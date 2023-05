Con la campaña de las municipales ya a la vuelta de la esquina y el 28 de mayo como fecha marcada en rojo en todos los calendarios, las elecciones al Rectorado de la UGR parecen haber pasado a un segundo plano. Una circunstancia poco común dada la importancia de la que es una de las universidades con más estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios de toda España. Sea como fuere, el próximo 16 de mayo miles de personas pertenecientes a la comunidad universitaria emitirán electrónicamente su voto para elegir a la persona que dará relevo a Pilar Aranda tras ocho años al frente de la institución académica.

GranadaDigital inicia este martes sendas entrevistas a los tres personas que optan a liderar la UGR durante el próximo mandato. La primera de ellas, Francisca López Torrecillas, atiende a este periódico en el Espacio V Centenario, un edificio singular y emblemático donde ha instalado su oficina electoral. Cercana, amigable y "empática", como ella misma se define, esta catedrática en Psicología imparte docencia en la UGR desde 1996. Ha diseñado una campaña sostenible, sin apenas propaganda física, y en la que pretende poner a las personas en el centro del debate de una institución centenaria como es la UGR. Cree que debe ganar las elecciones porque lo tiene claro: "Tenemos que mejorar como universidad". Y lo transfiere a través de su lema, que anima a 'salir' y romper con lo establecido porque 'donde una mente se cierra, otra se abre'.

Pregunta. ¿Cuáles son las tres líneas maestras de su programa electoral?

Respuesta. Las tres líneas maestras de mi programa son la salud mental para todo el colectivo de la Universidad de Granada, la sostenibilidad y el cuidado por el medio ambiente y las personas: estudiantado, profesorado y personal de administración.

P. A continuación, le iré nombrando cada uno de los nueve campus de la UGR para que me detalle su propuesta estrella en cada uno de ellos. Empezamos por Cartuja...

R. En Cartuja hay que intentar integrar el espacio físico dentro de lo que es el campus para que el estudiantado se sienta dentro de Cartuja.

P. Campus de la Salud...

R. El Campus de la Salud hay que cuidarlo, protegerlo y mimarlo porque es uno de los más nuevos y tenemos que cuidarlo para la investigación.

P. Campus de las facultades del centro...

R. Hay que cuidarlo en infraestructuras, arreglarlo, que sea sostenible, y buscar un espacio que sea común para que el estudiantado se sienta dentro de la universidad.

P. Aynadamar...

R. Aynadamar, igual. Es un campus que está muy lejos y tenemos que buscar la manera de que esté integrado dentro de lo que es la universidad.

P. Azucarera...

R. Va a ser la puerta de la internacionalización y de la cultura.

P. Escúzar...

R. Escúzar va a ser la puerta de la investigación.

P. Ceuta...

R. En Ceuta necesitamos tener más cercanía y vamos a crear una serie de vicerrectorados adjuntos para que se sientan más cerca del campus de Granada.

P. Melilla...

R. Melilla, igual. Queremos que esté mucho más cerca, que nos sintamos muy cerca, que haya más comunicación y vamos a crear vicerrectorados adjuntos para que se sientan dentro de la comunidad universitaria.

P. A nivel personal, ¿cuáles considera que son sus tres puntos fuertes para ser rectora?

R. Soy muy empática y cuido mucho los problemas de la comunidad universitaria porque me preocupan muchísimo. Y también me preocupa mucho el medio ambiente. Tenemos que ser muy sostenibles.

P. ¿Por qué usted debe ser la próxima rectora de la Universidad de Granada?

R. Debo ser la próxima rectora de la Universidad de Granada porque tengo una mente muy abierta, soy capaz de ver cómo podría ser el futuro y también de pensar ya futuras líneas importantes de actuación para mejorar la Universidad de Granada.

P. En la UGR hay tres sectores: profesorado e investigación, personal de administración y servicios y estudiantes. ¿Qué planes novedosos tiene para cada uno de ellos y qué no cambiaría porque funciona?

R. El profesorado tiene que dejar de hacer tareas administrativas porque tiene ya mucha sobrecarga. Voy a intentar que esa sobrecarga, sobre todo en lo relacionado con las tareas administrativas, desaparezca. Y además un reconocimiento de sus tareas. Hay muchas tareas que no se nos reconoce. Respecto al estudiantado, voy a intentar que se integre y se sienta orgulloso de pertenecer a la universidad, tenga muchas más ayudas y mayor oferta de másteres, posgrados e incluso de los grados que ahora mismo la sociedad nos está demandando. Y con respecto al PAS, hay que darle su lugar, estabilizarlo y promocionarlo. Tiene que haber una estabilización y una promoción transparentes. Y además tenemos un PAS muy potente que tiene que ocupar un lugar en el escaparate. Creo que no cambiaría de la universidad todo lo que es la internacionalización, los proyectos que se hacen desde las áreas de Informática o de Biomedicina. Aquellas cosas que nos han hecho ser excelentes y por las que hemos conseguido dos sellos ERC de investigación. Eso no lo cambiaría. Lo reforzaría, pero no lo cambiaría.

P. Otra pata importante de la UGR es la investigación. ¿Cuál es la principal propuesta para que la UGR siga siendo referente en este ámbito?

R. La investigación hay que seguir reforzándola.

P. ¿Y con respecto al CAD, el deporte universitario y las instalaciones deportivas que dependen de la Universidad de Granada?

R. Ahí hay que hacer una gran inversión en potenciar el deporte para la comunidad universitaria, que es un aspecto muy importante para la salud mental. Hay que invertir en esas instalaciones, ver qué cosas son viables, cuáles no y, por ejemplo, dotar de material a los campus de Ceuta y Melilla. Vamos a empezar por cosas simples y sencillas que se pueden hacer en el día a día y que podríamos ampliar luego, cuando tengamos dinero y más recursos. Nuestra idea pasa por la sostenibilidad, la sencillez y las actuaciones que son viables.

P. ¿Qué personas forman parte de su equipo y cuáles son sus principales virtudes?

R. La principal virtud de mi equipo es que son los que hacen que el día a día de la universidad funcione. No quieren salir nunca en la foto. Son personas que no quieren cargo ni quieren nada. Están empujándome a mí porque tienen mucha fe en avanzar hacia el futuro. Son las personas que han conseguido que el programa funcione y que estemos funcionando como grupo y también las que, en definitiva, no van a aparecer como cargos, pues precisamente estamos diseñando un nuevo estilo de funcionamiento de la universidad. Y ese estilo dicta que los cargos no son lo primero, sino que son perfiles que nos parecen muy importantes y que no necesariamente tienen que ser personas. Y pongo un ejemplo. Va a haber un Vicerrectorado de Infraestructuras. Ese vicerrector o vicerrectora tendrá que salir del área de Arquitectura. Cada persona tiene que salir de aquella parcela en la que es muy capaz y sobre la que tiene habilidades. Lo vamos a elegir entre todos en un momento determinado.

P. Cuenta con una última intervención para añadir aquello que considere necesario y pedir el voto a estudiantes, profesorado y personal de administración...

R. La universidad tiene una tarea muy importante y es transferir y cambiar la sociedad. Nuestros embajadores son el estudiantado y tenemos que velar por esos embajadores, ese estudiantado, y ofrecer el mejor servicio, la mejor calidad y dar respuestas para el futuro. Necesitamos aumentar las becas, la empleabilidad, los grados, los posgrados y los másteres profesionalizantes. Tenemos que mejorar como universidad.

EL PERFIL DE LA CANDIDATA

Nombre: Francisca López Torrecillas

Cátedra: Psicología (desde 2018)

Año de ingreso como docente en la UGR: 1996

Lema de campaña: SAL. Donde una mente se cierra, otra se abre

Cuartel general: Sala de Reuniones B del Espacio V Centenario (antigua Facultad de Medicina)

Puede leer aquí el programa completo de la candidatura de Francisca López Torrecillas al Rectorado de la UGR