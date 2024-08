El Festival Sierra Nevada por Todo lo Alto vibra en su primer día con el poderoso trío 'Mujeres'

Si algo tiene de especial un festival en plena sierra es que tienes tiempo para hacer y disfrutar de todo y con todos, desde la mañana pasando a la tarde y llegando a la noche. El Festival Sierra Nevada por Todo lo Alto es así y, cada año, acuden a él caras conocidas que se reencuentran en la plaza de la estación para tomarse un café mientras escuchan las pruebas de sonido de los grupos en cartel y los niños corretean y juegan al balón. Perfecto para descansar en familia y amigos de este caluroso verano.

Este viernes, el ambiente ya pintaba bien desde primera hora de la tarde. Los encargados de cortar los 19 grados que se registraban en Pradollano fueron los granadinos Berrinches, formación de rock de tomo y lomo compuesta por músicos de sobra conocidos en la ciudad que repartirieron clásicos a diestro y siniestro de Dictators, The Cars, The Soft Boys, Damned… Jugaban en casa Cordorniu, Banin, Doblas, Pelomono y Monago y ganaron la partida.

Los segundos en salir al redil serrano, sobre las 23:45 horas, fueron los suecos-británicos Alberta Cross, liderados por Peter Ericson, que ofrecieron un concierto tranquilo y amable basado en explorar las emociones con tintes indie rock folk y con canciones imprescindibles en su repertorio como 'Chicago', 'Lucy rider' y 'Lowman'.

Para finalizar la noche y subiendo al escenario con algunos minutos de antelación para soportar mejor el frío, los catalanes Mujeres sorprendieron y para bien con un repertorio cuidado y elegido para la ocasión, con canciones que no dejaban respiro alguno dando por sentado que los tríos rockeros de guitarra, bajo y batería son la fórmula perfecta. Yago, Pol y Arnau son además un trío coral que sincroniza muy bien sus voces creando una atmósfera melódica pero muy acelerada propicia para no dejar de bailar. Hits rotundos como 'Besos', 'Diciendo que me quieres', 'Salvaje', 'Si piensas en mí' o 'Aquellos ojos' no faltaron en un show que fue de diez desde su inicio a su fin.

Este sábado por la mañana han dado inicio los talleres musicales de guitarra, batería y educación temprana para niños en el entorno de la plaza de Pradollano, donde ya se escuchan los primeros acordes y los padres se preparan mientras tanto para disfrutar del espectáculo de música dibujada Babies Don,t Cry justo a la entrada del Hote Telecabina. Esta noche mucho más con las actuaciones de Red Soul Community, Jordana B y las chicas más guerreras, Hinds.