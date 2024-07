La Federación de Comercio de Granada no espera grandes ventas estas rebajas

Este lunes 1 de julio arrancaban las rebajas de verano, aunque muchas firmas comerciales se adelantaron a la campaña hace más de una semana. Muchos pequeños y medianos comercios se han visto arrastrados a adelantarse a las grandes cadenas para intentar competir y no perder ventas en los primeros días.

Desde la Federación Provincial de Comercio de Granada no creen que el efecto positivo del periodo de rebajas dure más allá de una semana y no se esperan grandes volúmenes de ventas. Además reiteran que "no esperamos que esta campaña suponga una dinamización importante de las ventas", reconocen que "han ido perdiendo poder de convocatoria y atractivo de cara al consumidor". "Se mantienen por tradición, pero la desestacionalización de los descuentos, que se encadenan a lo largo de todos los meses del año, bajo promociones o descuentos ocasionales, han disipado su impacto más allá de la primera semana" señala Maria Castillo, presidenta de la Federación.

Para esta campaña en particular no se esperan descuentos importantes, al menos no tan grandes como en años anteriores debido a la elevada inflación que hemos tenido hasta hace pocos meses, "la situación que hemos tenido hasta hace poco meses que han repercutido a la hora de establecer precios, así como a la elevación de costes hacen que los comerciantes inevitablemente trasladen todo esto al precio final de los productos, junto con los altísimos sobrecostes a los que están haciendo frente en los últimos meses las pymes y autónomos del sector debido al incremento de la fiscalidad y la Seguridad Social y que están reduciendo unos ya de por sí reducidos márgenes”, dice Maria Castillo.

Influirá también que los establecimientos dedicados al equipamiento personal (textil, calzado, complementos…) son las que tradicionalmente hacen un mayor aprovechamiento de estas campañas, pero que debido al ajuste de márgenes muchas de ellas cuentan con menos stock al que dar salida con precios agresivos.

Se prevé que el gasto medio por consumidor se sitúe en unos 60-90 euros. La facturación conjunta de las rebajas de verano e invierno supone para un importante número de comercios, aproximadamente, entre el 30% y 35% del volumen anual de sus ventas. Cabe tener en cuenta que "las rebajas de verano tienen menor incidencia en las ventas de los comercios que las rebajas de invierno, ya que el presupuesto de las familias en verano se destina en una parte a vacaciones, y esto no pasa en las rebajas de invierno", señala Castillo.

"A pesar de estas reducciones de precios, el pequeño comercio seguirá manteniendo la calidad y el servicio que siempre ofrece al consumidor", señala la presidenta de la Federación, María Castillo, que deposita su confianza en que el consumidor acuda estos días a los comercios aprovechando las importantes bajadas de precios. "Llevamos mucho tiempo haciendo grandes esfuerzos para mantener nuestros comercios abiertos y los puestos de trabajo. Por ello, invitamos a los consumidores a realizar sus compras en los pequeños y medianos comercios, en las tiendas de barrio de siempre. Hacerlo nos ayudará a seguir peleando por mantener vivo nuestro comercio, un comercio exigente, próximo y de calidad, a nuestro favor juega el trato directo, la calidad del producto y el conocimiento de la clientela".

Desde la Federación exigen que a las administraciones públicas que se vuelva a la legislación tradicional de los periodos de rebajas, solo de esta forma los periodos de rebajas aportarían certezas a los consumidores, acabando con la actual situación de rebajas permanentes que solo benefician a las grandes empresas y a las grandes plataformas de venta online y daría un mayor equilibrio al sector que permitiría a los diferentes formatos comerciales que compitiesen en igualdad de oportunidades.