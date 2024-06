El Covirán Granada anuncia el adiós de Christian Díaz

Nuevo adiós doloroso en el Covirán Granada. El club ha anunciado este jueves la marcha de Christian Díaz, uno de los nacionales que han formado el núcleo duro del equipo en las últimas cuatro temporadas. El base, que apenas ha contado con protagonismo esta campaña, deja el bloque de Pablo Pin con un ascenso y dos permanencias en el zurrón.

Christian Díaz aterrizó en Granada en el verano de 2020 con la misión de contribuir al salto de calidad necesario para el ansiado ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. La calidad y la chispa del canario encajó de perlas en la dirección de juego rojinegro junto a la magia de Lluís Costa. En su segunda campaña, el sueño de la ACB se hizo realidad.

Durante los dos cursos en la Liga Endesa, el '14' del Covirán Granada no ha tenido siempre la regularidad deseada. La llegada de jugadores como Renfroe o Rouselle le han dejado en un segundo plano en el minutaje. En esta última temporada, ha promediado 11 minutos y 25 segundos de juego en 29 partidos. Su mejor actuación valió un triunfo en casa ante Andorra en la décima jornada. El jugador anotó 24 puntos con un 100% de efectividad en triples. En el tramo final de la liga, Pablo Pin no ha contado apenas con él. En el decisivo duelo ante Gran Canaria, no pisó la pista.

Christian Díaz ha disputado 122 partidos con la camiseta del Covirán Granada, en los que se ha ganado el respeto y el cariño del Palacio. El club ha compartido en redes sociales un vídeo con jugadas destacadas de uno de los nombres más importantes de los éxitos de los últimos años. El canario volará este verano a otro lugar, pero en Granada tendrá siempre un nido. El base ha escrito una carta de despedida en la que ha dado las "gracias por haberme hecho sentir uno más durante estos cuatro años". "Ahora dejo atrás una ciudad maravillosa, un club que me lo ha dado todo y unas amistades para toda la vida", expresa el jugador.

Carta completa de despedida de Christian Díaz

Aaaaay mi Granah… No sé por dónde empezar. Cuatro temporadas juntos y se me hace muy raro escribir estas líneas para despedirnos. ¡Qué especial ha sido todo y qué grandes momentos hemos pasado juntos!

¿Quién dice que sufrir no es divertido si se consigue el objetivo? Les hemos hecho pasar momentos muy tensos, pero verles las caras de felicidad esa última jornada (X2) nos ha llenado el alma.

Se me va a hacer muy raro no vestir este escudo, no ir cada mañana a mi cafetería Currito y después ver a mi ‘Spanish’ y a todos mis compañeros para entrenar. Solo queda decir a toda Granada y a todo aficionado del Coviran… ¡MUCHAS GRACIAS!

Gracias por haberme hecho sentir uno más durante estos cuatro años. Ahora dejo atrás una ciudad maravillosa, un club que me lo ha dado todo y unas amistades para toda la vida.

Gracias a todos y cada uno de los integrantes del club. Gracias Óscar, Esther, Pablo, Zamo, Arturo, Alberto, Doors, David, Andrea, Pinzas, Fermín, Ismael, Juanma y Manolo, gracias a todos los miembros de la oficina y a todos mis compañeros con los que he vivido momentos tan intensos como bonitos. Sin duda eso nos ha hecho unirnos mucho más.

Gracias a ustedes, afición, porque sin ustedes nosotros no lo hubiésemos conseguido nunca. Siempre me había tocado jugar en el norte y recuerdo que le decía a mis amigos: 'Me gustaría jugar en el sur con el calorsito', pues en el sur jugué, pero 'chacho, que pelete'.

Suerte que llegaba al pabellón y todas y cada una de las personas que nos iban a ver nos daban calor y me hicieron sentir como en casa durante cada partido. Les llevaré siempre en el corazón.

Con cariño, el Pollito.