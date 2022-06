Insúa: "Ciudadanos es el voto estratégico, el único para evitar cuatro años de follones"

“En estas elecciones, Ciudadanos no es solo el voto necesario, sino el voto estratégico, pues es el único en el que, por un lado, puedes evitar cuatro años de follón continuo, y en el que, por otro lado, te aseguras de que este cambio que ha funcionado pueda seguir haciéndolo durante cuatro años más”. Así ha resumido la candidata del partido liberal por la provincia de Granada al Parlamento andaluz, Concha Insúa, la “necesidad de votar con cabeza e ilusión el próximo 19 de junio” en el arranque de campaña que ha tenido lugar en la media noche de este jueves con la tradicional pegada de carteles.

“Después de 37 años de socialismo, los granadinos han probado las políticas de centro liberal y han comprobado que funcionan. Hace tres años y medio, Ciudadanos trajo el cambio a Andalucía, un cambio que funciona, un cambio que no ha sido ni mucho menos completado, pero que va por el buen camino. Cuatro décadas de corrupción, parálisis y pérdida de oportunidades no se pueden revertir en una sola legislatura. Necesitamos darle continuidad al cambio sin caer en alternativas peligrosas que nos lleven a la frustración, al lío y el atraso”, ha expresado. Por eso, Insúa ha insistido en que “los granadinos deben decir ‘SÍ’ al Gobierno del Cambio y no del Cambiazo”. “Para seguir cambiando Granada y Andalucía hay que seguir votando a Ciudadanos y evitar que el PP dé el cambiazo en el Gobierno, pues ya hemos visto que el PP vuelve a las andadas cuando cambia a Ciudadanos por Vox, como en Castilla y León, vuelve a ser el viejo PP de siempre con la corrupción, los cortijos y la falta de reformas”, ha agregado.

En este sentido, para afrontar esta cita electoral, Insúa ha asegurado que “contamos con un pedazo de equipo”, que se caracteriza por “representar todas las sensibilidades y rincones de la provincia”, al mismo tiempo por tratarse de una candidatura de personas que se han dejado la piel por sus municipios y que saben perfectamente qué es lo que quieren sus vecinos”. “Salimos a por todas. Tenemos fuerza, tenemos ganas, tenemos mucha ilusión y el convencimiento de haber hecho un gran trabajo”, ha asegurado.

Finalmente, la ‘número uno’ de la formación naranja en Granada ha querido trasladar a todos aquellos granadinos que confiaron en Ciudadanos “que hay más motivos que nunca para seguir apostando por este proyecto de la sociedad civil limpio de corrupción”. “Cualquier otro voto es jugarse el futuro de esta tierra y de nuestros hijos. Los liberales hemos conseguido unos grandísimos resultados con nuestra gestión: todos hemos podido ver cómo con nuestra gestión hemos reducido las listas de dependencia, hemos hecho de Granada y Andalucía la locomotora económica de España y hemos regenerado las instituciones de todos los andaluces. Ciudadanos está muy fuerte en Granada y seguirá determinante para seguir aplicando estas políticas y de ser la garantía de que se hagan las cosas bien”, ha concluido.