómez, presidente de la asociación Hombres de Maracena por la Igualdad. Esta entidad lleva más de quince años organizando eventos y actividades por la equidad de género, aunque con una peculiaridad: el 100% de sus integrantes son varones. Eso, no obstante, no quiere decir que no haya participantes femeninas en las acciones que realiza el grupo, advierte su presidente.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, este miércoles 8 de marzo, Gómez ha atendido a GranadaDigital para explicar la labor que lleva a cabo su asociación en la concienciación de la población masculina, y es que su gran campo de batalla es convencer a las masas de que la contienda por la igualdad involucra a todos, sin distinguir entre sexos.

Para ello, Hombres de Maracena por la Igualdad organiza semanalmente reuniones a las que asisten expertos en la materia para debatir y reflexionar sobre las cuestiones de actualidad que rodean a esta lucha. Además, la asociación visita regularmente colegios e institutos en los que ofrece conferencias alrededor de distintas temáticas relacionadas con la equidad de género. "Las charlas son especialmente importantes para gente joven. Tenemos claro que la educación es uno de los principales pilares en los que se puede cimentar el cambio", explica Jesús Miguel.

A pesar de llevar apenas cuatro años como una entidad legalmente constituida, ha estado trabajando desde hace 18, y es que el camino de este colectivo comenzó a principios de siglo en un taller de cocina. Se trataba de un proyecto "para intentar que los hombres empezaran a hablar y discutir temas de igualdad en Maracena, y a partir de esa presentación los primeros que fuimos empezamos a trabajar", relata el presidente.

Gómez detalla que el grupo colabora con el Centro de la Mujer de Maracena y con otras entidades, contando su experiencia como hombres que luchan por conseguir esa "igualdad real". Y es que el presidente mantiene que "nosotros también tenemos que participar en esta pelea, es cosa de toda la población", una idea que defiende a capa y espada.

La noción de constituir una asociación feminista únicamente con hombres emergió a partir de "intentar superar ciertos constructos sociales que, quizá por la mentalidad que teníamos, seríamos incapaces de sacar a la palestra delante de mujeres", en palabras de Jesús Miguel, que al mismo tiempo enfatiza que sus actividades cuentan con una importante participación femenina: "A las reuniones vienen invitados tanto hombres como mujeres, porque intentamos que vengan personalidades especialistas en los temas que tratamos".

Aun así, admite que cuando se desplazan a centros educativos a ofrecer charlas, encuentran miradas de sorpresa. "El hecho de que vayan hombres a hablar de igualdad les crea un poco de rareza a los estudiantes y queremos romper este estereotipo y muchos otros más", confiesa. Sobre estas conferencias, el presidente detalla que "tenemos varias preparadas, dependiendo del nivel del alumnado y la temática, las ofertamos al profesorado y ellos eligen".

La asociación tiene como principal objetivo, además de erradicar la violencia de género, trabajar contra los estereotipos que perpetúan la brecha salarial y el techo de cristal. Y es que, según el último informe de Comisiones Obreras, en España los hombres cobran una media de 27.322 euros al año, un 20,9% más que las mujeres, que perciben 22.601 euros anuales de media.

"Los principales focos de batalla siguen siendo la violencia de género, que arroja unas cifras espeluznantes, y esos estereotipos que hacen que la brecha salarial siga existiendo. Todavía siguen invisibilizándose esas desigualdades, y este es un hándicap increíble, que parezca normal lo que no lo es, como por ejemplo que la mujer sea la que tenga que realizar los cuidados de la casa", denuncia Gómez.

La batalla contra la violencia de género y en favor de la igualdad siempre se acentúa en fechas como este 8 de marzo o el 25 de noviembre, pero, desde Hombres de Maracena por la Igualdad abogan por "una lucha continua". "Las efemérides la realzan, pero creemos que hay que pelear durante todo el año", asegura el presidente de la entidad.

La Semana del Cine e Igualdad, su buque insignia

La actividad más destacable y de la que más se enorgullecen en la asociación Hombres de Maracena por la Igualdad es la Semana del Cine e Igualdad, que estrenaron con "bastante éxito" en noviembre de 2021. Se trata de un evento que une la proyección de obras relevantes a la igualdad entre hombres y mujeres con la celebración de mesas redondas presididas por expertos en temas relacionados con la paridad entre sexos.

"A partir del hilo transversal de la igualdad intentamos tratar grandes problemas sociales. Las mesas redondas son la parte esencial de esta semana, ya que creemos que es muy importante debatir sobre los problemas que ponen de relieve las proyecciones", explica Jesús Miguel.

Esta actividad germinó como una manera de homenajear a uno de los miembros de la asociación, relata con orgullo su presidente: "nosotros teníamos un compañero, Eduardo, que era un gran amante del cine. Cuando falleció, una manera de tenerlo siempre presente fue organizar un evento que tuviera que ver con el cine y la mujer, y ahí nació la idea".

Después del satisfactorio debut de esta iniciativa en 2021, al año siguiente la asociación optó por repetir el evento, y Jesús Miguel ya avisa de que en 2023 la historia no será diferente, ya que prevén organizar la tercera edición de la Semana del Cine e Igualdad durante la primera quincena de noviembre.