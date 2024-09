Noa lanza desde la Alhambra un emotivo alegato por la paz entre Israel y Palestina

La cantante israelí Noa ofreció un concierto en el Teatro del Generalife este viernes, dentro del ciclo ‘1001 Músicas-CaixaBank’, y antes del mismo leyó un discurso con un alegato por la paz entre Israel y Palestina. Noa espera que se ponga “fin a la pesadilla” y que ambos países puedan “vivir uno al lado del otro”. “Por favor, levantad la voz por los dos”, pidió. También recordó que en la Alhambra, Isabel y Fernando “proclamaron el decreto de expulsión de los judíos de su reinado hace 522 años” y que ella se judía, por lo que “de alguna manera” representa “el espíritu de las tres religiones que enriquecieron esta tierra de belleza en el pasado, en el presente y ojalá en el futuro”.

Este es el discurso completo de Noa por la paz entre Israel y Palestina que leyó antes de su concierto en el Teatro del Generalife:

“En sintonía con el grito de la madre naturaleza, con los lamentos y el dolor de las madres humanas, con las lágrimas de los ángeles, con el temblor de la tierra, mientras ejércitos y máquinas de guerra truenan a través de ella, donde los disparos y las bombas ahogan los cantos de los pájaros, donde las voces de odio, venganza y rabia ahogan las voces de los niños que juegan, las voces de las madres que rezan, almas destrozadas, familias destrozadas, sueños destrozados, miseria. Todos nos estamos ahogando en un mar de lágrimas, una familia humana desconsolada y afligida. Me niego a defender a mi propio país Israel sin defender también a mis vecinos en Palestina y deseo ver que mis muchos amigos aquí en España que defienden a Palestina también apoyen a Israel.

Nosotros, los millones de israelíes y palestinos que sufren y están torturados, no somos nuestros líderes terribles, codiciosos, sádicos y corruptos. Somos seres humanos que hemos sido secuestrados en los oscuros túneles de la desesperación. Algunos de nosotros físicamente, otros espiritualmente, por extremistas, a quienes no les importan en absoluto nuestras vidas y nuestro bienestar.

Necesitamos la ayuda de toda la familia humana para deshacernos de estas fuerzas oscuras y emerger a la luz. Por lo tanto, no estés por un lado o por el otro, más bien defiende la paz, la humanidad, la dignidad, la vida. Todos estamos conectados, todos los seres vivos.

Nuestro bienestar depende de los demás. He llorado tantas lágrimas desde el 7 de octubre. De hecho, cada momento de alegría que experimento, como estar aquí con vosotros esta noche, es también un momento de gran dolor, el dolor de ambas partes.

Rezo por el fin de esta pesadilla. Rezo, trabajo y creo, como lo he hecho durante tres décadas y hoy más que nunca, nada más que en la paz. En estos tiempos de oscuridad, nosotros mismos debemos ser la luz.

Simplemente no podemos esperar a que alguien más haga el trabajo para nosotros, por nosotros. En estos tiempos de incertidumbre, debemos estar seguros de una cosa: no hay nada más sublime que la búsqueda de la paz.

La paz y el amor exigen mucho más coraje que la guerra y el odio. Nunca debemos ser ciegos ante el sufrimiento de los demás. Nunca ser tan arrogantes como para pensar que lo entendemos todo.

De hecho, podemos estar seguros de que no es así. Pero hablar y cantar en el idioma de la paz es hacer el trabajo de los ángeles, y nunca es un mal momento para eso. Israel y Palestina pueden vivir, y vivirán uno al lado del otro. Por favor, levantad la voz por los dos.

Finalmente, recordemos que fue en este magnífico lugar donde Isabel y Fernando proclamaron el decreto de expulsión de los judíos de su reinado hace 522 años. Y aquí estamos, en este escenario, esta noche.

Soy judía, mis orígenes son yemeníes, y he cantado para tres papas católicos. Puede ser un recuerdo mundial. Supongo que de alguna forma represento el espíritu de las tres religiones que enriquecieron esta tierra de belleza en el pasado, en el presente y ojalá en el futuro.

Ahora que he pronunciado estas palabras que necesitaban ser pronunciadas, cantaré. La música es la medicina del alma, el regalo de los ángeles a la humanidad. La música es puro amor. Gracias".