Esta Navidad será completamente diferente a las que hemos vivido años atrás. Muchos no se podrán reunir con la familia al completo debido a las restricciones por la pandemia. Pero, ojo, esto no es motivo para que no sirvamos una cena espectacular sin gastar mucho tiempo ni esfuerzo.

Estos son los diez productos de Mercadona que harán de tu cena de Nochebuena una maravilla:

1. Crema de verduras

La crema de Mercadona es una excelente opción para ofrecerla como primer plato e ir abriendo boca. Son múltiples sus beneficios, pues no posee conservantes, solo hay que calentarla durante 3 minutos y cuenta con dos raciones generosas, con lo cual puede comer más gente por menos dinero.

(Precio: 2,20 euros/ración)

2. Delicias de queso

Canapés, patés y quesos son los caballos ganadores en toda cena que se precie. Esta bandeja incluye unas delicias para que los comensales puedan picotear antes de los platos principales, están riquísimas y se pueden comer tanto untadas como solas, además vienen varias de cada queso para que todos puedan probarlas.

(Precio: 3,45 euros/bandeja)

3. Hummus

Esta crema popular en Oriente Medio se compone de garbanzos, sésamo, aceite, ajo y pimienta, y es una opción fantástica como entrante para combinar con unos piquitos de pan o untado en unos biscottes. Está listo para consumir y es una opción muy saludable y ligera para la cena.

(Precio: 1,39 euros/unidad)

4. Jamón cocido extra

El jamón cocido es un básico que no puede faltar en la mesa, junto con otros embutidos como queso o jamón serrano. Este producto destaca porque su composición es un 90% jamón, no como otros de baja calidad compuestos por fécula de patata o almidón de maíz. Es una opción sana ya que posee alto contenido en proteínas.

(Precio: 2,25 euros/bandeja)

5. Jamón de pato curado

Si tu intención es sorprender a tus familiares e innovar, la mejor opción es salirse de la rutina incluyendo este jamón en tu mesa. Viene cortado en lonchas y tiene un sabor ligeramente diferente al de cerdo. Puedes presentarlas bien colocadas en un plato, en canapés o como más te guste.

(Precio: 2,85 euros/unidad)

6. Lasaña de salmón y brócoli

Lasaña, el plato italiano que siempre triunfa entre mayores y menores. En este caso, está compuesta por salmón y brócoli, pero su rico sabor hace que le encante a los niños, y que de esta forma consuman vitaminas y proteínas presentes en la verdura y el pescado. También es de fácil preparación, solo es necesario calentarla y ¡listo!

(Precio: 3,50 euros/unidad)

7. Paté de morcilla

El paté, como hemos mencionado anteriormente, es el mejor aliado en las cenas de Navidad. Por esto, es conveniente salir de lo tradicional y probar nuevos sabores como esta novedad que nos trae Mercadona, el paté de morcilla. Eso sí, cómelo en pequeña cantidad que puede ser pesado por la noche. Está hecho con aceite de oliva virgen extra, así que tiene una composición bastante natural.

(Precio: 1,25/unidad)

8. Paté ibérico a la cereza

Para los más dulzones, este supermercado presenta el paté ibérico de cereza. Tiene un sabor mucho más suave que el de morcilla, por lo que está recomendado para aquellos que les gustan los sabores suaves y afrutados al paladar. La cereza le aporta un toque dulce que combina perfectamente con el paté.

(Precio: 1,35 euros/unidad)

9. Pollo relleno de jamón

El redondo de pollo relleno de jamón es un plato estrella en las fiestas navideñas. Viene envasado al vacío, así que solamente habría que abrirlo y cortarlo en rodajas para presentarlo. Pese a que podemos encontrarlo todo el año en el supermercado, en estas fechas combina muy bien y tus comensales creerán que lo has hecho tu.

(Precio: Varía dependiendo del peso y la fecha de caducidad)

10. Vichyssoise

Mercadona nos ofrece una versión de la típica sopa fría francesa. Se compone por puerros y patatas y al igual que la crema de verduras viene en el mismo pack e incluye dos raciones generosas de la sopa. Viene genial también como primer plato.

(Precio: 2,20 euros/ración)