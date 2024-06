El flamenco llega al Festival de Granada con Montse Cortés este viernes

En su vida artística, Montse Cortés, barcelonesa de nacimiento y crecida en el barrio de La Mina de San Adrián de Besós, ha colaborado con figuras de la talla de Antonio Canales, Farruquito, Eva Yerbabuena, Sara Baras, Rancapino, Juanito Valdderrama, Diego el Cigala, Paco de Lucía, Tomatito o Vicente Amigo. Pero pocos saben que por las venas de esta cantaora catalana, que es una de las voces más codiciadas, rayando incluso el terreno de la mitificación, de ese arte flamenco con mayúsculas que aboga por la verdad, el pellizco, la inmediatez de la improvisación y las formas constantemente reinventadas y regeneradas en cada escenario, corre sangre granadina. Montse Cortés, un género flamenco en sí misma, es descendiente de aquellas estirpes flamencas de nuestra tierra que emigraron hacia los paisajes de las sardanas. Allí nació y cultivó un magisterio del arte andaluz de factura netamente camaronera, que catapulta cada estilo a las esferas celestiales de la fantasía musical y jonda sin límites. Su magisterio este año, en La Chumbera, donde actuará dentro de la programación del Festival de Música y Danza de Granada, a partir de las 21:00 horas.

Una escuela de trascendencia mundial

La Escuela Superior de Música Reina Sofía es uno de los centros de especialización musical de más alto prestigio del mundo. Allí se creó en 1993 esta orquesta llamada Freixenet por su patrocinador principal, con un doble formato, sinfónico y de cámara. En el camerístico su director titular es Sir András Schiff, estelar figura del piano, que lleva tiempo también produciéndose como exitoso director de orquesta. A Granada vendrá en su doble faceta, tocando como solista música en la que es especialista absoluto, una de esas obras que resulta cada vez más raro escuchar en el piano: uno de los conciertos originales para clave de Bach. Seguirá, ya como director, con otra obra del XVIII, uno de los conciertos para trompeta más conocidos y apreciados del repertorio, el de Haydn, que tocará un alumno aventajado de la escuela, el colombiano Marlon Mora. Para el final queda una de las partituras más populares de Felix Mendelssohn, su Sinfonía nº 4, conocida como Italiana porque fue concebida durante el Grand tour que el maestro alemán hizo por el país transalpino entre 1830 y 1831 y se inspira en la atmósfera, los ritmos y los colores de Italia.

El mito en los cuerpos de la Compañía de Blanca Li

'Dido y Eneas' es la única ópera en sentido estricto que compuso Henry Purcell, allá por la década de 1680. Obra especialmente popular del legado lírico y barroco servirá para la vuelta de Blanca Li al escenario del Generalife. La bailarina granadina ha concebido un espectáculo coreográfico y plástico con un movimiento constante, muy sensual, lleno de ideas, de imágenes, humor y de una gran belleza. La escenografía abstracta y cambiante se combina con la iluminación gráfica de Pascal Laajili para abrir el espacio y crear potentes atmósferas estéticas. La fantasía y libertad abordan el simbolismo y la fuerza de las emociones que contienen tanto el texto como la música. "Me he centrado en favorecer la emoción y destacar por medio de la danza todo aquello que el libreto y la música no llegan a explicar", afirma la coreógrafa.

Actuaciones en el FEX

A las 21:30 horas, en el Puerto de Motril, en la plaza del EVA-9, junto a la estación marítima del recinto portuario, Sandra Carrasco y David de Arahal presentan 'Recordando a Marchena', un homenaje al legendario cantaor Pepe Marchena (1903-1976). Este dúo ha capturado la atención del público y de la crítica especializada, redefiniendo clásicos del flamenco con una sensibilidad contemporánea. Sandra, conocida por su versatilidad y conocimiento del flamenco, y David, aplaudido por su enfoque en la guitarra, ofrecen un espectáculo que va más allá de la simple imitación. Su interpretación de las obras de Marchena es una exploración de sus raíces, y presenta una arquitectura musical novedosa que promete ser tanto un tributo como una revelación para nuevos y antiguos aficionados al flamenco.

A las 21:00 horas, en la localidad de Lugros, el Equitem Sax Quartet llegará con su programa de saxofón: 'Orígenes, vientos de dos orillas'. El cuarteto está conformado por Javier Cuesta, saxofón tenor; Jacob Molina, saxofón alto; Pablo García, saxofón soprano y Daniel Valerón, saxofón barítono. Interpretarán obras de Pedro Iturralde, Jean-Baptiste Singelée, Guillermo Lagos, Thierry Escaich, Jean Françaix y André Caplet: un diálogo entre los orígenes del saxofón y la música tradicional.