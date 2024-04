Luis González, gerente del PTS: "El futuro pasa por potenciar la UGR, nuestro auténtico motor de crecimiento"

Luis González (Granada, 1962) es desde hace más de un mes el nuevo director gerente de la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), cargo en el que sustituye a Ana Agudo. Hombre de un amplio y labrado currículum, ha pasado por varias de las instituciones más importantes de la provincia. Ha sido profesor de Historia Económica durante más de 20 años en la Universidad de Granada, vicepresidente de la extinta CajaGranada, director gerente de Emasagra o teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, además de haber ocupado escaño de senador por el PP, partido al que está afiliado desde hace años. Ahora emprende un nuevo rumbo al frente de uno de los proyectos más consolidados, que considera clave para el desarrollo del futuro de la provincia.

Aquí puede escuchar completa la entrevista en podcast

P: Tiene un currículum muy amplio. Eso significa que ya va peinando canas.

R: Incluso las voy perdiendo. Sí, empecé a trabajar muy joven con 15 años en la antigua CajaGranada y, afortunadamente, tuve la posibilidad de estudiar la carrera que me gustaba, que era Filosofía y Letras e Historia, y dar clases en la Universidad. Eso me ha permitido poder acceder a esos puestos.

P: Tras tantos años en CajaGranada o, por ejemplo, como profesor en la Universidad de Granada, ¿por qué entró en política?

R: A todos nos interesa la política más o menos, pero ya con cierta edad me pidieron que colaborase con la vida política y me presté. Y no me arrepiento. Es una experiencia muy interesante y bonita.

P: Como hay que empezar por algún sitio, me gustaría empezar por la experiencia de CajaGranada. Estuvo allí desde 1977 y ocupó muchos puestos hasta llegar a vicepresidente. Pocos conocen como usted lo que fue CajaGranada y lo que supuso para esta ciudad. Y tengo ese sentimiento de que los granadinos perdimos algo muy importante con su desaparición.

R: Pues llevas toda la razón. Hay que pensar en una cifra. En el año 2000, CajaGranada dedicaba dos mil millones de pesetas a obra social en la provincia. Al cambio, 12 millones de euros, que en dinero actual sería bastante más. Participábamos en todo. Las cajas de aquella época eran las que dinamizaban la vida social y cultural de la sociedad. Desgraciadamente, todas las cajas entraron en la dinámica, como consecuencia de la liberalización financiera, de una excesiva dependencia del ladrillo. Se metieron en actividades más propias de bancos y la crisis económica se las llevó por delante. Las cosas se valoran más cuando se pierden. Las cajas hicieron una gran labor por la sociedad y por las personas en los diferentes ámbitos de actuación y, sobre todo, en los pueblos pequeños. Es una etapa preciosa que se dejó perder. Y es bueno que, de vez en cuando, se ponga en valor esa capacidad de gestión social que hacían las cajas.

La desaparición de CajaGranada

P: ¿Realmente no le quedaba más remedio que desaparecer o fue un grave error no convertirse en banco?

R: Se convirtió en banco con la fusión con BMN, pero siempre pensé que habría que haber optado por una gran caja andaluza. La gran apuesta era hacer fusión Unicaja, Cajasol y CajaGranada. Pero, al final, los localismos, que es algo que impera mucho, no solamente en Andalucía, sino en toda España, impidieron que se pudiese hacer ese proyecto que hubiese logrado hacer un banco importante en Andalucía. Esa labor ahora la está desarrollando Unicaja, pero hubiese sido importante que cada comunidad autónoma hubiese tenido un sistema financiero parecido al de los Länder alemanes. La gestión que se hizo en aquella época desde el Banco de España o de las autoridades europeas no fue la acertada, entre otros motivos, porque a todo el mundo convenía que las cajas desaparecieran. Se suele decir muchas veces que las cajas no eran de nadie, pero lo que es de nadie, todo el mundo lo quiere. Y los vacíos se ocupan. Y en la caja, al no ser de nadie, hubo quienes salieron beneficiados, que fueron los grandes bancos y las grandes entidades financieras, que aprovechándose de una crisis financiera a nivel global, vivieron unos momentos de esplendor a costa de esos pequeños ahorradores y a costa de ese coste social tan importante que suponía la caja.

P: De todas las empresas e instituciones en las que ha estado, ¿cuál es a la que tiene más cariño o guarda mejores recuerdos?

R: Evidentemente, CajaGranada, a la que le debo mucho. Y le guardo un cariño especial a la extinta Eseca, la sociedad de estudios económicos de Andalucía. Hizo mucho por Granada, con unos estudios muy importantes para conocer su estructura económica y para apoyar políticas de empresa y de capacidad de generación de riqueza. Y, junto a Eseca, hay que poner en valor una empresa que fue muy importante, la Escuela de Negocios de Andalucía. Ahora hay muchas escuelas de negocios y hay muchos centros donde se imparten másteres, pero, entonces, fue una apuesta muy importante para generar futuros directivos en la empresa y en la gestión de Granada.

P: No todo ha sido tan agradable. En política ha vivido momentos duros como, por ejemplo, el mandato anterior en el Ayuntamiento, que pasará a la historia como uno de los más desagradables de la democracia.

R: Fue complicado, porque había muchas ilusiones, pero los problemas internos que todo el mundo conoce aguaron la fiesta. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento estaba en una situación económica muy complicada, al igual que su distribución política. Si a eso le unimos la llegada del Covid, se hizo la tormenta perfecta. De todas formas, en el Ayuntamiento he aprendido mucho. He conocido a muy buenos profesionales y técnicos y, en ese sentido, fue una grata experiencia conocer la administración local, sus posibilidades y sus capacidades. A lo complicado de la gestión interna se unió lo complicado de la gestión política, pero prefiero quedarme con lo positivo, entre otros motivos, porque tuve muy buenos compañeros en el equipo de gobierno.

P: En la época más tumultuosa, el propio Partido Popular propuso a Luis González como candidato para ser alcalde de Granada. ¿Le hubiera gustado ser alcalde de la ciudad?

R: Ser alcalde de la ciudad es como ser entrenador de Granada CF. Nos gusta a todos, pero desde la barrera. Aquello fue una sugerencia, una oportunidad que no cuajó. A todo granadino siempre le gusta pensar lo que haría y sería mejor que los que hay. Agradecí en su momento al partido que pusiera encima de la mesa esa propuesta, pero no pudo ser por otras circunstancias. Lo importante fue haber estado ahí para hacer cosas por la ciudad.

El Parque Tecnológico

P: Ahora llega a la dirección-gerencia del PTS. ¿Cómo se ha encontrado la Fundación en estos casi dos meses que lleva al frente de la misma?

R: Está financiera, económica y personalmente en una situación bastante aceptable, por no decir muy buena. La anterior gerente, Ana Agudo, hizo una labor muy importante. Le tocó hacer una complicada reorganización financiera, de ratios de solvencia y de endeudamiento, como consecuencia del propio crecimiento y de desarrollo del Parque, y ahora mismo la Fundación se encuentra en una situación muy buena para acometer los retos del futuro.

P: El PTS es una de las locomotoras de crecimiento económico y de generación de riqueza y de empleo de Granada. ¿Cuáles son los datos que avalan esa importancia?

R: El Parque Tecnológico, incluyendo la parte docente que tiene la Universidad y la parte sanitaria que tiene el hospital, aporta a la economía provincial más del 4% del PIB. Allí trabajan a diario casi 18.000 personas entre empresas públicas y privadas. Y aporta en torno a unos 750 millones de euros de valor añadido bruto. Es una cantidad muy importante. No solamente es un pilar, sino que es un referente en crecimiento, y las instituciones que forman parte de su Patronato y la sociedad son conscientes de que debe crecer. Primero, es el único parque de estas características que hay en toda España, al agrupar la función docente, la sanitaria, la investigación y el conocimiento. Eso hay que aprovecharlo. Y Granada tiene una estructura económica muy centrada en el sector servicios y tiene que aprovechar y valorar esta infraestructura y apoyarla para que siga creciendo.

P: ¿Cuáles son los objetivos más importantes que se ha marcado a corto y medio plazo?

R: El gran reto ahora mismo es la ampliación. El Parque Tecnológico está al 93 o 94 por ciento de su ocupación y lo que queda libre son espacios públicos que tienen que ser cubiertos por la Universidad, con el traslado de nuevas facultades, y por el Ayuntamiento, con el desarrollo de aparcamientos públicos. Ahora mismo no hay espacio para que se implementen nuevas empresas. Y el futuro del Parque Tecnológico pasa por que vengan nuevos proyectos empresariales que generen riqueza, valor y empleo y, por lo tanto, hay que crecer. Como suele decirse, aquellas sociedades que no crecen están condenadas, primero, al estancamiento y, después, a la desaparición. Hay que trabajar por la ampliación del Parque Tecnológico en los aledaños o en municipios cercanos. Es un compromiso de todas las instituciones y el objetivo a corto plazo es crecer, acabar de diseñar los planes de crecimiento y de expansión para que puedan seguir viniendo empresas porque hay demanda. La empresarialidad del Parque Tecnológico significará el crecimiento económico y social de la ciudad.

P: Se reciben a diario llamadas de empresas que quieren instalarse en Granada y no hay espacios que ofrecerles.

R: Sí, y en una doble vertiente. De empresas ya consolidadas, que necesitan laboratorios o empresas grandes, pero, sobre todo, y es algo muy importante, de investigadores jóvenes, egresados de la Universidad, que quieren montar su pequeña empresa, su startup, su spin-off para desarrollar proyectos de futuro. Hay mecanismos de financiación, ayudas estatales y autonómicas, hay capacidad por parte de las entidades financieras y hay que apoyar el crecimiento de esas pequeñas empresas que mañana, muchas de ellas, serán grandes. Necesitamos nuevos laboratorios, empresas que investiguen y aporten valor, salud, capacidad industrial y esas sinergias que son necesarias para el asentamiento y el crecimiento del Parque. Porque, cuanto más crezca el Parque, más crecerá Granada y Andalucía. Y cuanto más crezca Granada, más ayudará para generar excedentes que puedan ser utilizados en los otros sectores sociales de la ciudad y que, lógicamente, influirá no solamente en el empleo, sino también en la cultura, en la actividad social, en la interrelación, en la capacidad de financiación o en patrocinios, sobre todo, teniendo en cuenta ese importante porcentaje de riqueza de producto interior bruto que genera el Parque.

Retener el talento

P: También es una forma de retener talento. Para que la gente joven que sale de la Universidad de Granada no se marche a otras ciudades. Que se quede en Granada, donde uno de los problemas es la despoblación.

R: El Parque Tecnológico es único porque conjuga lo que es tener un hospital muy importante y tener una universidad muy importante. La sinergia que eso produce es una capacidad de transferencia de conocimiento y de valor para el desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de salud y de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) vinculadas a la salud. Granada tiene que centrarse en esos dos sectores que están tan íntimamente ligados, al igual que otros parques tecnológicos de Andalucía o de España se centran en otros sectores. El de la salud es, además, un sector de la investigación y el conocimiento rentable, que da resultados a medio y largo plazo. Necesita inversión, financiación y conocimiento. El conocimiento lo tenemos porque sale de la propia Universidad, y hay que dar capacidad y medios a los jóvenes investigadores para que se asienten en estas empresas que, además, demandan investigadores de primer nivel, gente joven con conocimiento, con capacidad de crear y de diseñar el futuro tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de las nuevas tecnologías. Y ese es el gran valor por el que hay que apostar.

P: Ahora se está apostando por la ampliación del centro de empresas, ¿no?

R: Sí, ahora mismo el Parque Tecnológico tiene dos centros de empresas. El I+D que hay junto a la sede de la Fundación, que está prácticamente al 100%, y luego está el I+D de Armilla. Pero ahí el problema es que ya no nos quedan espacios para que vengan empresas más allá de 100 metros cuadrados. Ahora mismo no quedan espacios para laboratorios libres y lo que nos demandan las grandes empresas es aprovechar las sinergias con el hospital para generar investigación y laboratorios porque, como decía, al final, la salud se plasma en la investigación y esta necesita unos medios y unos desarrollos técnicos muy concretos. Es lo que queremos hacer en esos proyectos de ampliación que estamos desarrollando.

P: Esa ampliación del PTS solo puede ser hacia Ogíjares. No hay otra posibilidad, ¿no?

R: Efectivamente. De hecho, ya se firmó un convenio hace un año entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ogíjares para planificar esa expansión, que prevé que, una vez que se culmine el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, una parte cercana al medio millón de metros cuadrados se destine a esa ampliación. Para orientarnos, sería un poco más de lo que hay ahora mismo. De esos 500.000 metros cuadrados, 300.000 serían para la construcción de edificaciones y 200.000 en zonas verdes con el fin de hacer un parque más sostenible, ecológico y atractivo. Creemos que en un plazo no superior a dos años podrán comenzar las obras y la urbanización para esas empresas que están demandando implantarse. Y, para ello, primero hay que estimular y crear la oferta, para que esas empresas vengan. Si algo ha generado el Parque Tecnológico es demostrar que desde Granada se puede trabajar mucho y bien por generar un sector concreto de desarrollo y de crecimiento. Es la apuesta del Patronato y de la Junta Andalucía, que es el accionista mayoritario con un 97%.

P: ¿Se contempla también en ese espacio la construcción de viviendas?

R: Eso ya depende del Ayuntamiento de Ogíjares. El medio millón de metros cuadrados es para el Parque, pero el Plan General que está desarrollando Ogíjares sí contempla unos terrenos aledaños donde iría una zona residencial porque, lógicamente, hay que dar cobertura. Hay que tener en cuenta que esa ampliación del Parque Tecnológico en un futuro también iría vinculada a una mayor vertebración con comunicaciones y con la prolongación de una línea de metro, con lo cual sería también un complemento de unión para que sea más atractivo para esas empresas que puedan venir.

Carencia en comunicaciones

P: Para su llegada, esas empresas demandan solucionar la grave carencia de infraestructuras en comunicaciones que tiene la provincia por tren y avión.

R: Si algo ha demostrado la historia en los últimos siglos es que la revolución industrial no hubiera sido posible sin la revolución de los transportes y la cercanía y desarrollo de esas nuevas líneas de comunicación. Si se quiere avanzar en la economía y el desarrollo tecnológico, hay que poner más y mejores líneas de comunicación en todos los aspectos. Si no, la demanda se irá a otro sitio que tenga mejores comunicaciones. Hoy por hoy, aquellas zonas que están más desarrolladas en el planeta son las zonas que están más y mejor comunicadas. Granada tiene que exigir que haya más y mejores comunicaciones, tanto por ferrocarril como por avión, y prueba de ello es que el Parque no sería lo mismo si no fuera por el metro, que ha supuesto una auténtica transformación. A mí me da mucha alegría ver que gran parte de esas 18.000 personas que trabajan, viven y hacen su labor en el Parque utilizan el metro como medio transporte para moverse a lo largo de la ciudad. Como decía antes, el metro deberá expandirse por donde vaya el Parque Tecnológico. Para ser capaces de atraer empresas de otras zonas tiene que haber unas comunicaciones que nos acerquen a esos nuevos centros de decisión y a esa capacidad de movilización de las personas. Granada, para desarrollarse en su integridad, necesita tener muchas más y variadas formas de comunicación con el resto del mundo.

P: Lo llamamos Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, pero es evidente que abarca todo lo que es el crecimiento en innovación tecnológica e Inteligencia Artificial también. ¿Está prevista alguna conexión con el Parque de Escúzar y con el proyecto del IFMIF-Dones?

R: Evidentemente. Nosotros entendemos que el Parque Tecnológico debe de estar constreñido a lo que es el área de salud, pero también al área de las TIC, de la tecnología de información y desarrollo de Inteligencia Artificial vinculado a las nuevas tecnologías y a los nuevos descubrimientos. El desarrollo del IFMIF-Dones en Escúzar va a generar una serie de sinergias muy importantes en todo lo que significa la alianza entre el Parque Tecnológico y Escúzar. De hecho, hay que tener en cuenta que el edificio Biorregión del Parque que se cedió a la Universidad es donde está la sede de la Inteligencia Artificial. Ese desarrollo tecnológico es impensable desvincularlo del concepto de desarrollo de salud porque va muy tecnificado y vinculado a nuevas fórmulas de aplicación logística, al nuevo diseño de tecnología. Eso va a hacer que se vayan produciendo sinergia. De hecho, el Parque Tecnológico ha colaborado en el diseño de un plan estratégico del IFMIF-Dones. A mí me gusta pensar que una forma de atracción de capital humano va a ser precisamente esa capacidad de unir esos dos centros de inteligencia, esos dos centros de personal, de valor añadidos para potenciar Granada. Creo que uno de los valores que ha servido para que el IFMIF-Dones venga a Granada, y esto hay que decirlo, ha sido la existencia del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.

P: Y también tendrán que mejorarse las comunicaciones con Escúzar.

R: Creo la estructura que se está diseñando desde la Junta de Andalucía en los últimos años va por extender los brazos y los ramales de comunicación vía metro o de nuevos accesos por carretera para tener esa comunicación que es tan necesaria.

P: Lo ha mencionado antes. La Universidad también necesita espacio para las tres facultades que irán en el PTS: Odontología, Farmacia y Psicología.

R: Hay un espacio que está pendiente de que se produzca ese traslado. Lógicamente, el traslado de facultades es algo complicado, sobre todo, si tenemos en cuenta que facultades como Farmacia y Psicología son relativamente nuevas en el campus de Cartuja y supone una movilidad y un gran trastorno organizativo y financiero para la Universidad. Pero el objetivo de la Universidad es centralizar todo lo vinculado a ciencias de la salud en el Parque Tecnológico. Eso supone un reto logístico, aumentará la capacidad de personal trabajando, pero, sobre todo, aumentará la capacidad de esa sinergia que tanto decimos que es el objetivo real del Parque Tecnológico, que es que se encuentre todo junto y que pueda hacer una transferencia de conocimiento del sector público al sector privado de forma creciente y constante.

La apuesta de Granada

P: Antes hablábamos de la necesidad de la aprobación del PGOM de Ogíjares para la ampliación del PTS. Es un tema que lleva años para concretarse, como en otras tantas ocasiones suceden en la provincia. ¿Por qué tardan tanto las cosas en Granada? Da la sensación que los propios granadinos somos los que frenamos nuestro crecimiento, con el potencial que todos sabemos que tiene nuestra provincia.

R: Pues sí, la verdad es que, tal vez por la propias características orográficas y geográficas de Granada, va un poco unido a esa idiosincrasia que tú decías, pero creo que, poco a poco, nos estamos dando cuenta de que tenemos que salir de ese aislamiento y de esa forma excesivamente lenta de hacer las cosas. En otros sitios no lo hacen así y tenemos que pensar que tenemos que ser más ágiles y rápidos. Como dice el refrán, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Estamos en un mundo muy competitivo en que, si tú no lo haces, los vacíos se ocupan y hace otro. Hablamos de economías de escala donde no se puede tardar mucho tiempo en desarrollar planes generales. La aprobación de la lista es un mecanismo muy bueno que se ha dado a los municipios para acelerar su transformación y desarrollo urbanístico. Confío, y así me lo han trasladado el alcalde de Ogíjares y su responsable urbanístico, que, en breve, se podrá tener el tema cerrado.

P: A todos los invitados a GranadaDigital me gusta preguntarles cuál debe ser la decidida apuesta de futuro de Granada. Por la experiencia que acumula en numerosos cargos, su respuesta puede ser especialmente interesante.

R: Granada tiene algo que los demás no tienen, que es un patrimonio histórico-cultural que nos viene dado. Lo que hay que hacer es cuidarlo y potenciarlo. Tenemos unas condiciones geográficas con el mar y Sierra Nevada a media hora, por lo que el turismo nos viene. Pero creo que el valor añadido en las ciudades llega por las nuevas tecnologías y por creer en un futuro, y no creernos que el pasado nos va a determinar ese futuro. El pasado ahí está y, muchas veces, es uno de los factores que han servido para limitar el crecimiento en Granada: vivir demasiado del pasado. Tenemos que plantearnos en el presente que no solamente se vive de la historia, y lo dice un historiador, sino que hay que pensar y adaptarse a esas nuevas tecnologías y a esos nuevos procesos de transformación. Eso viene por la innovación y, en el caso de Granada, estoy convencido que viene por esas nuevas tecnologías por el campo de la salud, por potenciar la Universidad, que es nuestro auténtico motor de crecimiento. Granada tiene una capacidad de crecimiento porque es un atractivo y hay que aprovechar ese pasado para atraer potencial económico, riqueza y generar valor de futuro. Si nos quedamos mirando a la Alhambra nos pasará como aquel que señalaba la luna con un dedo. La competencia es muy cruel y la tenemos muy cerca, y nos rodea. Tenemos que ser capaces de aportar algo diferente de lo que tienen los demás. Al igual que nos distinguimos por esos factores históricos y geográficos, tenemos que distinguirnos también por empresas que generen un valor añadido y una riqueza diferente, y que sean capaces de superar el gran problema que tiene nuestra provincia que es una alta tasa de paro, unos niveles de riqueza que no son óptimos, y eso nos puedan situar en primera línea para competir con otros. Y eso se hace pensando en el futuro, apostando por el futuro e invirtiendo en el futuro.