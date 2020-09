Diego Martínez: “Nuestra intención es dar nuestra mejor versión ante uno de los mejores de Europa”

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid que la intención de su equipo es dar su mejor versión “ante uno de los mejores de Europa”. El gallego ha indicado que ir al campo del equipo colchonero este domingo es “un reto tremendo” para su equipo. “Tenemos toda la intención y ninguna expectativa. Esa va a ser nuestra mentalidad”, ha añadido.

El Atlético de Madrid se ha reforzado con un delantero top, el uruguayo Luis Suárez, ex del FC Barcelona, que podría debutar en este partido, que será también el primero de esta temporada para el conjunto del Cholo Simeone. Cuestionado por esto, Diego Martínez ha afirmado que Luis Suárez “evidentemente es uno de los mejores delanteros del mundo” y si tiene participación, en el plan de partido lo tendrán que tener “muy en cuenta, pero al igual que a otros jugadores del Atlético de Madrid que son de nivel top”. “Es cierto que es el primer partido del Atleti, pero llevan diez años de rodaje, de estar en el top europeo. Repiten la mayoría, con el mismo entrenador. Ese es el mejor rodaje que se puede tener. Lleva diez años en el top europeo y de la Liga. Si a eso le añades a Luis Suárez, cualquier aficionado al fútbol puede saber de qué tipo de partido estamos hablando y a qué tipo de equipo nos vamos a enfrentar”, ha agregado.

Para Diego Martínez, los peligros del Atleti son “todos” y es difícil destacar solamente uno. “Tiene a uno de los mejores entrenadores del mundo, que prepara al detalle los partidos. Han tenido, además, tiempo para preparar el partido y es difícil quedarte con una sola cosa. Lo más importante es que nosotros creamos en lo que estamos haciendo, tengamos personalidad. Sabemos que es un partido en el que tenemos que cometer cero errores e ir ilusionados con la posibilidad de mejorarnos como equipo. Con este tipo de rivales, que demandan lo mejor de ti, eso ya supone un crecimiento. Confianza, personalidad y la ilusión de enfrentarte a los mejores”, ha asegurado.

El míster del Granada CF ha vuelto a alabar al Atleti y a su entrenador y ha comentado que “ojalá el Granada en un momento de su historia pueda parecerse al Atlético”. “Estamos hablando de uno de los grandes, me gusta aprender de todo el mundo, de todos los entrenadores. Lo que ha hecho Cholo Simeone en los últimos años es ejemplar. Es una inspiración para todos los entrenadores, más allá de que haya cosas aplicables a tu equipo. El rendimiento del equipo y de sus jugadores individualmente hablan por sí solos”, ha apuntado.

Diego Martínez ha dejado claro que solamente piensa en el partido de este domingo: “No existe para mí ahora mismo el partido del jueves. Existe el Atlético de Madrid. Además, en una temporada que ya ha habido aplazamiento en la Liga para ir el jueves a Suecia. Va a ser una temporada muy atípica. La clasificación nunca la mirábamos, pero este año menos porque va a ser totalmente irreal, en cuanto a que hay equipos que le faltan partidos. Más fácil, imposible. Foco en el presente, en competir cada punto, cada tres puntos. No existe nada más”.

El gallego ha comentado también que Quini no va a poder estar en este partido ya que se encuentra lesionado, algo “normal después de un proceso de una lesión de larga duración”. “A todos los jugadores les pasa, van teniendo estos problemillas de adaptación”, ha indicado. El que sí estará es Carlos Neva, por quien se le ha preguntado ya que lo está jugando todo. “Neva está cojonudo, jugándolo todo, lo que quieren todos los futbolistas. Está jugando en Primera a buen nivel. Es todo un ejemplo, ha venido de Segunda B, y no solo lo es por consolidarse en Primera, lo que aspiramos como equipo técnico, sino que ha sido un ejemplo porque cuando llegó a Granada jugó menos en el primer año en el filial y siguió mejorando y creciendo. Ya dio un pasito adelante al año siguiente. Ha sabido tener paciencia, desarrollarse como jugador y preparase para cuando le llegara la oportunidad, aprovecharla. ¿Quiere decir que va a seguir jugando siempre? No lo sabemos. Sí sabemos que estamos encantados con su rendimiento y con la actitud ejemplar que ha tenido cuando no le ha tocado jugar, ya sea en el filial o en el primer equipo, porque el primer año vino a muchos partidos con nosotros convocado y no jugó. Esa actitud ejemplar creo que es una inspiración para todos los jugadores”.

Por último, Diego Martínez ha sido cuestionado sobre la medular de su equipo, que cuenta esta temporada con seis jugadores. El entrenador está muy contento con todos ellos. “Estamos utilizado tres jugadores por dentro. Jugaremos con otros tipos de estructura. Esto del fútbol es curioso. El año pasado teníamos cinco y parecía que había overbooking y luego, en un momento de la temporada, nos faltaban jugadores ahí. Estamos muy contentos con los seis, son jugadores diferentes, complementarios y con un perfil que todos nos pueden aportar. Eteki, que ha pasado el Covid, necesita ese periodo de preparación. También es verdad, y toquemos madera, que por la densidad de la competición, tenerlos a todos sanos es complicado. Pero toquemos madera y ojalá los tengamos durante mucho tiempo”, ha finalizado.