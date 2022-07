Merinda Sádaba: "En las fiestas de Las Gabias las tradiciones marcan la diferencia"

Las Gabias vuelve a engalanarse tres años después para celebrar sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves Coronada. Del 30 de julio al 7 de agosto, los gabirros podrán disfrutar de nuevo de las actividades programadas con motivo de unas fiestas que no se han podido celebrar los dos años anteriores debido a la pandemia del Covid-19. La alcaldesa de Las Gabias, Merinda Sádaba, atiende la llamada de GranadaDigital para contar cómo el municipio se ha preparado para ofrecer una programación de actividades con un marcado carácter tradicional y de las que podrán disfrutar tanto los niños como los adultos y los más mayores del municipio.

Pregunta (P): Las Gabias vuelve a celebrar sus fiestas patronales tras la pandemia, una buena noticia para todos los gabirros.

Respuesta (R): Sí porque ya teníamos bastantes ganas de celebrar unas fiestas patronales con amplia normalidad. Vamos a poder recuperar muchas actividades que tradicionalmente se venían celebrando en las fiestas patronales de Las Gabias y que durante estos dos últimos años no han podido celebrarse, como pueden ser la carrera de Autos Locos, que ya celebramos por primera vez en 2019, los distintos conciertos de los que podremos volver a disfrutar y las distintas actividades de convivencia, a las que la gente acude masivamente y que permiten recuperar tradiciones ya que desde hace bastantes años no se habían puesto en marcha. Vamos a recuperar el desfile de majorettes con la banda de tambores y cornetas, la gran chocolatada o la elección de la reina y las damas de las fiestas. Son unas fiestas populares, con un amplio marcado tradicional y en las que no podemos dejar atrás una seña de identidad de todos los gabirros, que son las tradiciones que marcan la diferencia con respecto a otros territorios y otras fiestas de otros municipios.

P: El 30 de julio comenzarán las fiestas con la Romería popular, ¿en qué consiste?

R: La Romería la celebramos en el Parque de La Cañada, donde ya la celebramos en 2019. Las distintas carrozas saldrán desde el recinto ferial hasta el parque, donde está previsto realizar una jornada de convivencia en la que todos los vecinos podamos disfrutar con alegría y risas de esa jornada en la que todos acabamos bailando y disfrutando. Es la antesala de las fiestas patronales, marca el inicio de todas las actividades que desde el Área de Fiestas se han preparado con tanto empeño y cariño para disfrute de todos los vecinos.

Esa semana continuaremos el día 31 con la carrera de cintas de caballos, que la celebra una de las familias que tradicionalmente la venía celebrando, la familia Córdoba, y continuaremos con el Grand Prix el día 3 y el Pregón de las fiestas patronales, que será el día 4 de agosto, cuando ya oficialmente estaremos en fiestas y se procederá al encendido del alumbrado del ferial y comenzaremos con el ciclo de actividades, de conciertos, de baile, etc, que con tanto cariño se ha organizado.

P: Se recuperan actividades muy populares como la tradicional Fuente del Vino o el concurso de Autos Locos, ¿de qué tratan?

R: La Fuente del Vino es algo histórico. Todavía tengo recuerdos de mis abuelos en fotografías de cómo disfrutaban en esa fuente en la Plaza del Fuerte, que tiene una fuente histórica que antiguamente se llenaba de vino y por los cuatro caños salía. Para rememorar esa fiesta, está previsto también que haya actuaciones de música y de baile y los vecinos podrán acudir con su comida a las mesas que se ponen. Podremos disfrutar de ese día también de forma amigable y en convivencia vecinal.

El concurso de Autos Locos creo que tiene bastante expectación. El primero se celebró en 2019 y este sería el segundo, porque por la pandemia, ante la masificación de gente, no se pudo celebrar los años anteriores. En este concurso, la gente prepara sus distintos vehículos sin motor y se habilita un espacio en cuesta para que puedan desplazarse esos vehículos, que van totalmente disfrazados y tuneados. Hemos puesto este año un premio especial a la temática gabirra para algún vehículo que esté relacionado con algún tema, que hay muchos que nos identifican. Es una jornada de risas porque aparece la gente con sus vehículos y disfrazados también. Es un ambiente de disfrutar, de alegría y de vivir, que es lo más importante.

P: El pregón de este año, que será el jueves 4 de agosto, lo dará uno de los ciudadanos más queridos del municipio, Francisco Gámez Rodríguez, más conocido como ‘Paco Tiffanis’ por el nombre de su restaurante, que celebra 30 años abierto. ¿Por qué ha sido el elegido para dar el pregón?

R: Las Gabias tiene grandes negocios de hostelería y, en este caso, Paco Tiffanis, como todos conocemos a Francisco Gómez, ha celebrado este año el 30 aniversario de su negocio. Era más que un reconocimiento que pudiera ser el pregonero de nuestras fiestas. Es un negocio con solera, por el que todos los jóvenes han pasado y que, día a día, va ampliando y hoy ofrece su servicio de restauración y se pueden degustar amplios manjares. Es un negocio con una amplia trayectoria, en un entorno familiar, un negocio acogedor. Y destaca la simpatía que derrochan tanto Chus, la pareja de Paco, como el propio Paco, muy conocido por los vecinos de Las Gabias.

P: En las fiestas no pueden faltar las actuaciones musicales, ¿cuáles habrá este año?

R: Tenemos los conciertos de El Arrebato, de Los Rebujitos y de Raya Real. También tenemos previsto que actúen dos orquestas: la Orquesta Vintage y la Orquesta Amadeus. Y distintos espectáculos flamencos, como la Noche de Copla con Erika Leiva, y otras actuaciones musicales de las que se podrán disfrutar en la Fuente del Vino.

P: El viernes 5 de agosto será el día grande de las fiestas de Las Gabias con la celebración de la misa de función de la patrona, la Virgen de las Nieves Coronada, la procesión en su honor y un castillo de fuegos artificiales.

R: Es algo que no se debe olvidar, porque nuestra fiestas son patronales y se hacen en honor a nuestra patrona, la Virgen de las Nieves Coronada. Desde luego hay muchas ganas de ver a la gente en las calles disfrutando de la salida procesional de la patrona. Este pasado sábado, tuvimos el traslado desde la ermita de la Virgen de las Nieves, donde habitualmente se encuentra durante todo el año nuestra patrona, hacia la iglesia, pasando por la Plaza del Fuerte, donde se celebró la tradicional ofrenda floral, que tampoco se celebraba desde 2019. Ya está la virgen en la iglesia de la Encarnación, donde se oficiará la misa el próximo día 5 de agosto, el día que se conmemora la onomástica de la Virgen de las Nieves, y desde donde se hará la salida procesional con el traslado de nuevo hacia la ermita, donde ya estará para que sea visitada por todos los gabirros y gabirras que, en el día a día, durante todo el año, acuden allí a pedirle amparo a nuestra patrona la Virgen de las Nieves.

P: Como cierre para estas fiestas patronales, el domingo 7 de agosto, se desarrollará un compendio de actividades muy variado, ¿cuáles destacaría?

R: Nos van a faltar horas a lo largo del día para poder acudir a todas las actividades que están programadas ese 7 de agosto. Habrá un desfile de majorettes con la banda de tambores y cornetas, se celebrará la gran chocolatada con churros gracias a la asociación de mujeres de Las Gabias y continuaremos después con las distintas actividades que están programadas para esa tarde. Cerraremos con los distintos conciertos mencionados con anterioridad de Los Rebujitos y Raya Real.

P: Ese último día de fiestas también habrá un homenaje a Curro Albayzín.

R: Sí, porque el flamenco también es una actividad que se viene celebrando anualmente en todas las fiestas patronales. Contaremos también con un concierto de charangas y con un tobogán gigante, donde también tendremos que refrescarnos porque las altas temperaturas nos están acompañando en este final de julio y está previsto que continúen los primeros días de agosto.

P: ¿Qué mensaje manda a los gabirros antes del inicio de las fiestas?

R: Después de tanto tiempo sin poder disfrutar de unas fiestas de amplio calado tradicional, los animo a participar en todas y cada una de las actividades que están programadas, que se lancen a las calles, que disfruten, que vivan, que estén alegres, que dejen atrás la rutina, los problemas y que durante estos días, que son los días grandes de Las Gabias, vivamos en convivencia las mejores fiestas.