Estéfano Polo: “Seguimos celebrando las fiestas de Ogíjares para darle a la gente un poco de respiro en un tiempo tan duro”

Ogíjares se engalana para celebrar sus tradicionales fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Expiración, que volverán a ser diferentes debido a las medidas que hay que tener en cuenta por la pandemia del Covid-19. Del 8 al 13 de septiembre, los cachurros tendrán “un respiro” para poder disfrutar de diferentes actividades musicales y deportivas. El alcalde de Ogíjares, Estéfano Polo, atiende la llamada de GranadaDigital para contar cómo el municipio se ha preparado para ofrecer una programación de la que podrán disfrutar pequeños, adultos y mayores del municipio y, por supuesto, también todos los visitantes que quieran asistir.

Pregunta (P). Ogíjares ya está preparado para celebrar sus fiestas este 2021, que seguirán siendo diferentes debido a la pandemia, pero llegan como un regalo para los cachurros en un momento complicado.

Respuesta (R). Ya hicimos las fiestas el año pasado con todas las medidas de seguridad. Fuimos de los pocos pueblos que hicimos las fiestas del municipio. Este año van a ser diferentes porque se van a realizar todas las actividades pero, por ejemplo, en lugar de tener una verbena municipal, la tenemos repartida por todas las calles del pueblo, por todos los barrios. Es una forma de seguir celebrando nuestras fiestas mayores y de darle a la gente un poco de respiro, sobre todo en el tiempo tan duro que estamos pasando por la pandemia, pero no es como un regalo, no tenemos que regalarle a la gente nada, es una forma de seguir manteniendo nuestras costumbres y nuestras tradiciones que, haciéndolas de forma segura, se pueden realizar. No es un regalo para la gente del pueblo, se considera mantener costumbres culturales que son desde antaño, que tienen doscientos años.

P. ¿Qué importancia tiene para el tejido comercial de Ogíjares que se puedan celebrar las fiestas?

R. Tiene mucha importancia puesto que la gente mueve económicamente el dinero por el municipio y eso repercute siempre positivamente a los comerciantes de Ogíjares y a los empresarios. Siempre que hay más actividad y movimiento, la economía se mueve mejor y es positivo para los comerciantes del municipio.

P. ¿Cómo se han preparado estas fiestas con los protocolos anti Covid?

R. Se han preparado con todas las medidas de seguridad y como venimos haciendo con todas las actividades, programación de verano y las programaciones culturales trimestrales que hemos ido manteniendo. En Ogíjares, que es un pueblo que se mueve mucho en la cultura, ocio y tiempo libre, estamos ya muy acostumbrados a llevar a cabo este tipo de actividades. Con el control de accesos, aforos limitados, con las recomendaciones que las diferentes administraciones sanitarias nos recomiendan como el uso de mascarilla, de gel hidroalcohólico y la separación entre asientos. Todo eso se utiliza en todos nuestros espectáculos.

P. Una representación del Granada CF será la encargada de dar el pregón de las fiestas de Ogíjares, ¿puede adelantarnos quiénes van a ser o es una sorpresa para los cachurros?

R. Te lo puedo adelantar. Es Pepe Macanás, representante institucional del Granada CF. Vendrá también un jugador de fútbol del equipo, pero todavía no sabemos quién es, está pendiente de confirmar.

P. En las fiestas no pueden faltar las actuaciones musicales, ¿cuáles habrá este año?

R. Son muchas, pero, por ejemplo, en la fiesta para los mayores tenemos a tres grandes artistas que son Rocío Cortés, Fran Bravo y Justo Gómez, que son famosos de Canal Sur, de programas de la tarde para los mayores. El viernes, tenemos el espectáculo de humor ‘Flojos’ con Manolo Mármol, Toni Rodríguez y Manolito Gafotas. También tenemos al DJ Kokodrilo y a Chely, una de las componentes de la Orquesta La Tentación, que se llaman el grupo ‘Tentados’.

Este año, la concejala de Fiestas, Ana María Segura, ha propuesto ‘Música Las Fiestas en vivo’ y ha repartido orquestas por todo el municipio de Ogíjares para que la gente no se aglomere en el recinto ferial. Además, el grupo La Jaula actuará el sábado y el domingo Tabara, que presenta su disco en Ogíjares.

Además, quiero resalta que va a haber dos días de columpios, el miércoles y el lunes, con precios más reducidos.

P. Vuelven actividades clásicas como el desayuno de chocolate y churros para los mayores, la misa en honor al Cristo de la Expiración o la romería en la explanada del río Dilar. ¿Cómo de diferentes serán esas actividades con respecto a antes de la pandemia?

R. Se han recuperado un montón de actividades, como también el tren neumático que va recorriendo todas las calles del pueblo y el desayuno de churros de los mayores.

Estéfano Polo nos pasa con la concejala de Fiestas, Ana María Segura, que nos cuenta más sobre este desayuno de chocolate y churros para los mayores: “Todos los años se han hecho los churros y los mayores han llegado a la hora que han querido y se han sentado donde han querido, sin problema, pero este año, obviamente, se va a hacer en dos turnos. En mesas de diez, con las medidas de seguridad, habrá un turno de 9:30 a 10:00 horas y otro turno de 10:15 a 10:45 horas, para que nos dé tiempo a desinfectar las sillas y las mesas. Por la noche, también tenemos una cena de gala para los mayores. La zona estará acotada y se va a hacer de comer justo en el recinto ferial para que no haya ningún problema. Será en mesas de diez. Los mayores han decidido las personas que se van a sentar en cada mesa, por ejemplo, se van a sentar familias enteras, hermanos con sus parejas para que no haya problemas. Los concejales seremos los camareros para que no haya ningún problema. Hay 25 mesas, separadas con su distancia de seguridad. También tenemos muchas actividades deportivas. Las carreras en cinta en moto, que ya las recuperamos en 2019 se vuelven a hacer. También mini kars, el viernes por la mañana. También va a haber juegos en el ferial para los niños, con muchísimas actividades, como ya hicimos en la semana cultural. Hay carrera de cintas en bici, carrera de cintas a caballo y una exhibición ecuestre que la hace gente de Ogíjares”.

Estéfano Polo: “Son las mejores fiestas de toda la provincia de Granada. La romería no va a tener carrozas, pero se va a hacer la carrera de sacos, la tradicional carrera de mujeres, se van a dar uvas con queso que saben a beso y vamos a hacer juegos para los niños”.

P. Cerrará las fiestas el espectáculo ‘La Bella y la Bestia’, para que disfruten grandes y pequeños.

Sí, para terminar, en lugar de poner una orquesta o un concierto, ese día se lo vamos a dedicar un poquito más a los niños con el espectáculo de ‘La Bella y la Bestia’, con música muy bonita. También para los padres y los abuelos, para todos.

P. ¿Qué mensaje manda a los cachurros antes del inicio de las fiestas?

R. Que se lo pasen muy bien, que disfruten mucho, que desconecten durante unos días de los problemas que durante todo el año vamos llevando todos encima, además de los problemas pandémicos que hemos tenido. Que disfruten siempre con todas las medidas de seguridad y que están invitados a que participen no solo los vecinos de Ogíjares, sino también todos los visitantes que quieran venir.