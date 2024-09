El Covirán pone punto y final a su pretemporada con derrota ante el Tenerife (75-92)

Se acabó la pretemporada para el Covirán Granada. Los rojinegros han disputado este domingo su último amistoso antes de arrancar la que será su tercera campaña en la ACB. Con La Laguna Tenerife de Lluís Costa y David Kramer como rival, los granadinos echaron el broche a su preparación con una derrota en un partido muy competido, pero que siempre tuvo al conjunto visitante dominando en el marcador.

Con el primer acto en marcha, los triples se apoderaron del encuentro. El intercambio de canastas desde el tiro exterior dejó un primer 8 a 9 en el luminoso que los canarios transformaron en un abrir y cerrar de ojos en el 8 a 15 que llevó a Pablo Pin a parar el encuentro. Los de Txus Vidorreta encontraron demasiados tiros liberados a pesar de la intensidad que su rival mostraba en la defensa. La entrada de Jacob Wiley y Gian Clavell cambió ligeramente la imagen de los rojinegros, aunque el acierto en la zona se seguía resistiendo ante el imponente físico de los aurinegros. Con el triple como mejor aliado, el Covirán logró cerrar el primer periodo con el 18 a 27.

De regreso a la pista, Pablo Pin dio entrada a jugadores como Agustín Ubal e Iván Aurrecoechea, dos efectivos que dieron un salto cualitativo importante a la intensidad del equipo. El uruguayo no entendió de nombres o galones plantando cara a jugadores del calibre de Bruno Fitipaldo o David Kramer. La energía de Ubal y su lucha en el rebote permitió a Covirán encontrar un juego algo más rápido y ágil, las fuerzas se igualaron dejando a los visitantes sin acierto de cara al aro, pero con un Covirán que veía como jugada tras jugada el esférico se salía sin lógica alguna. La pelea era encarnizada, especialmente con un Iván Aurrecoechea que sacó de sus casillas a Fran Guerra gracias a su intensidad bajo aros. El acierto para los rojinegros llegó desde el tiro libre, una faceta que tras el descanso se volvería en su contra. Con unos últimos minutos de ‘showtime’ con un triple de Bamforth, un dos más uno de Aurrecoechea y una última canasta de Agustín Ubal tras robo, el Covirán se marchó a vestuarios con un amable 41 a 45.

Parecía que podía ser un partido competido hasta el último segundo, pero el acierto del conjunto granadino se fue desintegrando con el paso de los minutos, mientras los de Txus Vidorreta demostraron por qué siguen siendo uno de los aspirantes a los primeros puestos de la ACB. Tras el tiempo de descanso, Pablo Pin apostó por un quinteto formado por Jonathan Rousselle, Pere Tomàs, Gian Clavell, Amine Noua e Iván Aurrecoechea. Sorprendió la insistente apuesta del técnico rojinegro por el pívot madrileño, pero la realidad es que el exjugador de Gipuzkoa Basket mereció con creces la confianza depositada en él. Con el paso de los minutos, Shermadini encontró petróleo en la zona rival a base de faltas. Los continuos tiros libres en contra impedían a los granadinos sacar su verdadera intensidad defensiva. Aun así, el Covirán aguantó el arreón e incluso logró colocarse a tan solo tres puntos con el 50 a 53 tras un triple de Gian Clavell. La entrada de Rubén Guerrero restó algo de acierto en el juego interior, perdiendo así varias oportunidades para mantenerse cerca en el marcador (59-67).

Llegados los últimos diez minutos, el Covirán perdió cualquier opción de remontada o, como poco, de mantenerse con opciones. Los minutos de esta intensa pretemporada hicieron acto de presencia en un plantel rojinegro que evidenció un importante cansancio. Lenovo Tenerife, de la mano de Payton Willis que sumó 20 puntos, noqueó a su rival a base de triples. En cinco minutos, los granadinos anotaron solo un punto, mientras que los aurinegro jugaban a placer. Último cuarto de resistencia hasta el último segundo cuando se produjo la imagen, o más bien la polémica, del encuentro. Gian Clavell cortó una posesión de los canarios para, acto seguido, dar un pase largo a Amine Noua que conectó con Iván Aurrecoechea que aparecía completamente solo por su espalda. El pívot madrileño entraba solo a canasta cuando recibió un feo golpe de David Kramer cayendo al suelo en una acción que podría haber tenido un desenlace muy grave. Los colegiados no señalaron absolutamente nada. Lo que debió ser, como mínimo, falta, acabó siendo una doble técnica para Aurrecoechea que acabó expulsado, claramente enfadado y con el susto en el cuerpo. El Covirán Granada cerró la temporada con una aplastante derrota ante La Laguna Tenerife por 75 a 92, pero se lleva la enseñanza, no solo de una ilusionante etapa de preparación, sino también de los problemas que las decisiones arbitrales pueden acarrear. Hasta este momento, solo queda lo aprendido, los resultados no deben copar titulares. La verdadera historia, la verdadera batalla comienza en apenas siete días.

Ficha del partido

Coviran Granada: Jonathan Rousselle 10, Gian Clavell 10, Scott Bamforth 8, Sergi García 1, Agustín Ubal 5, Iván Aurrecoechea 6, Amine Noua 17, Pere Tomàs 2, Jacob Wiley 2, Rubén Guerrero 4 y Edgar Vicedo 10.

La Laguna Tenerife: David Kramer 12, Kostas Kostadinov 0, Bruno Fitipaldo 3, Thomas Scrubb 8, Ilimane Diop 2, Lluís Costa 10, Joan Sastre 0, Gio Shermadini 7, Tim Abromaitis 9, Fran Guerra 11, Aaron Doornekamp 10 y Payton Willis 20.

Parciales: 18-27, 23-18, 18-22 y 16-25.