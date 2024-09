Fran Escribá: "Si estoy aquí es porque creo en el club y en la plantilla"

Once semanas después, o lo que viene a ser lo mismo, 77 días, de la presentación de Guille Abascal como entrenador del Granada CF, la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes vuelve a decorarse con cámaras, micrófonos y ordenadores para asistir a la presentación de Fran Escribá como nuevo técnico rojiblanco. Seis jornadas duró en el cargo el técnico sevillano. Los malos resultados y, sobre todo, las malas sensaciones sobre el campo abocaron a su pronta marcha. El Granada CF necesita un revulsivo y ese espera ser Fran Escribá. El nuevo entrenador rojiblanco apareció con rostro sonriente y con un aura de seguridad que invita a ser optimista respecto al futuro de los granadinos. Escribá busca traer tranquilidad a una plantilla que se ha visto “comprometida y muy unida, pero afectada por la situación que está viviendo el club”. El técnico valenciano aboga porque los jugadores “recuperen la confianza que les ha hecho ser los jugadores que firmaron aquí. Son un vestuario sano y quizás ese compromiso que tienen con el club es lo que los está bloqueando porque las cosas no salen como debían”.

Para Fran Escribá, la plantilla del Granada CF es “buena”, pero resalta que debe “mejorar el rendimiento”. El nuevo entrenador rojiblanco se mostró claro respecto al camino que debe seguir el equipo. “Tenemos que buscar un equilibrio y ser competitivos. No me preocupa en exceso el número de goles encajados. Mis equipos, sin ser puramente defensivos, hemos encajado poco. Aunque hubiese venido con menos goles en contra, es parte de mi trabajo. Mi objetivo no solo es que no nos marquen, sino que no nos tiren”.

El nuevo técnico se ha mostrado, además, seguro de la decisión tomada, a pesar de la evidente inestabilidad y las críticas que sacuden al club semana tras semana. “Si estoy aquí es porque creo en el club y creo que hay plantilla. Vengo a un gran club y a una gran ciudad. Sé que estoy donde quiero estar. Detrás de nosotros hay una presión social y eso es lo bonito, que importa lo que pasa. Quiero entrenar donde la gente sienta los colores como se sienten aquí, no solo es una responsabilidad sino también un orgullo”.

Más allá de futuros planteamientos, Fran Escribá ha transmitido una calma más que necesaria tanto para el primer equipo como para la afición. “En Zaragoza empezamos como un tiro el pasado año y las cosas no salieron. Lo importante es que se coja la buena línea cuanto antes. Claro que todos queremos que empezase eso este domingo, pero en una temporada tan larga como esta lo que tenemos que hacer es trabajar fuerte y que cuando llegue el momento clave estemos donde queremos estar. Ya tengo experiencia en situaciones complicadas y mucho más difíciles que esta”.

Por último, respecto al próximo partido del Granada CF ante el Burgos, Escribá aclaró que parece que es mejor "jugar fuera que en casa porque parece que el equipo puede estar más cohibido o con más miedo a fallar. A mí me gustaría haberlos jugado en casa ya que uno de los tesoros que tiene este club es la afición, sabemos lo que aprietan cuando las cosas van bien. Si queremos alcanzar el objetivo todos los partidos son importantes. Vamos a competir todos los partidos y pensar en objetivos más allá del Burgos no tienen sentido para mí”.

Matteo Tognozzi: "Hablar de fracaso a 24 de septiembre me parece muy fuerte"

Matteo Tognozzi, director deportivo del Granada CF, también ha ofrecido unas declaraciones a los medios de comunicación presentes en la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes, unas palabras en las que ha reconocido que cambiar de entrenador es “una derrota para todos, pero es el momento para darle la vuelta a la página”.

Para Tognozzi, cuestionado en varias ocasiones por la dinámica del equipo, por las decisiones tomadas desde la directiva y por la salida de Guille Abascal, “hablar de fracaso a 24 de septiembre es muy fuerte. Esto es fútbol y se buscan resultados, por eso el cambio. Me siento respaldado por el club. Llegué en una situación que no era fácil, mucho peor que la que estamos viviendo ahora mismo y voy a seguir peleando cada día para mejorar el club”.