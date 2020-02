Una empresa granadina, afectada por la cancelación del Mobile World Congress

Firmafy, la única empresa granadina seleccionada para representar a España en el Mobile World Congress, ha sufrido un grave revés al anunciarse la congregación de la feria mundial. Firmafy es una startup granadina que ha desarrollado una aplicación para la firma online de documentos desde el móvil. Su innovadora herramienta, dentro del área de identificación y transformación digital, había sido seleccionada para representar a España en el citado congreso.

“Ser seleccionados para representar a España no es un proceso fácil. Antes, Firmafy tuvo pasar por una exhaustiva criba, entre miles de empresas tecnológicas, realizada por Red.es, entidad pública del Ministerio de Economía y Empresa”, han lamentado los responsables de la empresa en una nota de prensa.

Lo cierto es que, tras meses de trabajo preparando su participación, han seguido con mucha atención la evolución de los acontecimientos, ante el abandono masivo de empresas como consecuencia del coronavirus. En la noche del miércoles 12 de febrero, GSMA, la entidad organizadora del congreso confirmó que no se iba a celebrar. La confirmación definitiva ha llegado este jueves.

Por el momento, todo el mundo está valorando la repercusión económica de la cancelación. Firmafy todavía no puede cuantificar todas las pérdidas económicas que le ha generado. Desde Firmafy comentan que todavía no se ha confirmado qué va a pasar con la inversión realizada en el stand, la organización no se ha puesto en contacto aún. Sí lo han hecho desde Red.es, desde donde han remitido el comunicado oficial del GSMA, y piden paciencia para poder atender ahora todas las solicitudes. Por el momento lo que sí es seguro es que el coste de alojamiento y transporte está perdido, como toda la inversión realizada para preparar el evento.

No obstante, desde Firmafy aseguran que entienden perfectamente la cancelación. “Reunir en un mismo espacio a miles de personas de todo el mundo, en plena alerta mundial por el coronavirus, generaba temor entre visitantes y expositores”, expresan en el comunicado, en el que añaden que, a pesar de las altas medidas de seguridad anunciadas por el evento, como detectores de temperatura en los accesos, o restricciones en la entrada a personas enfermas, “el miedo de los asistentes era evidente”.

“Eso, por no hablar del ambiente enrarecido en el que se iba a celebrar, la foto del Mobile World Congress 2020 podría haber sido la de un público asistiendo con mascarillas, con recelo a darse la mano o tocar dispositivos táctiles por miedo al contagio”, añade la empresa, que tiene claro que la retirada de todas las grandes marcas “fue el empujón que necesitaba la organización para tomar la decisión”.

La plantilla de Firmafy reconoce que ha sido duro por todo el esfuerzo e ilusión puestos en el congreso, que además de darles visibilidad, era un lugar de encuentro donde cerrar posibles negocios. Pero por otro lado, entienden perfectamente la cancelación, porque los motivos eran de causa mayor, la seguridad de las personas debe estar antes que nada, concluye en su nota Fran Cortés, oficial ejecutivo jefe de la marca.