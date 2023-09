Verano es sinónimo de música y, como quiera que sea el hecho de que, por más que pueda parecer lo contrario, la tercera estación del año en el hemisferio norte no ha terminado aún, Granada apura su programación estival. La capital afronta un fin de semana cargado de música en directo con una agradable particularidad, y es que los grandes conciertos y espectáculos comparten el denominador común de que se celebrarán al aire libre.

Se trata de una estupenda ocasión para disfrutar de la cultura al más alto nivel que sin embargo tiene un 'pero'; no se descarta que pueda llover de aquí al domingo. No obstante, parece improbable que a la misma hora y con la suficiente intensidad como para cancelar los distintos conciertos, festivales, ciclos y eventos religiosos o deportivos. Alguno de ellos, como el Festival Nacional de Cante Flamenco de Ogíjares, desemboca en esta fecha tras tener que ser suspendido precisamente a causa de la lluvia.

Los que mirarán con más preocupación al cielo serán los miles de granadinos y visitantes que ansían desde hace meses que den las seis de la tarde de viernes 15 de septiembre, momento en el que se abrirá el telón del Granada Sound, que media hora más tarde debe tener a su primer grupo, Niños Luchando, sobre el escenario La Placeta de Cupra Vigilsa del Cortijo del Conde. De confirmarse las previsiones más pesimistas, ese concierto e incluso el de Siloé (19:00) podrían arrancar con retraso. Aunque, al cierre de esta edición, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no pronostica probabilidad de lluvia ni tormenta, el portal especializado Eltiempo.es sí que adelanta esta predicción desde por la mañana.

No así el de Maka. El cantante de rap flamenco promete llenar la Plaza de Toros a partir de las 21:00 de este viernes, como ya lo hizo ayer jueves. Y a las 21:30 quienes salen a escena son los 091, que han agotado las entradas para su concierto en el Teatro del Generalife dentro del 1001 Músicas-CaixaBank. La tercera edición de este clásico organizado por Proexa tuvo su preludio con el show preveraniego de Bob Dylan el 13 de junio, en conjunción con el Festival de Música y Danza, y retomó el pasado 2 de septiembre con Elvis Costello. La semana pasada fue el turno de Ara Malikian y Luz Casal y al concierto que ofrecerá el grupo granadino hay que añadir el de Andrés Calamaro el jueves y el de Pablo López (21:30) este sábado, también con entradas agotadas y, en principio, igualmente sin la sombra de la lluvia en el horizonte. Suede el próximo día 22 y Raphael el 23 completan el ciclo también conocido como 'Septiembre en el Generalife'.

Además de Niños Luchando y Siloé, el Granada Sound se completa el viernes con Veintiuno, Apartamentos Acapulco, La M.O.D.A., Ghost Transmission, Rufus T. Firefly, Modelé Fatale, Arde Bogotá, Inés Hernand, Viva Suecia, Toxicosmos, Varry Brava, DJ Maadraassoo y Taao. El sábado con Karavana, Tigre y Diamante, Ciudad Jara, Iván Ferreiro, Chica Sobresalto, Amaia, Pol 3.14, La Casa Azul, Jordana B., Vetusta Morla, Isaac Corrales, Second, Ladilla Rusa, Daniless y We Are Not DJs son los grupos que desfilarán por los escenarios Alhambra, Johnnie Walker y La Placeta de Cupra Vigilsa a partir de las 18:30 horas.

Más para el sábado, en este caso en la Plaza de Toros, donde Manuel Carrasco trae hasta Granada su gira Corazón y flecha a las 21:00. Y a esa misma hora, dos tributos, ambos bajo cubierto. En Planta Baja, a AC/DC y en el Palacio de Congresos a Pink Floyd. ¿Queda algo de música al raso para el domingo? Sí, la clásica de Cuarteto Orion a las 12:00 horas del mediodía en el Patio del Ayuntamiento de Granada.

Por otro lado, el incomparable marco del Parador de Granada, en la Alhambra, acogerá este viernes la primera de las llamadas Latin Grammy Sessions, las sesiones previas a la que será la primera gala de los Grammy Latinos que se celebre fuera de Estados Unidos, concretamente en Sevilla. Aunque la actuación de Carmen Linares, una de las nominadas para la gala de noviembre en Sevilla y que recibirá el Premio a la Excelencia Musical en 2023, arrancará a las 21:00 horas en el Palacio de Carlos V, desde dos horas antes habrá un pase de fotos en el parador. Niña Pastori, Arcángel, Lola Índigo, Omar Montes, Kiki Morente, Mariana Heredia, Esperanza Fernández, Curro Albayzín, Juan Habichuela Nieto, Coco Reyes, María José Rienda, Armando Prado, Nacho Lagos, Antonio Arias y las diseñadoras Pilar Dalbat y Beatriz Peñalver acompañarán a Linares.

Un apunte más. El primer evento musical al aire libre que está en riesgo es el recital que Antonio Heredia 'El Chonico' y su grupo formado por Sara Heredia, Marta Iglesias y José Cortés 'El Indio' darán en plaza Bib-Rambla dentro del Festival Milnoff este viernes a las 13:00. A las 19:00 será el turno de Yolanda Cortés en el mismo lugar y dentro del mismo ciclo. El festival flamenco cerrará esta cuarta edición el sábado.

Ofrenda floral a la Virgen de las Angustias y Granada CF-Girona FC

Fuera de la música, hay otros dos eventos a la intemperie destacados que podrían quedar bajo la amenaza de la lluvia. El primero, este mismo viernes, es la tradicional ofrenda floral a la Virgen de las Angustias en la basílica ubicada en la Carrera de la Virgen que lleva el nombre de la imagen mariana. El inicio de los cultos a la patrona de Granada está programado para las 17:30 horas. Hay posibilidad de lluvia escasa.

Y fieles y devotos a otra religión, la del fútbol, son los 17.000 abonados que este año ha establecido como récord el Granada CF. Tras el parón de selecciones, con triunfo por goleada incluido de España ante Chipre en Los Cármenes, el primer equipo rojiblanco regresa al 'Estadio Municipal de los Sueños' para medirse a un hueso duro de roer como el Girona FC, actual segundo clasificado de Primera División empatado a 10 puntos con sus vecinos del Barça y con dos menos que sus rivales del Madrid.

El choque en el 'coliseo del Zaidín' arrancará a las 21:00 de este lunes. Ni la previsión de Meteorología ni la de eltiempo.es llega a esa fecha, pero sí otros servicios climáticos, que dan posibilidad de lluvia y tormenta a la hora del partido.