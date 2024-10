Escribá: "Diao ha levantado la mano; a contar más con él en adelante"

Ni siquiera un gol en el descuento para sellar la victoria de su Granada saca a Fran Escribá de su discurso autocrítico. El entrenador rojiblanco ha reconocido en rueda de prensa que sus pupilos se han encontrado "muy incómodos en la primera parte". "Sabíamos que el Córdoba presionaba alto y tuvimos muchísimas dificultades en la salida del balón", ha analizado el preparador valenciano, quien, no obstante, se ha expresado "satisfecho". Cuestionado por el goleador por sorpresa, el técnico ha apuntado la posibilidad de que, a partir de ahora, tenga más minutos. "Sabemos que Diao ha levantado la mano, así que, a contar con él más de aquí hacia adelante", ha sostenido.

"No era el partido que queríamos", ha subrayado Escribá, quien ha apuntado que "con la expulsión se abre". "No es el que queríamos nosotros en cuanto a tanta posesión, pero se disputó en campo contrario. De ahí llega encontrar lo que pasó al final. Podría haber llegado antes", ha argumentado antes de asegurar sentirse "muy contento por la gente". "Nos ha apoyado en todo momento. Da gusto la afición cómo ha estado", ha señalado, para seguidamente puntualizar que "construir las cosas desde la victoria es mucho mejor".

"También es una alegría que la gente vaya encontrando su momento", ha desarrollado el técnico nazarí, quien ha valorado que "incluso sin hacer un gran partido, Theo Corbeanu ha sido bastante desequilibrante en la primera parte". Después ha ahondado más en la incursión de Siren Diao. "Es lo que le habíamos dicho: en una situación en la que estás dominando claramente y va a haber algún momento para el delantero, lo que le pedíamos es que no viniera en ningún tipo de situaciones a enganchar como mediapunta o jugar de espaldas. Queríamos que si había algún desdoblamiento, estuviese donde ha estado. Muy contento por el chico, porque se lo merece. Trabaja muy bien y ha tenido pocos minutos. De hecho, conmigo no había jugado. Al final, te da la sensación de que está ahí. Estas dos semanas con tantos partidos me van a venir bien para ver a jugadores que han participado menos, para verles competir", ha profundizado.

El Granada ha manifestado problemas para generar peligro, una circunstancia que, a juicio de Escribá, requiere "entender el partido". "En los últimos minutos, no necesitábamos jugadores que vinieran en exceso, sino que estuvieran en el área, porque la sensación era que el balón iba a caer por ahí o iba a pasar. Necesitábamos más delantero de estar en área", ha insistido. "Nuestro trabajo también es hacerles ver que en este partido necesitábamos eso", ha analizado, tras lo que ha sostenido que el cuadro granadinista "va a tener mucho gol". Sí ha mantenido, en cambio, el orden atrás. "Nos ha beneficiado, lógicamente, que se quedaran con uno menos, pero creo que en la primera parte hemos defendido muy bien. Es cierto que los centrales han estado muy bien, muy concentrados. Estos partidos a veces confunden a los defensas, porque cuando ves a todo el mundo atacando, se vuelven locos. Han defendido muy bien y Diego ha estado bastante tranquilo", ha elogiado.

Más tarde. Fran Esribá ha explicado sus relevos. "Hay jugadores que tienen un gran potencial pero que en algún mecanismo que estamos intentando potenciar no han encajado todavía. Theo (Corbeanu) es un jugador desequilibrante, peligroso, con salida por los dos lados y tiro, pero en la segunda parte seguía haciendo esa jugada que le gusta y necesitábamos otras cosas", ha ejemplificado. "Theo estaba bien, pero creíamos que Pablo, en aquella banda, al final iba a ir hacia dentro al ser zurdo. De hecho, sacó dos tiros muy buenos. Pero además, le daba un espacio a Ricard que Theo no le estaba dejando, porque es muy abierto", ha incidido. Más adelante, cuestionado sobre el debate en la portería, el preparador ha sentenciado que "ninguno lleva la ‘t’ de titular a la espalda". "Esto hay que ganárselo. Vienen cinco partidos en 15 días y no va a jugar todos los partidos Diego", ha avanzado.

"Estamos trabajando en la línea correcta. El grupo salta confiado en el trabajo y piensa que estamos en la línea. Si trabajas desde la victoria, evidentemente, estamos mucho mejor", ha sintetizado para, finalmente, dedicar de nuevo palabras a la afición del Granada. "He oído comentar a los jugadores que con la gente, espectacular. Esa comunión es muy importante para nosotros. Si lo dejan todo, la gente está agradecida", ha concluido.

Iván Ania

El entrenador del Córdoba, Iván Ania, ha lamentado por su parte que "en un error defensivo que no se puede cometer, te meten ese gol y te vas de vacío". "Con once para once, creo que el partido estaba igualado. Había momentos de dominio nuestro y momentos de dominio de ellos", ha escrutado, para añadir posteriormente que, tras la expulsión, "hay que cambiar el plan". "En el descanso hablábamos de tener el balón, de dar secuencias de pase e intentar contraatacar, pero no fuimos capaces de hacerlo", ha reconocido. "Estuvimos muchos momentos de la segunda parte sometidos. Cierto es que no tuvieron muchas ocasiones", se ha encogido, sin ahondar demasiado en la acción que le ha dejado con un hombre menos. "Con el reglamento en la mano pueden expulsarlo, pero creo que deberían mirar la intencionalidad", ha apostillado.