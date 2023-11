Encuesta | Los granadinos muestran su rechazo y preocupación ante la amnistía

Granada no apoya la amnistía concedida por el Gobierno de España a los condenados por el 'procés'. Los granadinos ya mostraron su rechazo a la medida adoptada por el PSOE para llegar a un acuerdo para la investidura este pasado domingo cuando miles de personas salieron a las calles en señal de protesta. GranadaDigital ha querido preguntar directamente a los granadinos su opinión sobre el pacto firmado con ERC y Junts, unas opiniones que se resumen en un auténtico rechazo y preocupación por las consecuencias que puedan derivarse del acuerdo.

La mayoría de los encuestados por este medio consideran que la "estrategia" elaborada por Pedro Sánchez para revalidar Gobierno junto a Sumar es "completamente anticonstitucional". Varios hablan de una "compra de votos a cambio de concesiones", añadiendo que "se están vendiendo votos solo para llegar a un sillón con un pacto que no beneficia a ningún español".

Hablar públicamente sobre la amnistía se ha convertido casi en un tema tabú. Muchos granadinos prefieren no pronunciarse en este asunto, incluso teniendo un pensamiento claro al respecto, la gran mayoría en contra y alguno que otro, aunque en menor número, a favor. Uno de los encuestados asegura que para él la amnistía es una "injusticia y una discriminación con respecto a las diferentes comunidades autónomas ya que se les trata de forma beneficiosa a nivel fiscal, mientras que otras salen perjudicadas. Es muy injusto para muchos españoles".

Aunque la tendencia generalizada está marcada por el más absoluto rechazo a la amnistía, hay algunas personas que prefieren no posicionarse del todo y dejar este asunto a los expertos. Así lo explica una de las encuestadas que asegura tener "una gran preocupación porque el sector jurídico está planteándose si esta amnistía es legal o no. Es por eso que me gustaría que la gente que sabe realmente sobre esto sea la que nos dé una solución y decidan ellos".

Respecto a las posibles repercusiones que la concesión de la amnistía puede provocar, las respuestas son muy variadas. Desde la "supresión del poder judicial", pasando por una posible "nueva ola del independentismo" hasta una vuelta a "la república del siglo XX, que es el miedo que tenemos todos".