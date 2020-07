El 61,2% de las empresas de Granada tuvo que echar la persiana durante el estado de alarma

El 61,2% de empresas de Granada ha tenido que abandonar su actividad durante el estado de alarma (la media andaluza está en el 56,6%). El sector servicios ha sido el más perjudicado, con el 67,97% de empresas paralizadas, mientras que el primario es el que mejor ha aguantado la sacudida (40%). Únicamente Málaga, presenta datos de paralización peores que los granadinos en toda la comunidad. Son los datos desprendidos del estudio ‘Granada Emprende post Covid-19’, elaborado por Andalucía Emprende junto a más de 173 emprendedores, autónomos y pymes de la provincia (unos 1.500 en el conjunto de la comunidad) y una veintena de expertos, que han colaborado con el fin de generar un mapa conceptual que ayude al tejido económico a encontrar soluciones eficaces.

El informe refleja cómo los empresarios, especialmente pymes, muestran su preocupación por el panorama que se vislumbra tras la crisis. Un 72,83% asume que nada será igual a partir de ahora. Un 14% están decididos a abandonar su actividad. Mientras que un 13% se plantean cambios en su modelo de negocio y un 3% tendrá que reducir plantilla. Datos que han sido presentados por la delegada territorial de Empleo, Formación y Universidad de la Junta en Granada, Virginia Fernández, en las última de las ‘ocho más una’ webinars celebradas en cada una de las provincias andaluzas, además de la de presentación de los datos. Esta última ‘parada virtual’ se ha producido en Granada.

La directora de Andalucía Emprende, Rosa Siles, ha sido la encargada de introducir a los ponentes en la cita granadina, celebrada este martes a través de una reunión múltiple de Zoom que ha sido presenciada por más de 200 personas. El doctor en Farmacia, e investigador del Centro GENYO, Juanjo Díaz Mochón, y el doctor en Física por la UGR, y director de la oficina para la implementación de IFMIF-Dones, Antonio Peña, han sido los dos expertos que han formado la mesa.

Juan Prieto, subdirector de GranadaDigital, ha ejercido las labores de moderación en un coloquio virtual en el que también ha participado el secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Administración autonómica, José Agustín González, y que ha tenido a los oyentes a través de la plataforma Zoom como principales protagonistas.

En un tono dinámico y muy distendido, Siles ha avanzado el “honor” que para Andalucía Emprende supone haber formado parte de un estudio “sin precedentes”, De igual forma, se ha preguntado qué necesitan los emprendedores en una coyuntura tan compleja como la actual. “Iniciativas interesantes y expertos en cada sector y provincia”, ha acertado a contestar.

Por su parte, la delegada ha puesto el acento en la transformación digital. Un reto futuro que para muchas empresas ya es de presente, máxime con la última ayuda a pymes que, para dicho fin, ha sacado la Junta de Andalucía. En tanto en cuanto ese proceso se completa, la pandemia ha ido moldeando la capacidad de adaptación empresarial. En este sentido, el trabajo autónomo es, con diferencia, el que ha registrado un mayor índice de cierre con un 69,6%. De ahí a que la petición y tramitación del cese de actividad fuese una de las medidas más demandadas en Granada (57% de las sociedades), seguida de la ayuda de 300 euros de la Consejería de Empleo (15,71%), los ERTE (12,57%) y el teletrabajo (5,76%).

Dos retos para un mismo fin

Ya en el tiempo de los expertos, el coloquio se ha estructurado en torno a dos bloques llamados ‘Retos de Innovación y Tecnología’ y ‘Retos de Salud’. Quien primero ha tomado la palabra ha sido el doctor Juanjo Díaz, quien ha reconocido que la pandemia ha generado “importantes cambios de protocolo y actividades”. “Vircel y Master Diagnóstica, por poner ejemplos de dos empresas punteras con presencia en Granada, se tuvieron que adaptar para generar test de PCR. Granada ha manejado bien el acceso a esos test. El problema ha sido la falta de material base. Se ha abierto una línea de negocio que no existía para unos y para otros ha servido para adaptarnos”, ha afirmado el también cofundador y director ejecutivo de DestiNA Genomics.

Díaz ha incidido en la importancia de tomar las medidas para que un nuevo rebrote “nos vuelva a pillar sin herramientas como en marzo”, y ha apuntado a la colaboración como principal instrumento. El experto cree que Granada debe apostar por campos como la telemedicina, el diagnóstico o el ‘big data’. “La colaboración público-privada es fundamental. En el término medio está la virtud”, ha aclarado el científico, quien a preguntas de los oyentes ha puesto en valor el papel de la mujer en el terreno de la investigación: “Es cierto que es un campo donde predominan mujeres, si bien es cierto que en fases posteriores se desvía a favor del hombre. Este hecho puede estar ligado a factores como la maternidad u otros factores sociales”, ha matizado antes de señalar el PTS como un faro en el ámbito sanitario “a la altura del Biocat, en Barcelona”.

Por su parte, el director de implementación del IFMIF-Dones, Antonio Peña, ha explicado el punto en el que se encuentra el acelerador, que será uno de los grandes dinamizadores de la economía granadina. El municipio de Escúzar es el candidato europeo a albergar las instalaciones del proyecto IFMIF-Dones. “Candidato no quiere decir que habrá una gala y dirán “and the winner is”. Japón podría albergarlo también, pero no competimos contra ellos, sino que hemos de llegar a un acuerdo conjunto para implementarlo en Granada y sumar en un proyecto mayor llamado Demo, que sí que debe llevarse a cabo en el país nipón”, ha advertido de forma ilustrativa Peña.

El también doctor en Física ha destacado su vida en la empresa privada y ha reconocido que la adaptación docente ha sido “compleja”: “Pasamos de un método presencial a algo completamente desconocido. Ha sido difícil para el profesorado y para los alumnos, aunque no ha habido retrasos considerables”.

Pasar de la energía de fisión a la fusión nuclear es el objetivo del IFMIF-Dones. Un proyecto que pretende hallar los materiales que compondrán los futuros reactores de fusión. “Desde el punto de vista técnico, todos los componentes han sido ensayados. Contamos con la UGR, que es la responsable de implementación, y el Ciemat en Madrid, que se encarga de la parte técnica. También con los fondos de la Junta, el Ministerio y la Comisión Europea”, ha remarcado antes de sentenciar de forma lacónica: “A fecha de hoy, el compromiso es absoluto por parte de todas las partes”.

Citas para concluir

A modo de conclusión final, cada ponente ha ido citando a distintos referentes. Peña ha recordado una frase de James Clerk Maxwell: “La ignorancia consciente es el preludio de todo avance de la razón”, al tiempo que ha pedido generosidad y apertura de mente para pasar el trago. De igual forma ha usado el paradigma de cómo los dilemas que los matemáticos de hace siglos sirvieron para formular la Teoría de la Relatividad y, posteriormente, avanzar en la fusión de partículas.

Juanjo Díaz ha afirmado que “la teoría viene por delante del conocimiento. Tenemos que saber gestionarlos y ponerlos en el modelo adecuado, pero no solo con eso basta”. Henry Ford ha copado las palabras de la delegada, Virginia Fernández, apuntando que “tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto”. Fernández ha rechazado la idea de que el turismo sea el culpable de la estacionalidad económica: “Es muy importante para nuestra comunidad, aunque hay que reinventarse y abrir nuevas vías”. Marvin Minsky ha sido el elegido por José Agustín González, secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo: “Las máquinas más evolucionadas son las personas”. Y el subdirector de GranadaDigital, Juan Prieto, tampoco ha querido quedarse atrás parafraseando a Dante Alighieri en ‘La Divina Comedia’: “No hay mayor dolor en el infortunio que recordar el tiempo feliz”. “Andalucía Emprende supone un nuevo reto ante esta situación, y vamos a superarla”, ha concluido.