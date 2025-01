Fitur 2025 | Loja reclama "comunicaciones para tener garantía de éxito turístico"

El Ayuntamiento de Loja ha expuesto sus principales atractivos turísticos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2025. El municipio granadino ha resaltado sus encantos y ha concluido con una reclamación histórica, verbalizada por su alcalde, Joaquín Camacho. "Presentamos la riqueza turística de nuestra ciudad, pero si no tiene conexiones ni buenas comunicaciones, no puede aprovechar el potencial turístico. No nos resignamos a que no haya paradas de trenes de conexiones con Madrid o Barcelona, pero también con otras ciudades. Pedimos que se escuche a toda la provincia a la hora de tomar cualquier decisión con respecto a las comunicaciones. Loja necesita las comunicaciones para tener garantía de éxito a nivel turístico. Que paren más trenes, que haya más conexiones", ha subrayado.

El municipio ha presentado su iniciativa 'Loja fluye', así como su proyecto de parque de aventuras en la Sierra de Loja. Se trata de una iniciativa que pretende potenciar el enclave lojeño, situado en el corazón del sistema montañoso. Está formado por 10 postes de acero tubular, instalado de manera que respete el entorno del parque, sin la tala de ningún árbol. "Es una aventura", ha sostenido el Ayuntamiento, que incide en que "no solo busca eso, sino resaltar aspectos importantes de la sierra que se pueden poner en valor". Una iniciativa que ha requerido de una inversión municipal de más de 250.000 euros y que reafirma el compromiso del Consistorio de "fomentar un turismo sostenible y enriquecedor".

Seguidamente, se ha dado a conocer el Carnaval de Loja, "un reflejo de la historia y el espíritu alegre" de la ciudad. "Es un evento lleno de color, música, murga, chirigotas y comparsas", ha destacado el Ayuntamiento, que a través de Manolo Écija ha destacado "el evento en sí, la trucha y el carnaval de máscaras". Un atractivo que "está más que consolidado" y que "tiene un futuro más que claro y evidente porque el carnaval infantil tiene una participación muy activa". "Llevan a cinco grupos de niños muy pequeñitos. Además de interpretar sus coplas y repertorios en colegios, calles y distintas actividades que propone el Ayuntamiento, lo hacen en un pasacalles en el que está previsto que participen 5.000 niños y niñas. Saca a la calle a más de 10.000 o 15.000 personas", ha puntualizado.

En última instancia, Loja ha presentado la cuarta edición del Carnaval Flamenco, que nació con motivo del 50 aniversario de la Peña Flamenca Alcazaba y cuenta con el Ayuntamiento como principal patrocinador. De la mano, ha sido puesta en valor la Semana Santa del municipio. "Loja está en el triángulo entre Málaga, Córdoba y Granada y por eso nuestra Semana Santa es tan diferencial. Hay que seguir defendiendo nuestra Semana Santa. Sigamos mirando por el medio rural, que ha sido tan enriquecedor", se ha afirmado.

En sus dos ubicaciones ha tenido presencia Loja en la primera jornada. El Área de Turismo ha renovado la imagen de su stand con el skyline de la ciudad donde se destaca el nuevo logo del área con guiños a la naturaleza, la cultura y el patrimonio del municipio. En cuanto al contenido se ha contado con degustaciones de aceites, de cooperativas locales como Cerro Gordo y San Isidro, Roscos de Loja, gracias a Bonachera, y ofrecimiento de agua, con la colaboración de Fontarel. Loja ha ofrecido sorteos promocionales y ha potenciado campañas en redes sociales gracias a la figura de sus destacados Incensarios. Tampoco han faltado exposiciones sobre torneos de fútbol base y su apuesta por el flamenco con su pujante festival de la Peña Flamenca Alcazaba.