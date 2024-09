Granada acogerá el II Congreso de Inteligencia Artificial en noviembre

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la celebración en esta ciudad del II Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía del 19 al 21 de noviembre. Lo ha hecho tras participar en una reunión del grupo de expertos en Inteligencia Artificial -IA- que asesora a la Junta y que está diseñando el nuevo Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, que también tendrá su sede en Granada.

Además, el consejero ha avanzado que durante el mes de octubre se pondrá en marcha un Nodo Tecnológico especializado en IA en el centro público de FPE Cartuja de la capital granadina.

Sanz ha destacado que la celebración de la segunda edición del Congreso persigue "estar a la última en las tendencias de una tecnología que tiene novedades a diario". La cita, que tendrá de nuevo como sede el Palacio de Congresos de Granada, se presenta bajo el lema 'New gates for a new era', centrándose en las posibilidades de la inteligencia artificial y su capacidad de abrir nuevas puertas como tecnología exponencial y aliada para el progreso y la transformación digital de Andalucía.

Ponentes

En su duodécima edición, esta iniciativa mantendrá el tono divulgativo y el enfoque interactivo, con participación en directo a través de las redes sociales en las charlas y mesas redondas que contarán con ponentes como el presidente de LaLiga, Javier Tebas, la fundadora y presidenta de Odiseia, Idoia Salazar, o el impulsor del Manifiesto Off, Diego Hidalgo, entre otros.

La segunda y tercera jornada la ocupará el núcleo del congreso, que en esta edición tratará de forma especial la aplicación de la IA en las áreas de Defensa, Cultura y Deporte.

En este sentido, Antonio Sanz ha querido destacar la apuesta que ha hecho el ejército español por Andalucía trayendo a tres provincias -Córdoba, Jaén y Granada- sus proyectos tecnológicos más innovadores en los que juega un papel muy importante la IA, en colaboración con el ámbito académico andaluz.

Entre los ponentes que acudirán a la cita estarán Pedro Duque, astronauta y presidente de Hispasat; Jon Hernández, divulgador de IA en YouTube; y Marcos Vázquez como creador del proyecto 'Vida Inteligente', que trata de aplicar los conceptos básicos de la IA a la vida real.

Del mismo modo estarán presentes representantes de grandes empresas como Google-DeepMind, T-Systems o Freepik y, por supuesto, el ámbito académico liderado por las universidades andaluzas.

El consejero de la Presidencia ha anunciado que en el congreso se van a presentar los avances en la implementación de la IA que se están haciendo desde la Administración andaluza, así como los proyectos y casos de uso que se están desarrollando en todas las consejerías. Ello, gracias a una inversión 36 millones de euros "con el objetivo principal de que la implementación de la inteligencia artificial vaya encaminada a dar respuesta a las necesidades de las personas", ha sentenciado.

Este II congreso va a contar también con una amplia zona expositiva en la que tendrán presencia las empresas referentes del sector a nivel nacional e internacional con zonas específicas para networking y startups y espacios para compartir tendencias e iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial.

Además, se entregarán los premios a los mejores Trabajos Fin de Grado -TFG- y Trabajos Fin de Máster -TFM- realizados en el ámbito de la Inteligencia Artificial. El pasado año, la primera edición del congreso contó con más de 170 expertos nacionales e internacionales y participaron 65 entidades con más de 2.000 visitantes.

Nodo tecnológico en Granada

El consejero también ha anunciado que durante el mes de octubre se pondrá en marcha un Nodo Tecnológico especializado en IA en el centro público de FPE Cartuja de Granada, potenciando y complementando el resto de las iniciativas entorno a la inteligencia artificial.

Este Nodo formará parte de la red de centros de emprendimiento y capacitación digital en grandes municipios, en los que se van a impartir formación especializada a pymes, emprendimiento digital y jóvenes. La inversión en los próximos cuatro años será de cuatro millones de euros, según ha explicado Antonio Sanz.

Una formación con cursos de diferentes niveles, algunos de los cuales incluirán certificación de empresas líderes del sector tecnológico. Su puesta en marcha se hace en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) así como la participación del clúster ON TECH.

Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía

Por otro lado, Antonio Sanz ha participado previamente en una reunión con los actores más importantes ecosistema andaluz que trabajan con la IA desde la investigación y la innovación con el objetivo de continuar diseñando el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía.

Es un grupo muy variado de expertos del mundo de la docencia, la investigación universitaria y la administración que en su momento se encargó de redactar la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial y en el que participan personas del ámbito investigador y de definición de las bases éticas y legales de la Universidad, de la Comisión Europea y de la propia Agencia Digital de Andalucía, así como de empresas de renombre mundial como Google, IBM, Microsoft, HP o Amazon.

El consejero ha destacado "el papel de Granada como epicentro de la IA, la contribución de su Universidad y también de sus empresas con el ON TECH Clúster Tecnológico que incluye a 700 empresas; el AIR-Andalusia, Centro de Innovación Digital de IA y Robótica de Andalucía; el Centro de Empresas TIC de la Universidad de Granada; el Centro de Excelencia AI Lab Granada; o la Fundación AI Granada Research & Innovation".

Por su parte, Carazo ha destacado que "con iniciativas como el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, seguimos trabajando en nuestra ciudad como un polo de desarrollo en este campo, lo que nos posicionará en el ámbito internacional", al mismo tiempo que ha puesto en valor la llegada de este Centro que "consolida a nuestra ciudad y nos impulsa a seguir avanzando en un futuro más innovador y sostenible.