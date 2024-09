Denuncian al Granada Sound por quedarse con el dinero no consumido de las pulseras 'cashless'

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a 'Estrella de Granada AIE', promotora del festival Granada Sound que se celebra los días 13 y 14 de septiembre, por "imponer la pulsera 'cashless' como único método de pago dentro del recinto, por cobrar tres euros de gastos de gestión por devolver a los usuarios el dinero que no hayan gastado y por limitar a sólo catorce días el plazo para solicitar el reembolso del dinero sobrante de las pulseras".

La denuncia ha sido presentada ante el Área de Comercio, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Granada.

"La organización no solo impone al consumidor la utilización de un sistema de pago concreto dentro del recinto donde se desarrolla este evento, sino que también les impone una comisión para recuperar el dinero ingresado en este sistema de pago. Además, el plazo que han establecido para poder solicitar el reembolso es muy inferior a los plazos legales", han señalado.

Qué dice la ley

La asociación recuerda que "la organización está obligada a aceptar el pago en efectivo. Por tanto, esta restricción a los asistentes al evento pudo vulnerar la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, que en su artículo 3 establece que desde el 1 de enero de 1999, inclusive, la moneda del sistema monetario nacional es el euro, tal y como esta moneda se define en el Reglamento (CE) 974/98, del Consejo, de 3 de mayo".

Asimismo, "la promotora del Granada Sound impone el periodo comprendido entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre como únicas fechas en la que los asistentes podrán solicitar la devolución del saldo sobrante en sus pulseras 'cashless'".

Resulta obvio, según ha indicado Facua, "que se trataría de una práctica no consentida expresamente, que atenta a la buena fe, el imponer un plazo de recuperación del dinero no utilizado excesivamente breve en perjuicio del consumidor, y que supone un flagrante desequilibrio contractual, toda vez que si el consumidor no actúa en el indicado plazo el empresario obtendría un enriquecimiento injusto al apropiarse de una cantidad íntegra de un servicio que finalmente no se presta".

Por todo ello, Facua ha pedido al Ayuntamiento de Granada que "abra un expediente sancionador contra la mercantil Estrella de Granada AIE por vulnerar la normativa vigente en materia de defensa de derechos de los consumidores y usuarios".

De igual forma, la asociación ha señalado a los usuarios que se hayan visto afectados por prohibiciones de este tipo en eventos a los que hayan acudido o tengan previsto acudir que "pueden ponerlo en conocimiento de la organización para que realice las correspondientes actuaciones".