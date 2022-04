“El descuento en gasolina es insuficiente, tiene que bajar más el precio porque todavía sale muy cara”

Las gasolineras han empezado a aplicar este viernes el descuento de 20 céntimos por litro en combustible, que incluye gasóleo, gasolina, gas y adBlue, la medida propuesta por el Gobierno para todos los ciudadanos. Esta bonificación mínima estará vigente hasta el próximo 30 de junio y el Estado asumirá 15 céntimos y las petroleras un mínimo de cinco céntimos por litro. GranadaDigital ha visitado varias gasolineras de Granada, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de YouTube de GranadaDigital, para conocer la opinión de los granadinos sobre esta medida. Algunos granadinos han esperado para repostar a partir de este viernes, pues sabían que comenzaba a aplicarse este descuento, mientras que otros lo han hecho por necesidad ya que tenían el depósito vacío o salían de viaje. Esta medida es positiva para algunos granadinos, mientras que otros consideran que lo que se tendría que bajar es el precio de la gasolina directamente, porque la bonificación “se tendrá que pagar entre todos” después.

La afluencia importante de ciudadanos para repostar en las gasolineras de Repsol ha provocado que el sistema de cobro se colapse, un problema que ha afectado a nivel nacional. Tanto en la estación de servicio de Repsol ubicada junto a Neptuno como en la que hay en La Chana no se ha podido servir combustible a partir de las 8:30 horas, cuando el sistema ha dejado de funcionar, una incidencia que esperan que se resuelva a lo largo del día. Esto ha provocado que los clientes acudan a otras gasolineras para repostar. “En Repsol no pueden echar gasolina porque tienen problemas al cobrar”, cuenta una granadina que repostaba en la gasolinera de Cepsa ubicada en Camino de Ronda. Ella ha esperado a llenar el depósito este viernes para tener el descuento, una medida que considera que está “bien, de momento”, aunque luego se tendrá que “pagar entre todos”.

La bonificación supone una “rebaja evidente” en el precio de la gasolina, que aún sigue siendo “cara” para los granadinos encuestados por GranadaDigital. “Es una medida que no es progresiva, a todo el mundo le afecta igual, tengamos más o menos capacidad económica y, por lo tanto, no creo que sea la mejor medida. Es más populista, porque todo el mundo va a notar al llenar el depósito que hay una rebaja, pero no creo que sea justa para todas las personas”, ha opinado un granadino mientras llenaba el depósito de su moto en la gasolinera de Cepsa de Camino de Ronda.

“He echado 20 euros y he pagado 17 con algo, pero comparado con lo que costaba antes… Tiene que bajar. Me gustaría que estuviera más barato, como estaba antes. Tenía que estar a un euro como mucho porque los sueldos son los mismos”, ha indicado otra granadina mientras repostaba en la gasolinera BP de la Avenida Andalucía, que ha tenido bastante afluencia de clientes este viernes por la mañana. Algunos han esperado para acudir este día para contar ya con la bonificación al repostar, mientras que otros ciudadanos tenían que llenar el depósito para viajar y se han encontrado con la aplicación del descuento. “Me ha sorprendido tener cinco euros de bonificación, pensaba que era solo para profesionales. Eso tiene que ser para ellos, para el particular creo que no debería. Pienso que tendrían que bajar directamente el precio de la gasolina, no que la ponen a un precio y ponen una bonificación. Eso me parece absurdo”, ha señalado un granadino tras llenar el depósito de su vehículo en la gasolinera de BP. “La medida para gente como yo, que tiene un coche no está mal, para los transportistas no sé si va a traer cuenta”, ha expresado otra granadina, que sí que ha esperado a este día para repostar antes de salir de viaje.

“De cara a los usuarios está bien esta medida, pero de cara a las gasolineras no les beneficiará. Los grandes empresarios me imagino que sí pueden hacerlo, pero los autónomos o pymes, no”, ha señalado otro granadino mientras llenaba el depósito de su vehículo. Desde la Federación de Asociaciones de Empresas de Estaciones de Servicio de Andalucía (Fedaes) valoraron este jueves esta medida como “negativa” ya que considera que las gasolineras “no están preparadas desde el punto de vista financiero para poder adoptarla”. “Las gasolineras tenemos un margen de ganancia inferior a los 20 céntimos por litro. No pueden solicitar la colaboración cuando las ganancias son menores a lo que proponen. El precio está muy alto. Sin embargo, el gasóleo A, por ejemplo, me da un margen de beneficio de dos céntimos por litro”, apuntaron.