Fiesta en el césped y en la grada en el retorno de la Selección a Granada (6-0)

Fiesta total en Granada. La selección española dio una verdadera exhibición de fútbol en el Nuevo Los Cármenes y se impuso con mucha comodidad a Chipre (6-0) en el retorno del combinado nacional a la capital granadina. Afición y equipo fueron uno en lo que fue un monopolio del balón por parte de los de Luis de la Fuente y una noche de alegría entre los seguidores que se congregaron.

Los focos de la alineación inicial se los llevó el joven Lamine Yamal, titular por primera vez. La imberbe perla del Barcelona fue la novedad del ataque junto a Nico Williams respecto al encuentro en Georgia. De la Fuente también dio entrada en la medular a Mikel Merino por Gavi. Por su parte, Chipre salió con su previsible defensa de cinco y doble punta ocupada por Sotiriou y Kastanos.

Con un espectacular ambiente y tras mostrar el capitán Morata la Nations League al público, el balón empezó a rodar en Granada. Tras una posesión inicial chipriota, pronto España empezaría a monopolizar el balón y a ocupar terreno rival. El primer 'uy' fuerte en la grada lo generó un gran centro de Lamine Yamal en uno de los habituales ataques por banda de la selección, aunque Morata no llegó a encontrar el balón para rematar a portería.

Los ataques de España eran cada vez más recurrentes, aunque solían errar en el último pase para disparar a portería. Las bandas eran un quebradero de cabeza para Chipre, que solo achicaba agua ante la inventiva de Yamal y Williams. En un saque de esquina, Robin le Normand trató de unirse a la fiesta con una intencionada volea que rozó la escuadra de Joël Mall.

Pero la primera llegó a través del hombre más incisivo: Nico Williams. El vasco corrió hasta línea de fondo a por un balón que sirvió en el área pequeña a Gavi, que no dudó en batir al meta rival con una gran definición a través de un disparo raso y ajustado. Las ofensivas de España no tardaron en dar sus frutos ante una Chipre que no se podía permitir respiros, pues los de Luis de la Fuente seguían insistiendo ante un Los Cármenes que no cesaba en sus ánimos.

Álvaro Morata quiso unirse a la fiesta y tuvo dos ocasiones casi consecutivas para poner el segundo en el marcador. El atacante madrileño estaba muy bien servido por Gayà y Williams, insistentes en los centros desde banda izquierda. Este último gozó posteriormente de un mano a mano tras una gran carrera que acabó en una gran intervención del meta chipriota.

Ante el cómodo escenario, Los Cármenes era una fiesta. Los aficionados solo tardaron media hora en arrancarse con las olas y los 'oles' tras cada pase de la selección. La alegría se trasladó al verde con el segundo de España tras un genial remate de cabeza de Mikel Merino que acabó al fondo de las mallas para animar aún más a un estadio en júbilo. La grada festejaba y el equipo respondía.

El joven y recién irrumpido Lamine Yamal tampoco quiso desaprovechar la ocasión para lucirse con regates y peligrosos pases en el interior del área. En una de sus acciones, estalló un balón al poste desde fuera del área. Morata, atento al rechace, lo cazó y anotó, aunque el VAR lo acabó anulando por fuera de juego el que hubiese sido el tercero tanto de la noche.

Entre alegría y júbilo, la única mala noticia llegó al filo del descanso. El eléctrico Nico Williams, que demostró ser el hombre más activo de la primera parte, cayó lesionado de su pierna derecha, por lo que tuvo que retirarse del terreno de juego y dar entrada a Joselu. Entre tanto, Chipre buscaba respirar con un par de inofensivas aproximaciones puntuales, siempre con más timidez que acierto. Con todo, el trencilla italiano indicó el camino de los vestuarios tras una fiesta que se enfrió por la lesión del vasco.

Los granadinos regresaron a sus asientos para la segunda parte y vieron un segundo cambio en las filas de España: Morata, que se marchó sin gol, se marchó por Yeremi Pino. Mientras, Chipre dio entrada a Ioannou y retiró al centrocampista Kyriakou. A pesar de los cambios, rápidamente se pudo ver que el guion seguía siendo el mismo respecto al primer tiempo: España monopolizando el cuero y afincado en campo rival.

Los primeros minutos del segundo tiempo estuvieron marcados por la posesión española cerca del área chipriota. Mientras, en la grada, la afición volvió a animarse y a despegarse de sus asientos con 'olas' en lo que era una fiesta total. Los hinchas realizaron una sonora ovación a Lamine Yamal, que se retiró junto a José Gayà para dar entrada a Ferran Torres y Alejandro Balde.

Fue precisamente el extremo valenciano quien gozó de una buena ocasión nada más entrar, aunque su balón se fue a la derecha de la portería de Mall. A esta le prosiguió otro remate de cabeza del propio futbolista de Foios, que se fue por encima del arco rival. Tras ello, llegó una sonora pitada por parte de la grada al colegiado, que le mostró a Joselu la primera cartulina amarilla por enfadarse ante una decisión arbitral.

Pronto los pitos cambiaron a alegría con el tercero de la selección española. Un balón centrado al milímetro de Carvajal fue rematado por Joselu, que con un cabezazo puso el cuero al interior de la portería chipriota tras el envío de su compañero de equipo en el Real Madrid. Tras el gol, llegó un inofensivo tiro a puerta de Marinos Tzionis en el área contraria y otro golpe español: Ferran Torres ponía el cuarto cerca del punto de penalti, otra vez bajo asistencia de un activo Carvajal. En un visto y no visto, la Selección había doblado su ventaja.

Los Cármenes se rendía ante los futbolistas. Gavi salía aclamado por el público para dar entrada a Álex Baena, que en el primer balón que tocó puso el quinto en el marcador tras una genial parada de Mall que dejó una segunda jugada. La Selección se daba un homenaje en Los Cármenes ante el júbilo de la grada, donde aparecieron ilustres como el Papa del Granada o Manolo el del Bombo.

En el campo, la Selección seguía a lo suyo. Ferran Torres se apuntó el segundo de su cuenta particular en tan solo diez minutos tras salir vencedor de un mano a mano. Tras insistir y gozar de alguna que otra ocasión, el encuentro finalizó con el abultado resultado de 6-0 tras una auténtica fiesta tanto en el césped como en la grada. Una vez más, la Selección firmó una victoria en Granada, esta vez con una auténtica exhibición de fútbol ante una Selección que ha firmado un 7-0 y dos 6-0 en las tres ocasiones que visitó Los Cármenes.

Ficha técnica:

España: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Gayà (Balde 62'); Rodri, Mikel Merino, Gavi (Álex Baena 76'); Nico Williams (Joselu 46'), Lamine Yamal (Ferran Torres 62') y Álvaro Morata (Yéremi Pino 46').

Chipre: Joël Mall; Andreou (Panagiotou 90'), Laifis, Gogić, Karo, Anderson Correia; Kousoulos (Marinos Tzionis 55'), Kyriakou (Ioannou 46'), Charalampous (Pileas 61'); Sotiriou (Pittas 61') y Kastanos.

Árbitro: Simone Sozza, colegiado italiano. Amonestó al español Joselu.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada del grupo A de la clasificación a la Eurocopa 2024. Disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 17.311 espectadores.