Esther González se marcha a Estados Unidos tras ganar el Mundial

Esther González ya tiene nuevo destino. La de Huéscar ha resuelto con rapidez su futuro después de proclamarse campeona del mundo con la selección española. La delantera ha fichado por el Gotham FC, equipo de la National Women's Soccer League. La jugadora granadina emprende así una nueva aventura al otro lado del charco tras poner punto y final a su ciclo en el Real Madrid.

En un comunicado emitido por el club estadounidense, su nuevo técnico, Juan Carlos Amorós, ha alabado a su nueva futbolista, de la cual destaca su hambre o su estilo de juego. El Gotham marcha tercero en la tabla de su competición doméstica a tres puntos del liderato.

Por su parte, la goleadora ha mostrado su felicidad por afrontar este nuevo reto. "Siempre ha sido un sueño para mí jugar en los Estados Unidos y ahora finalmente puedo decir que aquí es donde comienza este nuevo capítulo para mí", ha escrito Esther en sus redes sociales.

PS: She’s got the coolest nickname already. pic.twitter.com/GpJGUKd0GU

— NJ/NY Gotham FC (@GothamFC) August 23, 2023