Paul vuelve a brillar y Denna y Violeta rozan la nominación

Otra noche redonda para los concursantes granadinos de Operación Triunfo, eso sí, no sin antes pasar por un pequeño susto. La gala 2 de OT 2023 dejó un duelo brillante entre Suzete y Lucas que abrieron la gala con las interpretaciones de 'A song for you' y 'Dígale', respectivamente. Nivel muy alto el que se mostró nada más comenzar este segundo programa en directo del concurso de música más famoso de la televisión, y ahora de las plataformas digitales, en España. Las actuaciones de los nominados ya daban a entender que la gala de este lunes sería de un gran nivel.

En el caso de los granadinos, Paul no defraudó y volvió a postularse como uno de los concursantes con mayor talento de OT 2023. Tras un primer pase de micros en el que el cantante de Armilla no tenía aun la letra aprendida y el baile se presentaba como un gran obstáculo, su trabajo durante la semana le permitió ofrecer un auténtico espectáculo junto a Martín cantando a dúo 'Little Green Bag' de George Baker. Su actuación volvió a ser brillante, tanto que el jurado lo mandó cruzar la pasarela el segundo, antes se salvó Naiara al ser la concursante más votada por el público.

Para Violeta y Denna la noche no fue tan feliz como esperaban. Violeta interpretó junto a Álex Márquez 'Quiero decirte', un auténtico hit de Ana Mena y Abraham Mateo que se convirtió en un quebradero de cabeza para la granadina durante toda la semana. La canción no era de su agrado, pero la defendió lo mejor que pudo sobre el escenario, aunque la intención no fue suficiente pues "la falta de conexión con su compañero" la llevó directa a ser propuesta para abandonar la academia.

La semana para Denna ha sido igual de complicada. La granadina ha pasado por unos problemas de salud que le impidieron estar al 100% este pasado lunes. Además, 'El Fin del Mundo', canción que interpretó junto a Álvaro Mayo, exigía una capacidad respiratoria que, sumado a sus problemas de garganta, le jugaron una mala pasada. Se notó demasiado la falta de aire. Una semana más, el jurado la propuso para abandonar OT 2023.

La segunda gala de Operación Triunfo puso en la cuerda floja a Denna y Violeta, pero una semana más entre la votación de los profesores de la academia y de su compañeros, ambas pudieron cruzar la pasarela y continuarán una semana más en el concurso. Omar y Álex Márquez serán los siguientes en defender su continuidad en el concurso. Mientras tanto, las granadinas se han llevado un importante toque de atención que, ojalá, les permita crecer para evitar posible sustos en la siguiente gala.