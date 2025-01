Faltan 18 días para que la gala de los Goya en Granada. La ciudad de la Alhambra ya está preparada y ha presentado una serie de actividades, proyecciones y encuentros con distintos profesionales de la industria nominados en esta edición. Estos premios tienen un sabor especial y no tan solo porque se organicen en Granada. Se destaca en la lista de nominaciones la presencia andaluza que no ha dejado indiferente a nadie como lo ha reflejado el periodista, comunicador de cine y director de la revista FilmAnd, Alejandro Ávila, durante el foro GranadaConectada. Este encuentro ha reunido a grandes nombres de la industria audiovisual alrededor de tres mesas en la que se ha hablado sobre diferentes temáticas del cine. El evento, que llegó a su fin el pasado jueves 16 de enero en el Centro Federico García Lorca, ha organizado cuatro foros.

"Una de cada tres nominaciones a los Goya son andaluzas. A esto no se llega por casualidad”, señaló Ávila durante el encuentro y comentó las trabas que imponen los incentivos fiscales. El periodista sostuvo que es necesario "subir las ayudas públicas" si se quiere "retener el talento" y comparaba la industria española con la francesa, pidiendo que "las instituciones públicas se crean que el cine debe tratarse como una razón de estado, como en Francia", concluye el comunicador. Mientras tanto en la primera mesa, el director creativo granadino, Manuel Sicilia declaró que España es el quinto país más importante en animación pero que si se habla de Granada se tiene que mencionar a "Andalucía porque está en un momento muy delicado. Hay mucho talento, pero la región debe decidir si apuesta o no por el cine" explica el granadino mientras afirma que se trata de "una cuestión de industria, no de arte".

Unos Goya teñidos de andaluz

Como lo han comentado los expertos en el foro de GranadaConectada, se destaca una particular presencia andaluza entre los nominados. "Un total de 15 películas de producción o con participación andaluza están nominadas a los Goya", así lo hacía saber la Junta de Andalucía en una nota de prensa haciendo referencia a esta cuestión. Según la Junta, varias películas se han beneficiado de ayudas para la producción que han sido entregadas a través de las convocatorias de la Agencia Andaluza de las Instituciones Culturales.

Películas

Entre los aspirantes andaluces a una estatuilla, 'Segundo Premio' protagonizaría los titulares. Esta película inspirada en la historia del grupo granadino 'Los Planetas' ha sido producida por los sevillanos Araland Films y dirigida por los catalanes Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez. La obra ha sido rodada en la ciudad de la Alhambra y aspira a 11 estatuillas. El largometraje se sitúa entre las películas más nominadas de esta edición, después de 'El 47' con 14 candidaturas y 'La infiltrada' con 13 nominaciones. Además, una parte de las estatuillas podrían quedarse en Andalucía. En esta producción, hay diferentes nominados andaluces como el músico almeriense, Cristalino, el montador cordobés, Javi Frutos y el director de arte sevillano Pepe Domínguez del Olmo.

'La infiltrada' o la película diferente sobre ETA narra la historia de una persona que se infiltra en la red de ETA y necesita cuidar su fachada para que no la descubran. La directora bilbaína, Arantxa Echevarría ha abierto el ciclo de proyecciones en el Teatro Isabel La Católica en Granada el pasado 20 de enero a las 19:00 horas con la exhibición de su película y un encuentro con ella. A pesar de que la obra no sea andaluza, la Junta resalta la participación de la productora gaditana ETP.

Sandra Romero ha sido nominada a 'Mejor dirección novel' por su obra 'Por donde pasa el silencio'. La joven directora de cine se marchó de Écija, Sevilla para estudiar su profesión en Madrid. La película ha sido rodada en su ciudad natal en la que habla sobre la enfermedad y las dificultades que se pueden atravesar tanto en relaciones familiares como las personas de pueblo de clase obrera. Otra obra nominada a la categoría de 'Mejor dirección novel' es la película de Paz Vega, 'Rita'. La obra se desarrolla en Sevilla, lugar de nacimiento de su autora, en la que se cuenta la historia de una familia humilde y traslada a su público a la Sevilla de 1984.

En la categoría de 'Mejor película de animación' se encuentra la obra 'Superklaus'. Dirigida por Andrea Sebastián y Steve Majaury, la obra ha podido contar con el montaje del sevillano Nacho La Casa que también opta a llevarse la única nominación a casa. 'Marisol, llámame Pepa' una obra dedicada a La Niña Prodigio en la que participó Canal Sur y que pretende ir más allá de la visión popular del personaje. El aspirante a 'Mejor película documental' ha sido producido por la productora del onubense, también nominado, Paco Ortiz, Sarao Films. Celia de Molina, actriz, directora y guionista de Linares, ha sido nominada como 'Mejor cortometraje de ficción' por su obra 'Cuarentena'. La obra de siete minutos se sitúa en una cafetería en la que, después de 40 días, Marina "por fin ve la luz" y lo acompaña con "un batido, un croissant y mucha mala leche". Terminando el apartado de películas nominadas, no hay que olvidar de la obra '¿Es el enemigo? La película de Gila' dirigida por el algecireño Alexis Morante. El largometraje traslada al público a Madrid, en el momento en el que estalla la Guerra Civil y que obliga a sus protagonistas a acudir a la batalla.

Actores

Existen muchas categorías a las que numerosas películas han optado a diferentes premios. Sin embargo, cabe resaltar el paseo de la fama de los andaluces en los Goya este 2025. Sin salir de la ciudad de la Alhambra, el pianista y compositor granadino Sergio de la Puente, está nominado a 'Mejor música original' por la obra 'Verano en diciembre'. Otro ejemplo de ello es la película 'El 47' que, si bien habla de la situación de la inmigración andaluza y extremeña en Barcelona, el foco principal se queda en Cataluña, excepto por la candidatura a 'Mejor actor de reparto'. A este premio es al que opta el actor canario Salva Reina que ha pasado gran parte de su vida en Málaga.

Por otra parte, el periodista y actor en 'Los destellos', Antonio de la Torre también puede llevarse una estatuilla a su Málaga natal como 'Mejor actor de reparto'. También se destaca al director y montador sevillano, Fernando Franco, que está nominado a 'Mejor montaje' por la obra 'Los pequeños amores'. Terminando en Cádiz con la actriz, Aixa Villagrán, está nominada a 'Mejor actriz de reparto' por el largometraje 'La virgen roja'.

