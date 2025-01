Fran Escribá: "Nos tomamos la Copa muy en serio y vamos a sacar el mejor once"

El técnico del Granada, Fran Escribá, ha comparecido en la mañana de este jueves en la previa del duelo copero ante el Getafe. El entrenador ha recalcado la importancia que tiene la Copa del Rey para la afición y la motivación que tiene que representar para los jugadores. El preparador ha asegurado que presentará el mejor once posible y ha elogiado la capacidad defensiva del Getafe.

Lesionados y tocados

El valenciano, partidario de "no correr riesgos", ha señalado que no podrá contar para el primer encuentro de 2025 con Carlos Neva, Rodelas, Lucas Boyé, Siren Diao y Uzuni. Asimismo, ha confirmado que Jozwiak y Miguel Rubio vuelven a estar disponibles.

Tomar "en serio" la Copa

Fran Escribá ha declarado que "la Copa nos la tomamos muy en serio y mañana vamos a sacar el mejor once que pensemos para ganar el partido, sabiendo que ellos son un equipo de Primera División, que tienen buena plantilla, mejor equipo, que son favoritos, pero sabiendo que las diferencias entre plantillas no son tan grandes como para que sea un imposible". El entrenador ha reconocido el condicionamiento que generan las ausencias en la parcela ofensiva y ha incidido en la necesidad de realizar un "partido muy serio" para doblegar al bloque de Bordalás. "Es verdad que no está haciendo una muy buena campaña en Liga, pero aún así es un equipo que no encaja goles, y eso tiene un mérito tremendo. El debe lo están teniendo más en que a ellos les está costando hacer goles", ha agregado.

Primer encuentro de Copa en casa desde 2021

El técnico ha destacado la importancia de que aficionados jóvenes disfruten del entrenamiento a puerta abierta programado para este jueves: "Nos gusta mucho la idea que vengan, sobre todo gente joven. Es una forma de que desde ya pequeños, y en unas fechas tan bonitas, sientan los colores".

Por otro lado, ha expresado que "sabíamos que hacía varias temporadas que no se jugaba Copa y que a la gente le gusta la competición". "Si siempre hay que buscar una motivación más, esa es una más, jugar delante de nuestra gente, que no disfruta de una Copa hace temporadas. Ojalá pasemos y podamos darles otra eliminatoria", ha declarado.

Mercado invernal

El míster rojiblanco ha recordado que la "labor" de la dirección deportiva en materia de mercado es de "muchos meses" previos al mercado. "Siempre hemos dicho lo mismo, si hay alguna opción que nos vaya a hacer mejores y más fuertes, intentaremos ir a por esa opción, pero no vamos a rellenar fichas", ha apuntado Escribá, quien se encuentra "centrado" en el encuentro copero de este viernes. "Después del partido de mañana sí que serán días para sentarnos y hablar un poco más, pero en principio estoy contento con la plantilla que tenemos", ha aportado.

Deseo para 2025

"Ya dije en la previa del Eibar, que si acabamos con 32, 33 o 35 puntos era una buena primera vuelta para las dificultades que habíamos tenido. Confío y estoy convencido de que el equipo va a hacer una muy buena segunda vuelta. Va a ser mejor que la primera y eso nos acercará a los objetivos", ha manifestado el entrenador. Además, ha aseverado que "una cosa es ser humildes, que lo debemos ser, pero otra cosa es ser mediocres y conformarnos con cualquier cosa". Por otro lado, ha pedido "salud deportiva" para sus futbolistas.

Exrojiblancos del Getafe

Preguntado por los exjugadores del club que visitarán este viernes Los Cármenes con la elástica azulona, el preparador ha asegurado que "los recuerdo perfectamente jugar contra ellos cuando estaban aquí y la importancia que han tenido en años muy buenos en el club". En esta lista faltará Nyom por lesión. Escribá ha explicado que tuvo la oportunidad de dirigir a Luis Milla cuando trabajaba en la escuela del Valencia. "Me parece muy bien que les aplaudamos y que les recibamos bien, pero luego a los que hay que aplaudir es a los nuestros, que son los que necesitan el apoyo", ha aclarado Escribá, quien ha concluido insistiendo en lo complicado que será el choque: "Necesitamos a toda la gente cerca porque es un partido. Si en liga siempre necesitas a la gente, en la copa más, porque en la liga los tropiezos los arreglas, pero en la copa no. El tropiezo es irse a casa y nosotros no queremos. Así que mañana me encantaría que esa comunión que tenemos con la gente todavía se note más".