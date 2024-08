El Festival Sierra Nevada por Todo lo Alto arranca este viernes con Mujeres, Alberta Cross y Berrinches

El Festival Sierra Nevada por Todo lo Alto, con el patrocinio de Cervezas San Miguel, es la cita musical a mayor altitud del verano musical en España, a 1800 metros. Este fin de semana, viernes 23 y sábado 24 de agosto, cumple su decimocuarta edición llevando el rock a lo más alto.

La plaza de Andalucía de Pradollano recibirá una buena representación (tres actuaciones por noche) de los grupos alternativos de rock y pop más granados del momento así como dos bandas granadinos siempre apoyando al escena local. Rock, montaña y música en familia de una de las citas más singulares del panorama festivalero nacional.

El primero de los grupos más importantes que subirán este año a la montaña es una de las bandas de rock femenino alternativo más internacionales desde hace algunos años, son Hinds. Su rock guitarrero sonará de lo lindo en lo más alto. Tras dos primeros álbumes que las situaron, no sólo como el grupo español más internacional, sino como una de las bandas de guitarras más reconocibles del circuito global, regresaron con 'The Prettiest Curse' en 2020 manteniendo las marcas de agua de la banda intactas. Hinds han demostrado una capacidad innata para generar melodías de una frescura y una inmediatez inéditas en el circuito del pop de guitarras. Sonido pop rock de lo más versátil, acercándose al groove funk o a la neopsicodelia con la misma destreza y falta de complejos; sonando tan tiernas como aguerridas.

El segundo grupo a la cabeza es Mujeres. ¿Qué se puede decir de Mujeres que a estas alturas no se haya dicho ya? En la prensa o a la salida de un concierto. ¿Qué queda por explicar de un grupo que, bolo a bolo y disco a disco, se ha labrado la reputación de uno de los grandes nombres de la música de guitarras en España? ¿Qué palabras le ponemos a una banda cuyas canciones y casi 15 años de carrera trascienden el lenguaje literal; cuando los sentimientos aflorados, el sudor, la celebración eufórica y el abrazo con un desconocido se tornan en la máxima expresión de su música, actitud, su trayectoria y honestidad? Mujeres forma parte de la memoria emocional de varias generaciones: de quienes, como ellos, volvieron a las camisetas de rayas y los instrumentos antiguos. Una vez más vuelven a la carga con nuevos temas, los de su último disco 'Desde flores y entrañas'.

Este año el festival no quiere pasar por alto la oportunidad de escuchar en la montaña a una banda de origen sueco liderada por el cantante y guitarrista Petter Ericson Stakee y su amigo londinense Terry Wolfers, son Alberta Cross. Sus himnos melódicos con tintes americanos rebosan sensibilidad, demostrando esa fácil conexión con el público. En España en 2024 están actuando en reconocidos festivales indies de pop rock ofreciendo uno de los directos más sobresalientes y en el festival de Sierra Nevada no será menos.

Completa cartel Jordana B, una banda indie pop madrileña que marcha en continuo ascenso. Bajo este seudónimo está la artista argentino-española María Solá Oteyza, hija de los actores, directores y dramaturgos Miguel Ángel Solá y Blanca Oteyza. La chica que comenzó interpretando sus poemas en los escenarios de Madrid ya ha crecido y ahora es conocida como una autora musical de lo más personal y pragmática. Sonido fresco, ruidos, coros, onomatopeyas, ritmos pegadizos y mucho show con mucho desparpajo teatral.

Como apuesta local este año estarán una de nuestras bandas más internacionales, los granadinos Red Soul Community. Su esencia propia y elegante se ha hecho un hueco en la escena de bandas peninsulares y europeas, que cada vez popularizan más el género ska punk y optan por difundirlo fuera de la exclusividad de la esfera underground. Presentarán al público sus nuevos temas y harán un repaso de su amplia trayectoria.

Y como sorpresa, una banda all star, Berrinches. Una banda gourmet para todos los tiempos y amantes del punk -rock, garaje y new wave. Formada por relevantes figuras de la escena musical de Granada como son Banin Fraile (teclista y guitarrista de Los Planetas y Los Pilotos). Juan Codorniu, mítico guitarrista de Lagartija Nick, Monago Tornado, vocalista que formó parte de los Pink Flamingos en los 90 y regentó el Tornado Rock and Roll Club, Ángel Doblas (TNT, grupo pionero del punk nacional y bajista en un par de discos de los míticos 091). Por último, Antonio Pelomono, percusionista del dúo de su mismo nombre Pelomono que también milita en bandas como El Osombroso y Sonriente Folk de las Badlands y Los Primos.

Todas estas bandas actuarán por primera vez en el festival serrano. El festival granadino, que se caracteriza por ser un festival familiar para disfrutar en plena naturaleza, se complementa con sus talleres musicales para niños impartidos por la Escuela de Música granadina Gabba Hey, en sesiones matutinas y dividido por edades.

Los talleres se realizarán en la mañana del sábado en diferentes turnos, con hasta cinco niños de edades comprendidas entre los 6 y 14 años. Guitarra, Batería y Educación Musical Temprana (18 meses a 5 años) son las diferentes temáticas de los talleres impartidos por músicos profesionales. En estos talleres el alumnado se acerca a los instrumentos básicos del rock and roll y los más pequeños tienen su primer acercamiento a la música en Educación Musical Temprana, mediante juegos y diversión.

Horarios turnos talleres:

10:15h a 11:00h

11:15h a 12:00h

12:15h a 13:00h

Además, este año se realizará un espectáculo muy especial, 'Babies Don't Cry'. Un concierto dibujado para niños y niñas de 0 a 9 años, creado y adaptado en el ámbito editorial, publicitario y educativo donde músicos profesionales en gira y discos nacionales se unen para dar forma a este espectáculo único. Canciones rock y punk nacionales desde Eskorbuto a Rosendo pasando por Extremoduro y Lori Meyers adaptadas a los sentidos de los más pequeños. Será gratuito el 24 de agosto a las 11:30 horas en el salón de la entrada del Hotel Telecabina de la estación.

HORARIOS CONCIERTOS:

VIERNES 23: MUJERES (01:30H) - ALBERTA CROSS (23:45H) - BERRINCHES (22:00H)

SÁBADO 24: HINDS (01:15H) - JORDANA B (23:30H) - RED SOUL COMMUNITY (22:00H)