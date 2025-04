Fallece el Papa Francisco a los 88 años

El Papa Francisco ha fallecido este lunes 21 de abril a las 7:35 horas en su residencia de Santa Marta. El medio oficial del Vaticano ha hecho pública esta noticia a las 9:56 horas a través de sus redes sociales. El Vaticano ha hecho público un comunicado en el que se confirma esta triste noticia. "El Papa Francisco ha regresado a la Casa del Padre", así han titulado la comunicación en la que se recoge algunas palabras del cardenal Kevin Joseph Farrell.

"Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 horas de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de Su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios Uno y Trino", se lee en la comunicación.

Se trata del primer Papa sudamericano y jesuita en dirigir la iglesia. Tomó las riendas de esta institución en 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI. Estos últimos años, la salud del Pontífice ha ido degenerando. De hecho, su salud ha sido la triste protagonista de los medios de comunicación desde el pasado mes de febrero de 2025 por una importante bronquitis. El Papa Francisco fue visto el pasado Domingo de Resurrección, 20 de abril, en la que impartió la bendición "Urbi et Orbi". En su último mensaje, el Pontífice pide la paz en el mundo y recuerda que "no es posible sin un verdadero desarme". En en este mensaje pascual que fue leído por Monseñor Diego Ravelli, el Papa ha pedido el alto el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes y el envío de ayuda humanitaria a los hambrientos. "Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua!, estas fueron las palabras que dijo el Papa al asomarse al público en la logia central de la Basílica de San Pedro.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025