Funambulista vuelve a Granada en un formato que pondrá “las emociones a flor de piel”

La nueva normalidad trae consigo nuevos formatos de conciertos adaptados a las circunstancias actuales. Nadie es ajeno a lo especial de la situación y a la necesidad de adaptarse para, a pesar de todo, seguir pudiendo disfrutar de la música. Así, Funambulista desembarca este sábado en la Plaza de Toros (22:00h) con un concierto en acústico dentro del ciclo ‘Granada en Básico’.

GranadaDigital ha podido charlar con Diego Cantero poco antes de volver a “su segunda ciudad” para retomar una gira “distinta pero muy emotiva por razones obvias”. El murciano se mostró entusiasmado por la vuelta a los escenarios: “Pensábamos que no íbamos a tocar en muchos meses y nos sabe a gloria”; no obstante, se siente “preocupado por todo el equipo y por toda la industria, que lo va a pasar fatal hasta que no se vuelva de verdad”, subrayó.

Para la cabeza visible de Funambulista, el confinamiento ha sido un tiempo para ser “obedientes y pacientes” del que sale “orgulloso de todo el sector musical, por haber estado ahí sabiendo lo que hacíamos en Instagram, YouTube y demás”. El propio Cantero escribió una canción, ‘A un par de metros de ti’, especialmente adecuada en estos momentos y con el objetivo de “echar un cable y de ayudar siendo positivos”.

El líder del grupo se emociona al recordar algunos de los momentos vividos estos meses: “Quizá se ha ido diluyendo con el tiempo, pero siempre nos quedará ese sabor de pertenencia, de mirar a la cara a los vecinos, de ver el problema en común, de salir a agradecer y a aplaudir; esos gestos son para siempre”.

Funambulista arranca esta gira especial en Murcia y luego recorrerá buena parte de Andalucía para seguir abriendo las puertas de ‘El observatorio’. “Andalucía nos trata genial, es increíble el trato que nos dan siempre y el ‘calorcito’ del público que nos acompaña”, aseguró.

De Granada en particular espera “el cariño de siempre y la energía, aunque sea sentados; a ver si la gente aguanta en la silla”, bromeó. “Granada es mi segunda ciudad y será una noche de reencuentros”. Hay que recordar que los primeros pasos musicales de Diego Cantero fueron en nuestra ciudad: “Empecé a tocar en La Tertulia y quedé para siempre ligado a Granada”, explica, 15 años después de empezar a actuar a los pies de la Alhambra.

Este nuevo formato de hacer música, con aforo reducido a 450 personas sentadas en el ruedo de la Plaza de Toros, no es algo ‘desconocido’ para Funambulista, quien recuerda entre risas que empezó a tocar “para apenas tres personas”. Ahora, muchos años después, la situación es distinta y requiere una adaptación que asume con naturalidad y optimismo: “Lo bonito es que vamos a vivir de nuevo muchas ‘primeras veces’ y tendremos las emociones a flor de piel”, manifestó. “Ya tenemos ganas de empezar, montarnos en la ‘furgo’, llegar y subirnos al escenario para tocar, aunque esta nueva situación sea un reto que estamos deseando afrontar”, detalló.

El futuro inmediato para Funambulista está más que claro, pero cuentan con un as en la manga que llena el saco de optimismo: “Se está cerrando una gira hasta diciembre, pero estamos pendientes de la evolución de la situación. Los promotores están haciendo mucho esfuerzo para mantener las medidas de seguridad y poder actuar con márgenes pequeñísimos de ganancias”, subrayó. “Mis vistas están puestas hasta diciembre y soy optimista en que se puedan llevar a cabo los conciertos; luego, ya se verá”, concluyó.