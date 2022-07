Amparanoia cumple 25 años celebrando la vida con su música

Corría el año 1997. Ubicados en el barrio madrileño de Lavapiés, una joven alcalaína llamada Amparo Sánchez consigue dar forma al sueño con el que lleva conviviendo desde hace años. En los clubes y tabernas del centro de Madrid, nace Amparanoia, un proyecto que vería la luz de manera oficial y profesional ese mismo año, cuando llegó al mercado el rompedor 'El Poder de Machín', al que le seguirían otros tantos álbumes de este grupo que este año celebra su vigésimo quinto aniversario.

Tras numerosas giras por todo el mundo, Amparanoia sigue recibiendo un reconocimiento internacional, posicionando sus álbumes y singles, obteniendo premios, y certificando que Amparo Sánchez es una de las claras pioneras del mestizaje musical y cultural de finales de los años 90. A lo largo de 2022, para celebrar su cumpleaños como banda, se han preparado muchas sorpresas, algunas de ellas, aún sin revelar.

Pregunta (P): ¿Cómo surgió la idea de crear Amparanoia?

Respuesta (R): Empecé mi carrera musical en Granada, aunque tenía que compaginarla con otros trabajos porque no podía vivir de la música, pero mi objetivo era hacerlo y dedicarme de pleno a ella. Fue entonces cuando me fui a Madrid, canté por los clubes de Malasaña, Lavapiés, siempre, en un formato muy pequeñito, en dúo con un guitarrista. Empecé haciendo versiones, pero, poco a poco, las fui intercalando con canciones mías, al principio, sin un estilo musical concreto y a la gente les gustaban mucho. Incluso preferían que cantara esos temas a versiones de otros. Así, mi nombre empezó a correrse como la pólvora por esos barrios madrileños y conseguí mi primer contrato primero editorial y después, discográfico. En ese momento, me fui encontrando músicos de otros países que se me fueron sumando con sus propias influencias y fuimos mezclando todos esos sonidos en el primer álbum, 'El Poder de Machín'. La multiculturalidad que emerge en Madrid a mediados de los años 90 está presente dentro de ese álbum. Aunque venía de una carrera musical de bastantes años, ese fue el momento en el que encontré mi propio estilo y mi manera de expresarme a través de esas canciones y toda esa mezcla de géneros musicales.

P: Amparanoia, como dice, representa muchos estilos muy diferentes, pero la esencia de su música son las ganas de bailar que transmite. ¿Cómo se inspira a la hora de escribir las canciones?

R: Las canciones suelo escribirlas a guitarra y voz, aunque en estos últimos años, me he inspirado mucho en el piano. Muchas de estas canciones son muy tristes, pero, al fusionarlas, el objetivo es que nos hagan bailar, nos empoderen y nos hagan sentirnos más fuertes y valientes. Hace 25 años, éramos muy pocas mujeres en la música las que liderábamos nuestro proyecto y escribíamos nuestras canciones. Creo que Amparanoia habla de alguien que está contando sus propias historias, donde hay un pasado y unas experiencias dolorosas. Un claro ejemplo es 'Que te den', una canción que yo compuse a modo de ranchera muy triste, pero queriéndome imaginar cómo estaría cuando pasara un año; en ese momento, estaba muy mal, pero me imaginaba que, pasado un año, estaría riéndome de todo eso que me había pasado. La canción luego derivó en un corrido mexicano y, a día de hoy, sigue siendo la más famosa de Amparanoia vaya por donde vaya y nos da esa fuerza dentro de situaciones no tan agradables. Hay que saber ver el lado positivo de las cosas, reírnos, quitarle importancia a lo malo y proyectarnos en lo bueno que va a venir.

P: Para celebrar el vigésimo quinto aniversario de Amparanoia, se está haciendo una gira que ya ha recorrido Bélgica, Francia, varios países de Latinoamérica y Andalucía, su tierra. ¿Cómo lo está viviendo?

R: Estuve la semana pasada en Etnosur, que también ha celebrado sus 25 años, donde también he recibido un premio por toda nuestra trayectoria, que me ha hecho mucha ilusión, pero en especial porque en Alcalá la Real es donde yo nací y ahí están todos mis orígenes. He sentido mucho calor y mucho amor por parte del público y, en general, mucha alegría. Estamos haciendo un recorrido por todo el repertorio, que pasa por todos los álbumes y que nos lleva a esa banda sonora con la que hemos vivido a lo largo de estas dos décadas y media. En Andalucía, siempre siento un amor especial porque es mi tierra, pero, afortunadamente, me siento muy querida allá donde voy y es gracias a ese amor del público por lo que ha sido posible estar aquí estos 25 años porque yo no soy una artista comercial, ni he salido en radio; he sido artista estos 25 años porque el público me quiere y porque he sido muy coherente y honesta a lo largo de mi carrera: he editado álbumes como Amparo Sánchez cuando he sentido que no tenían el espíritu y el mensaje de lo que significa Amparanoia y he aprendido de otras áreas de mi vida, pero todo siempre gracias a este proyecto y al público, sobre todo.

P: La gira de este año empezó aquí en Granada en marzo y, como ya se ha mencionado, ha ido hasta México, Francia, Bélgica... ¿Destaca algún concierto o alguna anécdota en concreto?

R: Ahora vengo de un fin de semana bastante emocional. La semana pasada fue en mi pueblo y este fin de semana he estado con Calexico, que es un grupo de Arizona (EE.UU.) con el que llevo más de dos décadas colaborando y ahora, por agendas y por la pandemia, hacía como seis años que no nos veíamos y he sentido muchísimo amor por parte de ellos y del público al volver a cantar las canciones que tenemos grabadas con ellos. Después, he estado con Rozalén en un festival que llevábamos dos años esperando por culpa del coronavirus. Rozalén, cuando empezó a cantar, hacía versiones también, y entre esas, solía terminar sus conciertos con 'Que te den', así que vivimos el otro día el espectacular momento de interpretar este tema juntas y se unieron también María Peláe y Beatriz Romero con la lengua de signos. Era una fiesta muy, muy grande y todavía tengo esa resaca emocional de lo vivido. Voy viviendo cada concierto y cada fecha así, y la voy sintiendo con esa emoción y esa confianza de que estoy en un año muy especial de mi carrera. He dado mucho amor y ahora estoy recibiendo mucho amor y estoy impregnándome de todo eso.

P: ¿Qué puede ver diferente el público en los conciertos de este año con respecto a los anteriores?

R: Los conciertos han sido distintos porque, por ejemplo, en la última gira, antes de 2020, hacíamos un repaso de los éxitos de Amparanoia, pero no teníamos el álbum de 'Hipnosis colectiva', que es el último que hemos editado y que estamos viendo que gusta mucho en directo. Integrar ese último año a los 25 anteriores y ver que está teniendo esa respuesta tan maravillosa está siendo increíble para nosotros como banda. Además, hemos vuelto a incorporar el set acústico, que era el sonido original de Amparanoia.

P: Es una suerte, además, poder celebrar este cumpleaños por fin sin restricciones por el Covid-19.

R: Sí, el año pasado empezamos con todas las medidas de seguridad, con la gente sentada, sin poder ver sus rostros ni verlos cantar y bailar... Fue duro también para nosotros como músicos, que vamos por los sitios intentando que la gente pueda disfrutar de la música desde ese lado que nos une, y estar tan separados fue difícil. Pero bueno, el año pasado ya vivimos la transición a la normalidad, a los conciertos tal y como los recordábamos y ya no quedan ni recuerdos de cómo eran con las medidas. Yo voy viviendo lo que va pasando en cada etapa y creo que es un regalo poder encontrarnos con los compañeros de camino, que también los echábamos de menos y este año se están haciendo muy buenos encuentros.

P: Y ahora, le voy a poner dos retos. El primero es que me diga su tema favorito de toda la trayectoria de Amparanoia o, si es muy difícil, de este último disco.

R: Me encanta 'Que te den', pero es el tema preferido de la gente, es de ellos, ya no es ni mío. Del último disco, me sorprende mucho el cariño con el que el público ha acogido 'Mi genética' y 'El día que no', son dos canciones del último año que estamos tocando en directo y tienen el estilo de Amparanoia. Eso lo disfruto mucho.

P: Y el segundo reto es que me haga el resumen de su carrera en una palabra o en una frase.

R: Esta es una pregunta más difícil, desde luego que sí (risas antes de pensar). Podríamos decir... Yo la resumiría con algo que tuvimos en la web durante mucho tiempo: 'Mujer al frente'. No es fácil ser mujer, tener tu propio proyecto. Sabemos que seguimos ganando menos que nuestros compañeros masculinos, en mi gremio tenemos muchísima menos visibilidad y por eso lo resumiría así.

P: Además de en la música, se involucra también en proyectos sociales, como el de 'Revivir la Azucarera, en el que es coordinadora y portavoz. ¿En qué punto se encuentra esta iniciativa

R: Estoy más metida en la plataforma sobre todo desde que volví a Granada hace tres años y me tiene muy ocupada, pero es una ocupación muy gustosa porque coordino un equipo de 27 personas. En concreto, hay un núcleo se siete personas que trabajamos prácticamente todos los días y estamos haciendo para 2022 un foro, un encuentro ciudadano de plataformas y asociaciones en octubre y estamos organizando también el próximo Festival Granada 100% Mujer, que se realizará el 11 de marzo de 2023. El de este año fue un éxito, así que esperamos poder consolidarnos en la cuidad y poder llevarlo a más lugares. De momento, estamos con la ayuda del Ayuntamiento, pero seguimos en conversaciones con todas las instituciones en las que tenemos que incidir para que tenga en cuenta el uso público de un espacio de dentro de la Azucarera, que es enorme, y ojalá que los próximos eventos podamos realizarlos allí dentro.

P: Ya hemos repasado su pasado, con sus orígenes como Amparanoia; su presente, con la celebración del vigésimo quinto aniversario del grupo; y su futuro, con los proyectos de la Azucarera. ¿Hay algo que crea que se le queda en el tintero?

R: Respecto a Amparanoia, va a haber más sorpresas a lo largo del año. En redes, estamos poniendo imágenes inéditas y haciendo un repaso también escrito de la historia del grupo. A título personal, estoy preparando temas nuevos, estoy componiendo. Además, estoy haciendo un proyecto muy bonito: un libro sobre La Abuela Margarita, una mujer chamana mexicana con la que tuve la suerte de vivir una amistad y una experiencia maravillosa. Falleció el año pasado y yo fui la productora de su único álbum, que se llama 'Corazón de niña' y estoy terminando un libro con ilustraciones en el que la gente va a conocer mucho más a la abuela y nuestra historia. Es un trabajo al que le tengo un especial cariño y amor y que estoy deseando compartir con todo el mundo.

Así, Amparanoia, mítico grupo con raíces andaluzas e historia internacional, celebra sus Bodas de Plata este año, festejando la vida y produciendo en las personas esas ganas locas de bailar y desinhibirse, recordando que cada día es una fiesta y cada tropiezo, un motivo para seguir avanzando.