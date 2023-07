El gel del Mercadona contra el calor que ha 'calentado' también las redes sociales

El calor va de la mano del verano y a muchos les cuesta sopesar con la carga de las altas temperaturas. Por eso, buscan alternativas por todos los rincones. Mercadona está constantemente implementando productos para intentar mejorar la vida a sus clientes. Esta vez se harán más amenos los días estivales con un gel refrescante de mentol por 2,50 euros.

Las redes sociales se han hecho eco de esta alternativa a las altas temperaturas. Y es que un usuario de Twitter comenzó a avivar un debate que le ha conducido a tener más de 700.000 visualizaciones.

La polémica estaba servida. Mientras que Juanma se hacía eco de que este producto de la cadena de distribución era fantástico, otros decían que no les servía demasiado. Es un producto enfocado a ofrecer una sensación refrescante en los pies. Sin embargo, aunque sea específico para esa zona, este usuario afirma que lo usa por todo el cuerpo.

Esta mañana no sé si en Tiktok o aquí, he visto que recomendaban este gel para el calor, total que he ido a Mercadona a cogérmelo porque estaba desesperado de sudar por respirar y vayaaaa que si funciona. Por 2’50 podéis pasar frío pero frío frío aún estando a 40º hacedme caso pic.twitter.com/zfSZ8V5SMR

— Juanma (@juaanmardgz) July 12, 2023