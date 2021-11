'Fármaco', el libro que habla sobre la depresión: "Existe una dictadura de la felicidad"

El programa ‘Salud a todo Twitch’, presentado cada miércoles por Joan Carles March en el canal de GranadaDigital en la plataforma morada, contó en la última edición del espacio con la participación de Almudena Sánchez, una escritora mallorquina que ha publicado recientemente ‘Fármaco’, un libro que habla sobre su lucha contra la depresión durante tres años. En el canal de Twitch de GranadaDigital se puede volver a ver el programa completo, que pudo contar con esta entrevista.

La autora residente en Madrid relató que su historia, que arrancó en 2017, empezó con “una época mala que se alargó bastante”. “Yo no tenía ninguna información sobre que era una depresión. No sabía identificarla y no tenía las herramientas”, explicó. Almudena compartió una charla sincera con Joan Carles con afirmaciones como que “ahora mismo todo lo relacionado con la debilidad está mal considerado”. Esta joven dio su primer paso en una reunión familiar, cuando una tía suya señaló sin tapujos que era hora de acudir a un profesional.

“Tuve que asumir entrar a un psiquiatra sin una educación que no he recibido.Es duro no entender nada de lo que te está pasando”, detalló la escritora, que llegó “devastada”. Almudena escribió las primeras líneas de su libro para expresar esas sensaciones. “La depresión es una enfermedad grave porque te puede llevar a la muerte”, declaró la entrevistada en un momento dado, ya que durante su difícil etapa vivió “un diálogo constante con la muerte”. La autora describió el sentimiento de culpabilidad que pasó porque su depresión no tenía un motivo concreto. “No podría aguantar otra depresión igual”, apostilló. Aquel proceso supuso también un aprendizaje, que precisamente desea transmitir.

“Mi libro es un elogio a la ciencia y a la literatura”, afirmó Almudena, que sostiene que sin los fármacos no podría haber superado aquel trance. “No estaba muy contenta con tomar antidepresivos, pero la verdad es que experimente unos efectos que no imaginaba. Me daban energía”, razonó. ‘Fármaco’ no nació como una obra con intención terapéutica, pero liberar lo que tenía dentro dio paso a este aspecto aunque fuese en un “segundo plano”. En este libro hay sitio incluso para el humor negro, pues la entrevistada dijo que en ocasiones la tragedia llegaba a tal punto que se mezclaba con lo cómico.

“La obligación de ser feliz” fue otro tema abordado durante la charla entre Joan Carles y Almudena. La escritora habló de una “dictadura de la felicidad” que “amputa” la tristeza, que “se mete debajo de la alfombra”. Parte de este proceso surge en redes sociales, donde todo el mundo es feliz. “Estar triste también está bien”, reiteró. Entre sus pensamientos más reiterados estuvo su infancia. Tras pasar por su depresión, Almudena cambió su percepción de los psiquiatras, a los que ahora “admira” por su labor. “Son médicos normales'', subrayó.

Su depresión no es el primer reto difícil al que se enfrenta, ya que con 17 años sufrió un cáncer. “En ese momento nadie dudó. Vinieron a abrazarme”, explicó la escritora, que entiende que los prejuicios existentes hacen que la depresión sea cuestionada. “Intentaban no mencionarme el tema”, explicó Almudena, que agradeció a Joan Carles el poder acudir a ‘Salud a todo Twitch’ para contar su experiencia de una forma lúdica.