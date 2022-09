Paco Cuenca: "La tasa turística funciona muy bien en otras ciudades y repercutiría positivamente en Granada"

Los retos en materia de ciencia y tecnología, la tasa turística, el problema de los cortes de luz, la reciente aprobación de los presupuestos o la controversia generada por la tala de árboles en la calle Arabial. El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha sido el segundo líder político en pasar por los #DirectosEnRedGD desde que se reabriera, a principios de este mes de septiembre, el curso político. Antes lo hizo el presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, a quien Cuenca le ha devuelto los elogios recibidos entonces. Entre medias de ambos debería haber comparecido el pasado martes el nuevo delegado provincial de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, quien tuvo que posponer su compromiso con GranadaDigital para atender sus responsabilidades en el incendio de Los Guájares y el Valle de Lecrín. La entrevista completa al alcalde la puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Cuenca no se ha dejado nada en el tintero y ha pasado el rodillo respondiendo a los múltiples asuntos de actualidad que copan los titulares en la ciudad. Así, uno a uno, ha abordado los temas que le ha ido planteando el director de este periódico, Juan Prieto, quien ha sido el encargado de conducir el espacio una vez más. En esta ocasión desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada. Y el primero que ha salido a colación tenía que ver con la polémica por la tala de árboles en la calle Arabial. El alcalde ha defendido la decisión del Ayuntamiento, justificándola en el hecho de que "había riesgo de que se cayera una rama y golpeara a alguien", así como que "no tenían ni el riego ni el alcorque adecuado, algo que sucede –ha dicho– cuando tienen entre 30 y 40 años de vida". "Estaban podridos y, además, los vecinos y los técnicos pedían una masa forestal adecuada a esta zona", ha añadido para, a renglón seguido, recordar la intención del Ayuntamiento de plantar el doble de árboles: "Todos con infraestructuras de riego adecuadas". En 2030, ha anunciado, el conjunto de la ciudad sumará otros 300.000.

Más reciente ha sido el sonado encontronazo entre Cuenca y el consejero de Turismo, Arturo Bernal, a cuenta de la implantación de la tasa turística, que el responsable autonómico calificó de "invento". "Me sorprende que un consejero diga que la tasa turística es un invento", ha manifestado el alcalde con tono de incredulidad. Y con retórica se ha cuestionado si es que "no tiene ni idea". "La tasa turística funciona muy bien en otras ciudades en las que ha incrementado el número de turistas. Y además son turistas que vienen de lejos. Es algo que no solo no le costaría dinero a los granadinos, sino que repercutiría positivamente", ha explicado. El asunto ya generó discrepancias entre el Gobierno central y el Govern catalán cuando Artur Mas la puso en marcha en este territorio. El alcalde ha puesto esta misma comunidad como ejemplo al afirmar que "no puede ser que un catalán venga aquí y no le cobremos, y que nosotros allí sí paguemos y eso lo usen para promocionarse turísticamente… No vamos a ser los más tontos". Por ello, ha anunciado la convocatoria de una mesa con el sector "para ver de qué manera nos gastamos ese dinero".

La de la alianza con Málaga también ha sido otra iniciativa que ha partido de su voluntad. El primer edil ha confirmado que aún no ha obtenido respuesta a la carta que le envió a su homólogo en la capital costasoleña, Paco de la Torre, aunque sí que ha considerado que ese futuro entente "nos beneficia a todos". "Hablamos de una alianza tecnológica o para impulsar planes culturales de talla mundial. Es algo que nos beneficia a todos porque ya les gustaría a los malagueños tener lo que tiene Granada, como la Alhambra o la Sierra, pero a su vez ellos tienen una ciudad mucho más grande que la nuestra y con otras infraestructuras".

Proyectos de ciudad

El alcalde de Granada ha insistido en que los tres pilares de su proyecto de ciudad son la equidad entre barrios, la calidad del aire dentro de la visión metropolitana de la capital y el modelo productivo. Sobre este último ha apelado a la "excelencia" en sectores como el turismo o la ciencia y la tecnología antes referida en la alianza con Málaga. Sobre lo primero ha considerado que "no hace falta que vengan muchos turistas, sino que los que vengan tengan poder adquisitivo". Respecto al ámbito de la innovación, Cuenca ha apelado a la potencialidad de Granada en este aspecto: "¿Cuántas ciudades de España pueden decir que luchan por ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública y la Agencia Estatal Reguladora de la Inteligencia Artificial?". Aunque "aún no han salido las directrices del Estado" al respecto, sí que el Ayuntamiento –ha refrescado– ya elabora documentos y dosieres de trabajo "muy amplios". En este sentido, ha cifrado en 50 o 60 el número de funcionarios que podría albergar el antiguo Hospital de La Salud si finalmente el Ejecutivo de Pedro Sánchez elige Granada para la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial. “Estos proyectos son tractores de empleo”, ha resumido como avanzadilla de que Granada cuenta con "los mejores físicos, expertos en computación o tecnología". "Estamos consiguiendo que eso sea un atractivo para que venga la inteligencia artificial, el IFMIF-Dones o empresas como Alight, T-Systems, Indra o Google", ha ejemplificado.

A Granada también vendrá la cumbre más importante de cuantas España albergue durante su presidencia rotatoria de la Unión Europea. Por la capital desfilarán todos los jefes de estado comunitarios "y, dependiendo de cuestiones como la guerra en Ucrania, no se descarta que se amplíe a alguno más, además de los de la UE", ha anunciado Cuenca, quien ha querido aclarar que la actividad de esos días no estará únicamente centralizada en la Alhambra: "Van a utilizar media ciudad. Hemos visto ya junto al Gobierno localizaciones como el Palacio de los Córdova, el Carmen de los Mártires o el Palacio de Congresos. Será un marco importantísimo porque, durante esos días, en Granada se van a crear comisiones técnicas para elaborar documentos y acuerdos". El alcalde también ha pedido poner el foco en el hecho de que, con los jefes de estado, llegará un séquito formado por medios de comunicación de todo el mundo o los jefes de gabinete de dichos mandatarios.

Metro y cortes de luz

En clave política puramente local, Cuenca no ha revelado si se ve o no como alcalde. "Si me veo o no como alcalde lo decidirán los granadinos. Yo solo trabajo y defiendo la ciudad. Espero que sea una batalla interesante de propuestas, ideas y soluciones. No hace falta tanta parafernalia", ha agregado al respecto de sus posibles contrincantes en el PP, que Francisco Rodríguez anunció que serán Marifrán Carazo o Rocío Díaz. Ha reivindicado la reciente aprobación del presupuesto de 2022 con el 'sí' del equipo de Gobierno, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Manuel Olivares y la abstención del resto del pleno a excepción del voto en contra de Vox. Al hilo, ha lamentado la situación anterior del Consistorio y la aprobación del plan de estabilidad que, junto al cambio de Gobierno municipal, "nos ha permitido estar tranquilos". Sobre la ampliación del Metro, ha confesado "no entender muy bien la posición de la consejera Carazo de que solo vaya por el centro". "Yo digo que se extienda a La Chana y Santa Fe en Villarejo, y que cuando llegue a Cervantes siga hasta Huétor Vega, La Zubia o Monachil para que la gente del Área Metropolitana coja el Metro, entre y salga. De allí es de donde vienen los coches", ha expuesto. Lo que ha unido a su visión del papel que debe jugar el Aeropuerto Federico García Lorca: "Yo apuesto por el aeropuerto y, por ello, creo que hay que conectarlo con el Metro".

El alcalde también ha aludido a los apagones en la zona Norte. "No duermo tranquilo mientras haya gente que sufra cortes de luz", ha sintetizado Paco Cuenca, quien no ha querido dejar pasar la oportunidad de indicar que “está pasando también en La Chana, el Zaidín o el propio Camino de Ronda". "Hoy en día estar sin luz significa que se te echa a perder la comida o que los niños no pueden estudiar. Endesa tiene que darle luz a aquellas criaturas que pagan su luz. Hemos emprendido una defensa junto a los vecinos y el Defensor de la Ciudadanía de algo que es un derecho y hay que darle un tirón de orejas a la Junta, a Endesa y al Gobierno", ha apostillado. A los dos grandes equipos de la ciudad, el Granada CF y el Covirán Granada, también se ha referido el regidor. En ambos casos ha pedido "cautela" para conseguir los objetivos. Del Covirán ha destacado que "ha hecho historia con Pablo Pin y Óscar Fernández-Arenas", a los que "estoy planteándome ponerles una placa o algo". En el caso del Granada CF, ha especificado que la Segunda División es una categoría muy difícil, si bien ha incidido en la importancia de que el club "cumpla con la Ciudad Deportiva", la renovación del convenio de Los Cármenes y la licitación pública de la gestión y uso del estadio. Un proyecto que ha calificado de "serio y solvente". Por último, Cuenca ha pedido "disfrutar" en la ofrenda floral a la patrona en la tarde de este jueves y se ha congratulado del hecho de que Granada se vaya a convertir en septiembre y octubre "en la capital nacional de la música" con más de 100 conciertos de distintos tamaños y aforos. A modo de anécdota, ha confesado tener "un truco" para llevar a cabo su proyecto de ciudad: "Tengo una hoja verde con todo lo que tengo que hacer. Todos los lunes la saco y empiezo a mandar whatsapps o llamar a las secretarías de Estado, a Infraestructuras o al gabinete del presidente de la Junta".