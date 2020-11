Estas son las medidas generales para toda Andalucía a partir del martes

Los andaluces saben ya las nuevas medidas aplicadas por la Junta, pero no será hasta este martes cuando entren en vigor, ya que el Gobierno autonómico ha prorrogado las actuales hasta este lunes para que exista un pequeño margen a la ciudadanía, que deberá conocer sus nuevas limitaciones para no infringir la ley. Todos los municipios de Andalucía quedarán cerrados y únicamente se podrá salir con una causa justificada. El toque de queda será de 22:00 a 07:00 horas. Los colegios e institutos estarán abiertos, pero las facultades continuarán dando clases de forma telemática. Las actividades no esenciales terminarán a las 18:00 horas, menos en Granada, donde no tendrán lugar en ningún horario.

Juanma Moreno ha expresado que se están empezando a apreciar resultados de las normas anteriormente impuestas, pero ha apostillado que “claramente no es suficiente”. “Los datos nos obligan a seguir actuando”, ha manifestado el presidente. El dirigente popular ha hablado sobre una posible confluencia entre el Covid-19 y la gripe cuando esta llegue, algo que ha calificado como “fatal”. La Junta cuenta con dos millones de vacunas para la gripe y medio millón más en reserva, por lo que Moreno Bonilla ha instado a la población a que se vacune de la gripe para evitar un escenario más complicado si cabe.

El máximo representante de la Junta ha dicho que el 54% de los contagios en Andalucía parten de personas menores de 45 años y ha vuelto a pedir responsabilidad a los más jóvenes, a los que ha pedido “colaboración y apoyo para la salud del presente y del futuro”. “La Junta no tiene competencia para ordenar el confinamiento domiciliario, eso sólo lo puede hacer el Gobierno de España”, ha recordado el mandatario.

Juanma Moreno ha anunciado que el toque de queda se amplia, pues ahora será desde las 22:00 hasta las 07:00 horas. Las actividades no esenciales tendrán como límite las 18:00 horas, por lo que los establecimientos de hostelería y restauración y otros locales de actividad no esencial bajarán sus persianas a dicha hora, a excepción de Granada, donde no podrán abrir, al menos hasta el lunes 23 de noviembre.

Otra novedad importante es el cierre perimetral de todos los municipios de la comunidad autónoma. La población de cada localidad podrá desplazarse a otros lugares únicamente si presenta un motivo justificado, como pueden ser causas laborales o de salud. Esta situación ya era algo conocido por los granadinos. Por otro lado, los colegios e institutos continuarán con las clases presenciales, mientras que las universidades tendrán clases telemáticas.

El presidente de la Junta ha advertido que en el BOJA vendrán recogidas de forma exacta todas las actividades esenciales contempladas por el Gobierno andaluz, pero ha detallado que estas son: “alimentación, sanidad, veterinaria, ortopedia, servicios sociales, librería y papelería, entregas a domicilio, centros de actividad física al aire libre, autoescuelas y peluquería.

Juanma Moreno ha reiterado que estas medidas van a resultar “difíciles y complejas”, pero ha prometido trabajar “al máximo” para mejorar las cosas lo más rápido posible. La Junta ha preparado una dirección web en la que se puede consultar las normas a cumplir en cada punto de la geografía andaluza. El presidente ha recordado que su Gobierno tiene una hucha de 450 millones para posibles imprevistos con el Covid-19.