Frenar el resurgir blanco para escapar de la zona de peligro

Segunda oportunidad para sacar una sonrisa en este inicio de 2025. El Covirán Granada disputa este miércoles su encuentro atrasado de la Jornada 14. Un duelo que traerá como visitante a un Real Madrid que nunca será una visita agradable. A partir de las 20:30 horas, los rojinegros tratarán por quinta vez dar la gran sorpresa ante un siempre dominante conjunto blanco que esta temporada atraviesa una de sus campañas más irregulares de los últimos años.

Los de Chus Mateo visitan el Palacio de Deportes con la relativa tranquilidad de haber conseguido su billete para la Copa del Rey, pero el trabajo aun no ha terminado. El siguiente gran objetivo será hacerse con uno de los puestos de los cabezas de serie, pero para ello está prohibido tropezar en alguno de los tres últimos duelos que restan para cerrar la primera vuelta de la ACB. La zona alta está al rojo vivo con Valencia y Unicaja disputándose el liderato. En tercer lugar aparece La Laguna Tenerife, mientras que en cuarta posición, eso sí con un partido menos, se encuentra el Real Madrid. Empatados con los blancos están Joventut y Gran Canaria y, ya algo más distanciados, BAXI Manresa y Casademont Zaragoza ocupando las dos últimas plazas que dan acceso al Torneo del KO y que aun no tienen dueño. Así la situación, un tropiezo podría dar alas a sus rivales más directos para arrebatarle una de las cuatro primeras posiciones.

En contraposición y en el lado opuesto de la tabla, el Covirán Granada busca la gran sorpresa del año para tomar distancias con una zona baja cada vez más apretada. Mientras los rojinegros sumaba sus últimas cuatro derrotas consecutivas, equipos como Bilbao Basket ha logrado dar un gran salto colocándose ya con seis triunfos. La reacción de Breogán ya es una realidad y ha superado a los granadinos en la tabla con cinco victorias, mientras que Coruña se mantiene con cuatro y Bàsquet Girona rompió su mala racha al vencer a Hiopos Lleida este pasado fin de semana y que dio la gran sorpresa este pasado martes al derrotar al Barcelona por 91 a 90 en un final de infarto para igualar ya a triunfos a Covirán Granada. .

Para el partido, Pablo Pin tendrá a todos sus jugadores disponibles, incluido un Edgar Vicedo que, aun no encontrándose del todo bien este pasado lunes, acabó realizando el entrenamiento junto a sus compañeros. Y es que el Covirán Granada necesita de todos y cada uno de sus efectivos, no solo presencialmente en la pista, sino mostrando su mejor versión para poder competir a un Real Madrid que "se exige la victoria de una manera especial". En el caso de los blancos, Gaby Deck no jugará por una rotura del tendón conjunto de los isquiotibiales a nivel de la cadera izquierda.

Las opciones de victoria pasarán por evitar porcentajes de triple como los vistos ante Gran Canaria. El 4 de 22 en tiros de tres debe ser un mal recuerdo para un equipo que vive del triple y que ante el Real Madrid debe evitar basarse en el juego interior pues enfrente tendrá a Tavares, Ibaka o Garuba. Jugadores como Scott Bamforth o Elías Valtonen deben encontrar su acierto de cara al aro, pero el resto del equipo también deberá ayudar al cometido ya que, como señaló Pablo Pin, son jugadores que necesitan que se les genere.

Nuevamente el rebote y, sobre todo, la intensidad en el juego serán claves. El Real Madrid disputará este miércoles su segundo partido de los cuatro que debe afrontar esta semana entre ACB y Euroliga. Además, tres de ellos fuera de casa por lo que los minutos acumulados no solo por los viajes sino por el sobreesfuerzo que ciertos jugadores realizaron para vencer a Baskonia este pasado lunes puede ser una gran oportunidad para el Covirán.

Aun así, no cabe duda de que, con irregularidad incluida, el Real Madrid será un equipo complicado, por no decir imposible, de doblegar. Los de Chus Mateo firman 86,9 puntos de media (9'2 puntos más que Covirán), con un 38,7% de acierto en el triple (tercer mejor equipo de la ACB), un 55,5% desde el tiro de dos y un 79,5% desde la línea de personal (también tercer mejor registro). Importante el apartado de las faltas pues son el tercer equipo de la competición que más faltas recibe con 22,14 de media, mientras que Covirán Granada es el tercero que más realiza (23,36).

A nivel defensivo, los blancos capturan 36,1 rebotes de media de los que 26,4 son defensivos (segundo mejor registro de la liga) y 9,7 ofensivos (solo 0'6 más que el Covirán). Además, reparten 16,5 asistencias, pierden 12,4 balones y recuperan 6,9, siendo este último aspecto en el que el Covirán es claramente superior con 9'1 recuperaciones de media por encuentro.