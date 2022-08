Emi Parejo, de patinar en descampados a los campeonatos mundiales de Roller Freestyle

Con 11 años, Emi Parejo se puso sus primeros patines. Sin un sitio donde practicar, tuvo que conformarse con los descampados de tierra. A partir de ahí, compró sus primeros patines de Roller Freestyle y aprendió imitando vídeos de internet y practicando en la calle. "Me llevé muchísimos golpes, pero poco a poco fui mejorando", cuenta la patinadora almeriense criada en Granada. Tras muchos años de lucha para ser reconocido, en 2017 la Federación Española de Patinaje aceptó el Roller Freestyle como una modalidad más. Se celebró el primer mundial, ofreciendo el certificado de deportistas de alto nivel a sus practicantes, y en él participó Emi Parejo. "Que viniendo de un deporte que se consideraba callejero se haya reglamentado de esta manera, para nosotros es un avance muy grande", asegura.

"Hasta 2017, mi único objetivo era divertirme, había competiciones, pero nada era oficial porque no éramos deportistas certificados. A partir de ahí, me di cuenta de que mi hobby podía darme algo más y me puse a trabajar en ello", señala Emi Parejo.

La 'rider' criada en Granada y actual miembro de la Selección Española de Patinaje ha regresado tras dos meses en Estados Unidos con el objetivo de conquistar el Campeonato de España, que se celebrará del 2 al 4 de septiembre en Bilbao.

Su preparación en Estados Unidos, cuna del patinaje

Para entrenar, Emi Parejo eligió Los Ángeles porque existen numerosas zonas habilitadas para la práctica de su deporte y, además, porque por estos espacios deportivos se pasean de manera continua ojeadores que pueden fichar a la 'rider', ya que en Estados Unidos es un deportes más conocido. "Se nota que es la cuna del deporte, hay mucha afición y siempre hay gente con la que patinar. En Granada siempre entreno sola", cuenta. De hecho, Emi Parejo no se cierra a la opción de patinar en América. "Estos dos meses eran un poco para ver si mi vida como profesional podía darse allí y me he dado cuenta de que sí", afirma.

Esto sería un paso más en la carrera deportiva de Emi Parejo, ya que uno de los objetivos principales que se ha planteado siempre es el de convertirse en una patinadora de referencia a nivel mundial para las nuevas generaciones y así poder dar a conocer más su deporte en España.

Su experiencia en Los Ángeles ha sido "maravillosa" y le ha servido para ultimar detalles de cara al Campeonato de España, en el que espera mejorar la tercera posición que obtuvo en 2021. La competición tendrá doble sede: será en Bilbao, lugar en el que compite Emi Parejo, y en Santecilla de Mena (Burgos).

El Roller Freestyle, un deporte de riesgo

El Roller Freestyle es una disciplina dentro del patinaje que destaca por practicarse en 'Parks' preparados con barandillas, rampas y bordillos donde realizar acrobacias. Al competir, cada rider tiene un minuto en el que realizar el mayor número de trucos. Al tratarse de una disciplina 'freestyle', el ganador es elegido por un jurado, que valora el estilo propio y la forma de cada patinador, además de su fluidez y velocidad.

"Sin duda es el punto débil de nuestra disciplina. Se pierde toda objetividad, estamos un poco frustrados con este aspecto. Si nos fijamos en otras disciplinas como la gimnasia artística, cada truco tiene una puntuación, lo que lo hace más objetivo. Es un trabajo que creo que va a venir con los años y se asemejará al del snowboard freestyle", apunta.

La vida de un patinador profesional, al igual que en el resto de deportes extremos, se caracteriza por llevar el cuerpo al límite y realizar maniobras que pueden acarrear lesiones. "La base del entrenamiento es tener un cuerpo fuerte y descansado, por eso entreno mucho en el gimnasio. A partir de ahí, cuando hago patinaje lo hago en progresión. Al aprender un truco nuevo, voy avanzando poco a poco, minimizando el riesgo", detalla. Las cosas también han cambiado desde que los jóvenes entrenan en el antiguo 'botellódromo'. "Desde hace poco, hay instalaciones con piscinas de espuma donde practicar, antes no, tenías que hacerlo directamente en cemento", recuerda Emi Parejo.

"De todas formas, después de un entrenamiento siempre acabas con un golpe nuevo. Hay un protocolo de alimentación y preparación física que ya tenemos interiorizado, pero que supone un ajetreo importante", asegura Emi Parejo.

En su mejor momento

Un factor importante en los deportes extremos es la autosuperación. "Este es un deporte muy mental en el que algunos obstáculos te bloquean por el miedo. El día de la competición, tienes poco tiempo para adaptarte al parque que pongan y patinar lo mejor que puedas. Tienes que estar muy preparado mentalmente", señala la patinadora.

"En California he aprendido a no ponerme límites y a poder con todo lo que se me presente. El nivel de patinaje y los profesionales han hecho que aprenda mucho más rápido. He estado dos semanas en Las Vegas, donde he aprendido de un entrenador del Circo del Sol. Estoy, sin duda, en mi mejor momento", destaca Emi Parejo.