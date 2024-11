Enrique Medina: "Vamos a intentar entre todos cambiar la imagen de Pinos Puente y hacerla positiva"

El alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, es el tercer protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El edil de Pinos Puente enfatiza en la necesidad que tiene el municipio, sobre todo, de mejorar su imagen y de potenciar su desarrollo industrial con el Polígono El Turán, que espera que se impulse “en un futuro bastante cercano”, lo que permitiría “la creación de puestos de trabajo” y que el municipio pueda “ir creciendo dentro del Área Metropolitana”. La importancia de la aprobación definitiva del PGOM y de otros proyectos a corto y largo plazo han sido analizados en esta entrevista, en la que resalta también las actividades culturales y deportivas que destacan en Pinos Puente.

Pregunta (P): Quería comenzar esta entrevista preguntándole cómo está siendo esta segunda etapa como alcalde de Pinos Puente, ahora con IU como socio de gobierno.

Respuesta (R): Pues en este año y medio casi que llevamos, se cumplirá el día 17 de diciembre, la etapa yo creo que es muy satisfactoria, sobre todo porque por parte tanto de Izquierda Unida como del PSOE tenemos las cosas muy claras y sabemos cuáles son los objetivos que nos hemos marcado en estos cuatro años. Y es, principalmente, sacar a Pinos Puente del estado en el que nosotros nos encontramos de un total desinterés por parte de los anteriores gobernantes. Como lo tenemos claro, y la verdad que ahora mismo en estos casi 18 meses que llevamos hay una estabilidad, como no puede ser de otra manera, pues estamos funcionando yo creo que bastante bien. Por supuesto que siempre es mejorable y eso lo entendemos, pue lo que a unos les puede gustar o les puede afectar de una manera, a otros no. Pero sí que es verdad que lo tenemos asumido desde el primer momento, ilusionados, con muchas ganas y, sobre todo, sí es verdad que me gustaría dejar muy claro que en estos momentos, a día de hoy, la estabilidad de Gobierno está garantizada para lo que queda de legislatura, pues porque, como le he dicho, los objetivos los tenemos muy claros.

P. Pinos Puente dio un paso para aprobar su Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), ¿qué supone para el municipio?

R: Pues tiene una importancia muy, muy grande. Ya lo tenemos de una forma provisional, lo tenemos ya aprobado. Se aprobó, no recuerdo ahora mismo en qué pleno, pero sí es verdad que estamos esperando que para principios del año que viene, del año 2025, ya quede aprobado definitivamente después de, si mal no recuerdo, de unos 22 ó 23 años. Es decir, eso va a significar que vamos a poner a disposición de la ciudadanía y de toda la gente que se quiera acercar a Pinos Puente diversos terrenos o diversas zonas que en un momento determinado estaban acotadas por la norma subsidiaria y que ahora posiblemente se puedan liberar. ¿Eso qué va a crear? Pues que podamos construir viviendas, tanto a nivel privado como de uso colectivo y, cuando digo colectivo, es de protección oficial. Por eso, y aunque en estos momentos creemos que falta vivienda, puede haber más viviendas de protección oficial, pero sí es verdad que ahora mismo el parque inmobiliario que tenemos en Pinos Puente está bastante cubierto, por lo que estamos contentos y expectantes de que en el primer trimestre, si todo va bien, podamos aprobar definitivamente ya ese Plan General.

P. Entre los proyectos en los que trabaja el Ayuntamiento de Pinos Puente está el de la construcción del segundo gran parque del municipio, situado junto a las oficinas del Ayuntamiento. ¿Cómo va este proyecto?

R: Formalizamos la situación con los propietarios de ese parque. Bueno, de ese terreno, que ahora mismo es un terreno. Lo formalizamos, si no recuerdo mal, hará aproximadamente un mes. Pinos Puente, bajo nuestro punto de vista, carece de muchas zonas verdes, no tenemos grandes plazas, porque la infraestructura callejera de Pinos Puente se ideó en su momento como se ideó. Y sí es verdad que queremos dotarlo de una serie de plazas y de una serie de jardines y parques para el disfrute de la gente, tanto de los más pequeños como, por supuesto, de los más mayores.

"Apelo al civismo para que entre todos Pinos Puente sea un pueblo como nos merecemos"

P. Uno de los grandes retos de Pinos Puente es seguir avanzando en materia de seguridad y tras los últimos refuerzos se ha logrado bajar la tasa de criminalidad y las infracciones en el municipio, ¿cómo está actualmente la situación?

R: Creo que sí que es verdad que tenemos que decir y yo no puedo como alcalde, como se suele decir, tapar el sol con un dedo, que tenemos en la última semana un repunte de un grupillo de chavales, que los tenemos ya identificados por parte de Policía Local, pues que se están dedicando a hacer gamberradas y, sobre todo, ha venido a raíz de estas fiestas de Halloween, en las que se han dedicado a tirar huevos, a tirar alguna piedra. Pero sí decirle a la ciudadanía que en estos momentos ya están identificados por parte de Policía Local. Se está hablando con los padres y yo lo único he dado instrucciones al jefe de la Policía Local para que se esmeren en todo lo posible, primeramente, por su identificación, que ya están identificados, y actos seguido para que, en la forma jurídica que se tenga que imponer las multas, no ya hacia los menores, que, por supuesto, y posiblemente no tengan esa repercusión, pero sí a los familiares. Pero sí que es verdad que también apelo al civismo, a la educación de la ciudadanía, para que entre todos seamos un pueblo como nos merecemos y como somos. Un pueblo en el que cualquier persona que viene la acogemos con los brazos abiertos y, sobre todo, un pueblo pacífico y un pueblo en el que se pueda vivir. Y en estos momentos es lo que intentamos hacer.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Pinos Puente y en las que tiene que trabajar como alcalde para mejorar?

R: Necesidades son muchas, porque estamos intentando que en el Polígono que tenemos a la entrada del pueblo, enfrente del Polígono actual de la Molaina, ofrecer esos terrenos que hay ahí y que, aunque no son municipales, sí es verdad que tenemos buena relación con los propietarios de los mismos para que se instalen empresas que puedan aportar, primeramente, para salir de esa desidia empresarial que Pinos Puente ha arrastrado ya durante mucho tiempo. Y creo que, en un futuro, podremos dar alguna noticia. Yo creo que es favorable, porque eso supondrá la creación de empleo, supondrá que Pinos Puente, a nivel industrial, se vaya poniendo en el mapa de la provincia de Granada, porque son recursos y, sobre todo, procurar que nosotros también, ya que casi todos los pueblos de alrededor y del área metropolitana son pueblos que han experimentado un crecimiento considerable, poquito a poco vayamos consiguiendo esos objetivos que nos hemos marcado por parte del equipo de gobierno.

P. Pinos Puente va a quedar conectado definitivamente con Granada capital por autovía próximamente cuando finalicen las obras en el tramo de Atarfe de la GR-43, ¿cómo van esas obras?

R: Pues ahora mismo, si le digo, no sé los plazos de finalización de dicho proyecto, pero sí que es verdad que se ha notado una cosa, y es que yo recuerdo cuando se inauguró la GR-43, o también conocida como la Autovía de Pinos Puente, que no transitaba apenas nadie. Yo creo que también pudo ser por la desinformación o, por supuesto, por el desconocimiento. Pero yo creo que cada vez está suponiendo un mayor tránsito de vehículos por esa nueva vía, que ha significado el desahogo de la travesía que tenemos en Pinos de la Nacional 432. ¿Por qué? Pues porque yo recuerdo hace unos años, hará tres o cuatro, que llegar al semáforo de la calle de la intercesión entre la Nacional y la calle Briones era un caos, porque teníamos que regular, y se reguló en su momento con la implantación de un semáforo. Y esto suponía colas, bastante considerables, pues la travesía colapsaba también el tránsito de los mismos ciudadanos de Pinos Puente. Eso ha supuesto la descongestión de la Nacional, y yo creo que, en cuanto esté finalizada, no recuerdo cuál es el plazo de ejecución, pero yo paso casi a diario y veo cómo están trabajando, ese tramo entre Atarfe y Granada, que ya esté todo conectado, va a suponer un alivio para los ciudadanos de Pinos Puente, que estamos a 15 kilómetros, que nos vamos a poner en Granada en aproximadamente, yo creo que unos diez minutos.

Antes, para llegar a Granada, se tardaba más que ir, por ejemplo, desde Granada a Guadix, que se tarda media hora. La gente de Pinos está sufriendo durante muchísimo tiempo estos atascos y, sobre todo, es una Nacional que también está muy vinculada, como todo el mundo sabe Pinos tiene una gran extensión de Vega dentro del área metropolitana, y eso implicaba que si te encontrabas un camioncillo, una segadora o cualquier vehículo agrícola, el tránsito de vehículos suponía un aminoramiento de la circulación por parte de la vía, que yo creo que tanto los foráneos, todos los que pasaban por dicha vía, como los propios pineros, lo sufríamos.

P. En materia cultural, recientemente se ha recuperado el Aula Municipal de Danza y ha tenido una gran acogida por parte de los pineros, ¿no?

R: Pues la verdad que sí, porque si mis datos no me fallan, estamos hablando de alrededor de 200 ó 250 mujeres y hombres que se han apuntado e incluso ,no hace tanto, se tuvo que poner en las redes diciendo que por favor ya no se puede inscribir más nadie porque no hay capacidad para absorber a tanta demanda. Yo creo que ha sido un éxito porque era algo muy demandado y es algo que implica que tenemos una actividad cultural bastante importante. Y si la cultura la ligamos también al deporte, vinculándolo como actividad deportiva cultural, pues yo creo que es un gran objetivo. Igual que le puedo avanzar que también creemos que, a principios del primer trimestre del año 2025, vamos a poner también en funcionamiento el Aula Municipal de Teatro, que ahora que estamos dentro del mes de noviembre y con la Muestra de Teatro, pues yo creo que es otro de los logros y de los objetivos que nos habíamos marcado: poner a Pinos Puente en ese ámbito cultural, en ese ámbito deportivo, en ese ámbito social, que yo creo que tenemos capacidad, que tenemos pulmón y que durante mucho tiempo se ha estado demostrando y que lo vamos a seguir demostrando, que es parte de nuestra idiosincrasia pinera.

P. ¿Qué otros proyectos tiene a nivel cultural para el municipio?

R: Pues tenemos varios proyectos, yo creo que son bastante bonitos y que vamos a recuperar. Precisamente, la semana pasada estuve hablando de un proyecto que la verdad que no hemos podido sacar todavía a la luz en este año 2024, pero que yo espero que llegue a buen puerto en 2025, que es la recuperación de un certamen que había de coro rociero y que organizaba el Coro Rociero de Pinos Puente, con una gran trayectoria. Yo creo que es casi, si no es el que más es de los más longevos de la provincia de Granada. Pues recuperarlo con esa característica que nació, que era bianual. Ya el director del coro, Manolo Casado, al cual le doy las gracias por estar ahí siempre, está detrás y vamos a ver si lo podemos poner en funcionamiento el año que viene. Por implantar, yo creo que ahora la música que todos bailamos, unos en más o menos grado, el reggaetón, dirigido principalmente a la gente joven, vamos a organizar ese festival que yo creo que también se pueda materializar en este año 2025. Es decir, tenemos bastantes proyectos culturales que próximamente y a lo largo del año 2025 creo que pueden salir a la luz, porque uno de los objetivos que nos hemos marcado es que Pinos Puente sea referente a nivel cultural y a nivel deportivo en el ámbito del área metropolitana y, por supuesto, en muchos más ámbitos que iremos viendo cómo lo vamos a ir desarrollando.

"Uno de los objetivos es que Pinos Puente sea referente a nivel cultural y deportivo en el Área Metropolitana"

P. Y en el ámbito deportivo, ¿qué proyectos tienen?

R: Pues ya está el concejal de Deportes, junto con el Teniente Alcalde y el concejal de Economía, casi cerrando, pero ahora mismo yo creo que le puedo anunciar que el París Sant-Germain, el Villarreal, el Sevilla, el Real Madrid, el Barcelona, yo que están casi cerrados y si no, se van a cerrar en estos días, para el Campeonato que tenemos de Alevín, que se va a celebrar el día 21 y el 22 de diciembre. Pero es que el día 28 también, en colaboración con la Asociación contra el Cáncer de Pinos Puentes, vamos a organizar otro torneo que se va a llamar ‘Torneo Granada contra el Cáncer’ y que va a tener sede en Pinos Puentes. También para recaudar y, sobre todo, va a ser a nivel provincial. Creo, si mis datos no me fallan, que va ser también para poner el mundo deportivo de la provincia y para que conozcan lo que tenemos en Pinos. Es decir, que a nivel deportivo, yo creo que estamos muy bien, sobre todo, porque se han recuperado y se han puesto en funcionamiento escuelas de pádel, se ha recuperado la pista de baloncesto, se han recuperado las pistas de tenis, que eso ha sido en estos meses pasados.

Por ponerle otro ejemplo, después de correr mucho, y todavía nos quedan algunos detalles, se ha puesto en funcionamiento la piscina municipal después de cinco años cerrada. Este año también se le ha quitado el césped artificial que tenía que, si mal no recuerdo era alrededor de entre 15 y 20 años el que teníamos en el polideportivo Emilio Baena, y se ha puesto un nuevo césped. Es decir, que estamos haciendo a nivel deportivo. Queremos y ya estamos consiguiendo esa excelencia, y lo digo así, a nivel provincial.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Pinos Puente:

(Audio): Francisco Pérez, vecinos de Pinos Puente: ¿Qué proyectos tiene previstos para el desarrollo industrial de nuestro pueblo? Dado que soy un amante de mi pueblo y quisiera que tuviera una evolución que favoreciera y para que floreciera como en otros tiempos, que es un pueblo maravilloso, a pesar de que tengamos ciertamente un poco de mala fama fuera por las circunstancias que tiene este pueblo. Pero este es un gran pueblo y me siento orgulloso de ser de Pinos Puente.

R: Proyectos a nivel industrial, lo que él está comentando, le voy a empezar contando antes de contestarle a la pregunta que ha hecho el vecino, a Paco, por aclarar y por el conocimiento en general, que en 1928 Alfonso XIII, por el desarrollo industrial que teníamos en Pinos Puente, le concedió el título de ciudad por un decreto real. Es decir, Pinos Puente es ciudad desde 1928. En tres, cuatro años vamos a celebrar el centenario de esa declaración. ¿Qué suponía? Pues suponía que en aquellos tiempos, a principios del siglo XX, Pinos Puente tenía una gran industria. Estaba la Nueva Rosario, estaba Carbonell, estaba la fábrica del lino, estaba la masía de Morente, etcétera. Eso es lo que intentamos conseguir. Bien es cierto que los tiempos han cambiado, que lo que ahora mismo, por ejemplo, dentro de la Vega se está cultivando no era lo de hace 100 años. Porque ya a mí muchas veces me da pena cuando ves en plena Vega la plantación de olivos, cuando el olivo casi siempre ha sido un cultivo de secano, ¿no? Bueno, vamos con los tiempos. La transformación de la Vega lleva ya mucho tiempo, pero sí es verdad que nosotros necesitamos despegar a nivel industrial y yo creo que supondrá el afianzamiento principalmente de la gente de Pinos y, sobre todo, que la gente, la industria, las empresas miren a Pinos como referente y seamos, no le voy a decir, que sería el objetivo primordial, ser ese referente del 1928, pero sí poner en el mapa de la industrialización de la provincia de Granada a Pinos.

Tenemos en proyecto ese polígono industrial que es el Turán, que creo que si todo va bien, en los próximos meses podremos dar una noticia que yo creo que va ser beneficiosa y, sobre todo, puede impulsar el que otras industrias y otras empresas se vengan a ese polígono industrial, que está dentro de una estrategia de camino muy interesante, sobre todo, porque tenemos la A-92 a tiro de piedra. Tenemos la Nacional 432, tenemos también la GR-43, es decir, que estamos ahora mismo en un nudo y en un enlace de caminos y de vías de comunicación muy interesante para la provincia de Granada. No se requiere tardar diez o quince minutos de camino o de carretera para acceder a una gran vía, porque nosotros estamos a mucho menos. Por eso, el Plan General va a suponer la liberación de terrenos tanto para la implantación de la industria como también para la puesta en funcionamiento y construcción de vivienda nueva, como también para atraer a esa masa industrial, a esa masa de proyectos nuevos que supongan el poco a poco crecimiento y desarrollo del polígono industrial.

“Queremos poner a Pinos Puente en el mapa de la industrialización de la provincia”

Me va a permitir que no dé más datos, porque en el anterior periodo que estuve de alcalde vinieron varias empresas, y esa alegría y esas ganas de que Piros Puente vaya evolucionando industrialmente y, al final, por diversos motivos no se pudieron cumplir. Pero sí es verdad que tenemos algunos proyectos bastante interesantes y que yo creo que si todo va bien, y ahora mismo no va mal, porque es mucha documentación, mucha burocracia la que se tiene que todavía tramitar. Pero sí es verdad que por parte de esos posibles inversores, o por parte de esos posibles personas vinculadas con el mundo de la industria, creo que en un futuro, y bastante cercano, podremos dar noticias de que Pinos Puente ya va a impulsar ese polígono industrial que creo que es tan importante para el desarrollo, por supuesto, de la industria en Pinos Puente como también y, por supuesto, es importantísimo por la creación de puestos de trabajo, como también para que podamos ir creciendo dentro del área metropolitana.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta:

(Audio): Dori López, vecina de Pinos Puente: ¿Qué plan tiene para mejorar las infraestructuras y servicios públicos del pueblo?

R: Planes hay muchos. Le voy a poner un ejemplo y es uno de los principales: por parte del Gobierno de la nación, de Pedro Sánchez, Pinos Puente va a poder adquirir la Nacional 432 y se va a convertir en un eje principal del desarrollo de Pinos, porque se va a convertir en una avenida. Eso nos va a suponer la remodelación de toda la fisonomía de Pinos Puente. Porque en el momento que entres en Pinos, no te vas a encontrar ya esa vía de comunicación de las características en las que en estos momentos está. Si todo va bien, y yo últimamente lo dejo todo mucho al tiempo, porque muchas veces lo que quiero es que salga de un día para otro. Los planes que tiene el Ministerio, y los objetivos, es que como fecha máxima estén empezando las obras de la nueva vía de comunicación o de la nueva avenida de Pinos Puente con fecha 30 ó 31 de marzo del año que viene. Estamos hablando de casi un año de ejecución de la obra, en la que se remodela todo: pavimentación, farolas, el soterramiento de contenedores, el nuevo acerado, nuevas zonas de aparcamiento, de carga y descarga. Va a ser una zona para que la gente pasee, con carril bici. Es decir, eso nos va a suponer que vayamos poco a poco cambiando la estructura urbanista de Pinos Puente.

Aparte de eso, recientemente, hace aproximadamente una semana, a principios de mes, hemos empezado ya las nuevas obras del PFEA 2023-2024. ¿Qué va a suponer? Pues que, por ejemplo, vamos a hacer distintas plazas, vamos a remodelar calles, vamos a cambiar farolas, vamos a irnos adaptando a los tiempos en los que estamos. Por parte también de la Diputación, vamos a cambiar también una calle entera, como es la Calle de Vadillo, conexión con Vicente Alexandre, con asfalto nuevo, soterramiento de contenedores, acerado nuevo y, por supuesto, ahora mismo tenemos un problema de canalización de aguas, tanto residuales como de agua potable, y todo eso se va a cambiar. Es decir, vamos a intentar darle nuevas estructuras a Pinos Puente y, sobre todo, actualizarnos en muchos aspectos.

Hemos conseguido también, por parte del Gobierno central como de la Junta y de la Diputación, que tengamos también este año un PER especial, que lo vamos a invertir en este año 2024-2025 íntegramente en la puesta en funcionamiento de un centro expositivo para albergar todos los objetos y todos los utensilios que se vayan encontrando dentro de las excavaciones del Cerro de los Infantes. Es decir, como podemos comprobar, simultáneamente va a haber políticas. Y todo lo que se está realizando y lo que se va a desarrollar en un futuro va a ser todo políticas transversales, que todas están encaminadas principalmente para el desarrollo y bienestar de nuestros vecinos de Pinos. Tenemos infinidad de cosas, que yo creo que, poco a poco, los vecinos van a ir viendo.

"Queremos empezar la obra de construcción del nuevo edificio del Ayuntamiento, para que no haya dos sedes"

Uno de los objetivos que también hemos marcado para este año y si no a lo largo, posiblemente para finales del año 2025, no tiene sentido que el Ayuntamiento de Pinos Puente tenga dos sedes. En Pinos Puente se conoce el ayuntamiento viejo y el nuevo. Como hay unos terrenos, un terreno aledaño al ayuntamiento viejo de Calle Real, pues vamos a ver si podemos empezar también la obra de construcción del nuevo edificio, que irá conectado, irá enlazado al antiguo. Es decir, que cuando digas el ayuntamiento no tengas que pensar a qué ayuntamiento tengo que dirigirme. O, cuando nos visita alguien, tengas que indicarle que la Presidencia o el alcalde está en un ayuntamiento, que sea el de abajo, y el área de Urbanismo, etcétera está en la calle Real del ayuntamiento de arriba. Tenemos que, sobre todo, darle a la ciudadanía las mayores facilidades de acceso a todo. Y, por supuesto, a toda la burocracia y todas las prestaciones que el ayuntamiento debe desarrollar. Así que les digo que son muchos los objetivos que tenemos marcados en lo que queda de esta legislatura y, por supuesto, vamos a intentar que todos vayan llegando a su fin.

P. ¿Y hay algún proyecto destacable más a largo plazo?

R: Nos interesa, y es una de las cosas que hemos marcado, intentar no limar, sino limpiar esa fama que tenemos la gente de Pinos. A mí me duele cuando veo en noticias, porque en otras poblaciones ocurren los mismos hechos que en Pinos Puente, que la prensa nos saca siempre el titular en Pinos Puente tal, en primera, y en otros municipios cuando ocurre, posiblemente exactamente igual, es el titular, es el pie de página o el pie de foto y luego ya entra en el desarrollo. Es verdad que a nosotros nos duele y a mí, como alcalde, me duele. ¿Y por qué me duele? Me duele porque tenemos y hacemos casi lo mismo que en el resto de los municipios de la provincia de Granada. Como bien usted ha dicho al principio de esta entrevista, nosotros cada seis meses convocamos la Junta de Seguridad Ciudadana y con los datos que nos pasa el puesto de la comandancia de la Guardia Civil, nos dice que en Pinos Puente se ha reducido considerablemente la delincuencia. Es verdad que, a lo mejor, durante alguna época del año hay repuntes, muy puntuales, de hechos, pero yo creo que eso ocurre en todos los sitios. Las plantaciones de maría o de marihuana, no simplemente en Pinos, yo creo que se han extendido en toda la provincia de Granada y en otras provincias, no simplemente en Granada. Por eso, la prensa siempre tiene el titular en Pinos Puente. En Pinos Puente, sí, pero en otras poblaciones también. En Pinos Puente, ahora mismo, estamos desarrollando una muestra de teatro. Anoche estuvo la compañía Yllana y fue un espectáculo de risa, de divertimento, de buen hacer por parte de la compañía y de pasárselo bien los ciudadanos. Fueron cuatrocientas y pico butacas, que son las que tiene el Teatro Martín Recuerda, y estuvo completamente lleno.

"Me duele cuando lo veo en noticias, porque en otras poblaciones ocurren los mismo hechos que en Pinos Puente"

Durante todo el mes de noviembre, tenemos esta muestra de teatro, pero es que termina noviembre y empezamos ya con toda la actividad que ya está prácticamente finalizada, toda la programación de la Navidad. Pero terminamos la Navidad y ya nos metemos en la programación de todo el año. Tenemos un teatro fresquito, en el que tenemos diversas actividades culturales, deportivas, sociales, y eso queda muy poco reflejado en la prensa. Es uno de los objetivos que a nosotros, como equipo de gobierno, y a mí, como alcalde, me duele. Que si cuando se produce un hecho delictivo tiene que quedar reflejado, yo lo entiendo perfectamente, ahí no nos vamos a oponer y que la ciudadanía sepa lo que ocurre. Pero es que también ocurre en otras poblaciones. ¿Por qué a Pinos Puente se le da una importancia que a otras poblaciones, siendo el mismo hecho delictivo, no tienen? Vamos a intentar luchar para que la gente vea que no somos así. Porque a mí me sorprende cuando alguien dice "¡Pinos Puente, la gente!" No, no somos malos. La gente de Pinos Puente, todo el que llega se queda en Pinos Puente. Le puedo decir que hemos sufrido, hemos experimentado satisfactoriamente en los últimos meses un incremento de nuestra población. No me he traído los datos, pero yo espero que para finales de este año 2024 volvamos a superar los 10.000 habitantes que habíamos perdido hace cuatro o cinco años. Es decir, eso es importante. Y, sobre todo, porque se está viniendo gente de distintos lugares de España. Y les voy a poner un ejemplo de un matrimonio que tenían aquí amistades en Pinos. Hace mucho tiempo, vinieron a Pinos, conocieron Pinos, les gustó y se han comprado su casa. Y son de Madrid. Es decir, se está viniendo gente de otros sitios a vivir a Pinos Puente. Pues porque les gusta la actividad cultural, les atrae la actividad deportiva, les atrae el pueblo en sí como es.

Tenemos una de la calles Real más grande casi de la Vega de Granada. Estamos hablando de cerca de un kilómetro de calle Real, en la que podemos encontrar edificios históricos, que todos están protegidos por el Ayuntamiento, y edificios señoriales. Es decir, vamos a poner en valor eso: que cuando haya un hecho delictivo, por supuesto, si se tiene que dar a conocer, se dará a conocer lo que ocurre en Pinos, porque en otras localidades también ocurre. Eso es uno de los objetivos que hemos marcado. Y, por supuesto, incrementar toda la labor cultural, toda la labor deportiva. Y si tenemos esa gran fortuna de que se desbloquee todo lo que conlleva el polígono industrial El Turán, el que la gente nos vea como un pueblo receptor de esas empresas que quieran instalarse en Pinos, que creemos esa infraestructura social, industrial de la que posiblemente carece en estos momentos Pinos Puente. Por distintas vicisitudes de tiempos pasados no se consolidaba el polígono. Eso yo creo que nos va a hacer sentirnos orgullosos y sentirnos que somos una población que aporta a la sociedad granadina, a la sociedad a nivel general en todos los aspectos. ¿Que tenemos algunos puntos concretos? Sí. Pero yo creo que como todas las poblaciones. Eso sería, por supuesto, la creación de riqueza y la creación de empleo, importantísimos para la población de Pinos y para este alcalde, como no puede ser de otra manera. Pero, igual que le digo que eso conllevará el bienestar de todos los ciudadanos, de nuestros ciudadanos, y que es el objetivo o uno de los objetivos primordiales que nos hemos marcado.

P. Y por último, ¿qué ventajas diría que tiene vivir en Pinos Puente para todos sus vecinos y para la gente que, como me comentaba, decide vivir allí?

R: Yo creo que a lo largo de esta entrevista se han dado distintas pinceladas. Y es que, primeramente, a la población que nos llega le abrimos los brazos. Hay un dicho en Pinos Puente que dice que ‘todo el que bebe de la acequia del Cabo se queda en Pinos’. Y yo creo que es así, porque infinidad de maestros, cuando estaban en los colegios, en la Virgen de las Angustias y en el colegio San Pascual, se quedaron a vivir en Pinos. Y, de hecho, la Guardia Civil, cuando estaba el cuartel y estaban las viviendas de los civiles, también se quedaban a vivir. Es decir, nosotros queremos que la gente nos vea, que nos conozca, pero que no nos conozca mediante las notas de prensa o un artículo, que también, pero lo que nosotros queremos es que vengan, que nos conozcan, que vean cómo vivimos, que tenemos calidad de vida, que estamos en plena Vega de Granada. Dentro de la Vega de Granada, creo, si mis datos no son erróneos, que somos el municipio más extenso de la Vega de Granada. Tenemos calidad de vida y eso es lo que queremos ofrecerle a toda la gente que se acerque a nuestro municipio. Si es verdad que durante mucho tiempo se ha ofrecido una imagen errónea nuestra. Pues vamos entre todos a intentar cambiar esa imagen y hacerla positiva, porque somos así. Y por Pinos se puede pasear, y por Pinos puede salir la gente tranquilamente. Eso es lo que queremos, que nos conozcan y que vean que por la gente de Pinos no hay que temer nada. Somos una población igual que el resto de las poblaciones de la provincia de Granada, como de otras provincias. Por eso, sinceramente, hago un llamamiento a toda la gente que nos quiera conocer. Tenemos, yo creo, una gastronomía rica y, sobre todo, de productos de la Vega de Granada. Tenemos atractivos turísticos que estamos potenciando y que vamos a seguir potenciando. Somos una gente que acoge a todo el que llega. Es decir, que yo creo que calidad de vida, desde este momento, se ofrece a todo el que quiera venirse a Pinos. Que nos conozca, que seguro se va a enamorar de la gente de Pinos.