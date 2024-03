Un gigante algo cansado, pero con los pequeños dando guerra

En poco más de 24 horas la ACB retomará su actividad y el Covirán Granada lo hará ante un rival poco deseado. El Lenovo Tenerife vuelve a la competición con un sabor agridulce, aunque quizás algo más dulce que agrio, tras una meritoria actuación en la Copa del Rey al derrotar al anfitrión, vigente campeón y uno de los favoritos a llevarse el título en los cuartos de final. El impresionante partido de los aurinegros ante el Unicaja será recordado durante mucho tiempo, aunque la energía y la euforia del momento no bastó para derrotar al Barcelona en las semifinales. Con el Torneo del KO ya en el pasado, los de Txus Vidorreta retoman la Liga Endesa con los Playoffs como el siguiente gran objetivo a conseguir.

No tiene buenos recuerdos el conjunto rojinegro del Santiago Martín. En la pasada temporada, el Covirán cayó por 98 a 66 en tierras canarias, un territorio hostil para muchos y es que el Lenovo Tenerife trata de convertir su pabellón en un auténtico fortín. De las 13 victorias que acumula en la presente campaña, seis las han conseguido como locales. Eso sí, un total de cinco equipos han conseguido conquistar la pista aurinegra esta temporada (Real Madrid, Valencia Basket, Barcelona, Monbus Obradoiro y Casademont Zaragoza), por lo que dar la sorpresa en la isla no es imposible.

Antes del parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA, el conjunto dirigido por Txus Vidorreta acumulaba cuatro victorias consecutivas ante Obradoiro, Baskonia, Murcia y Zaragoza, aunque estas dos semanas de "descanso" han podido pasar factura al equipo tinerfeño. Además de la disputa del Torneo del KO en Málaga, el Lenovo Tenerife ha "perdido" a cinco jugadores por las convocatorias de sus selecciones. Los minutos se acumulan con algo más de acentuación en jugadores como Bruno Fitipaldo, Jaime Fernández, Gio Shermadini y Sasu Salin que han tenido que disputar sus encuentros correspondientes en estas Ventanas FIBA. También se marchó con su país Dusan Ristic, aunque el pívot serbio no se enfrentará al Covirán Granada ya que se ha marchado cedido al San Pablo Burgos. La mejor actuación de los aurinegros en las ventanas la ha firmado Bruno Fitipaldo con Uruaguay con 22 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes y 38 de valoración en su partido ante Panamá.

Aunque el cansancio puede ser un condicionante para esta vuelta a la competición, el Tenerife cuenta con su director de orquesta, Marcelinho Huertas, algo más descansado al no haber sido convocado con Brasil. También con el regreso de Fran Guerra que tras varios meses alejado de las pistas debido a una rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, con una posterior recaída, ya ha vuelto a entrenar con el equipo y espera poder jugar este fin de semana ante Covirán Granada, como él mismo ha explicado en rueda de prensa.

El peligro de los bajitos y el triple como gran arma

Dudar de la superioridad de Lenovo Tenerife en este encuentro es casi imposible. Txus Vidorreta ha conseguido, un año más, conformar un proyecto de resultados y sólido. Quizás no tan letal como en temporadas anteriores, pero sigue siendo uno de los cocos de la competición. Se puede hablar de figuras tan importantes como Gio Shermadini, Tim Abromaitis o Aaron Doornekamp, pero son los jugadores "pequeños" los que están marcando la diferencia en el sistema aurinegro, especialmente tres.

Bruno Fitipaldo, Marcelinho Huertas y Kyle Guy son las piedras angulares de este proyecto. Todo pasa por sus manos y sin ellos el juego de Lenovo Tenerife no sería el mismo. La dirección del juego está bajo seguro con Fitipaldo y Huertas. Entre ambos suman 21'6 puntos y 9 asistencias para más de 20 puntos de valoración de media. Capaces de decantar un partido, como ya hizo Huertas en el Palacio de Deportes de Granada, de repartir juego, puntos y, sobre todo, de hacer infinitamente mejores a sus compañeros. Si a esto le añades la figura de Kyle Guy el plan es perfecto.

El escolta estadounidense se ha convertido en la pieza necesaria de un puzzle a medio hacer. Guy es ese tipo de jugador al que no puedes perder de vista ni un solo segundo. Cuando parece que la jugada está acabada, que la posesión va finalizar en una pérdida, el de Indiana siempre tiene un as bajo la manga. Penetración, lanzamiento, asistencia. No importa. A Kyle Guy le gusta caminar sobre el alambra, vivir cada jugada al límite y siempre, siempre, le sale bien. Su calidad es más que evidente y sus números lo demuestran. En apenas seis partidos como aurinegro ya suma 11'3 puntos de media, un 46'2% de acierto desde el triple, 1'2 rebotes y 2'7 asistencias para 11'2 de valoración.

A la eficacia de estos jugadores hay que sumarle la eficiencia del equipo en el tiro desde el 6'75. Los canarios son el segundo equipo de la ACB con el mejor porcentaje de acierto desde el tiro exterior con un 38'05%, solo superados por el Barcelona. Si los lanzamientos desde la línea de tres empiezan a entrar, los de Vidorreta tienen medio partido ganado. Eso sí, al contrario de lo que habitualmente suele ocurrir, que los equipos se crecen ante su público, los canarios tienen una relación de amor-odio entre los triples y el Santiago Martín. En los partidos a domicilio, el Lenovo Tenerife cuenta con un 39'47% de acierto desde la línea de tres puntos, mientras que como locales el porcentaje baja hasta el 36'55%. La diferencia de acierto se hace latente en ciertos jugadores. Este es el caso de Bruno Fitipaldo. Cuando juega lejos de tierras canarias suma un 41'02% de acierto, pero ante su público un 35'41%. Más llamativo es el caso de Tim Abromaitis que pasa de un 52'6% a un 36'7%. También sufre la maldición de los aros propios Kyle Guy. A domicilio firma un 60% de acierto, pero en casa solo un 37'5%.