La extraordinaria voz de Noa llena de paz el Teatro del Generalife

El ciclo ‘1001 Músicas – CaixaBank’ tuvo este viernes el orgullo de contar con una de las mejores voces que han pasado por el Teatro del Generalife a lo largo de estos cuatro años de celebración. Fusionar el arte, el talento y la preciosa voz de Noa con la belleza del recinto monumental de la Alhambra es uno de esos privilegios que concede este lugar y que quedarán para la historia del festival granadino y para los afortunados que tuvieron la ocasión de estar presentes en el mismo.

Capaz de dominar diferentes estilos, desde las baladas al pop, y con incursiones interesantes en el jazz con ‘Afterallogy’, y experiencias como su tributo en ‘Letters to Bach’ al genial compositor alemán, la cantante israelí no defrauda nunca y verla y escucharla sobre el escenario es un placer.

Su talento conmovió a los presentes en el Teatro del Generalife, donde presentó cuatro nuevos temas de su próximo trabajo, que como reveló la propia artista, tendrá como título ‘The giver’ -y, sobre todo, ofreció lo mejor de su repertorio en donde no faltaron sus temas más emblemáticos de una recopilación de canciones de todos sus trabajos que suele cantar en diferentes idiomas, inglés, español, hebreo o árabe.

La artista no dudó en dirigirse al público en español para trasladar, como es habitual en su trayectoria, un mensaje en defensa de la paz y la convivencia entre culturas, un discurso que hábilmente enlazó con su primer tema ‘There must be another way’ o como ella misma tradujo ‘Otra forma es posible’.

A este le siguió ‘Water’ uno de los principales temas de su próximo trabajo, en el que precisamente el agua será uno de los hilos conductores, como ha comentado en recientes entrevistas.

La cantante, acompañada por el sonido de una excepcional banda formada por Gil Dor a la guitarra, Daniel Dor a la batería, Rusian Zirota al piano y Omri Abramov en los saxos; revisó sus clásicos y los salpimentó con algunas de sus nuevas canciones. No faltaron ‘Beautiful that way’, ‘Again and again’ o ‘Now forget’, sorprendió la emotividad y profundidad de ’Fear and the river’.

Los bises cerraron con una desgarradora ‘Eyes in the sky’ de Alan Parsons y una impactante interpretación de ‘Imagine’, el himno con el que John Lennon traspasó fronteras y que en esta ocasión Noa versionó en un dúo con la cantante Miriam Toukan.

